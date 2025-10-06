فيتنام ستمنح التراخيص لخمس منصات تداول فقط لتجربة سوق الكريبتو

تمضي فيتنام قدمًا في خططها لسوق الكريبتو، حيث وضعت إطارًا لترخيص عدد قليل من منصات التداول ضمن برنامج تجريبي جديد.

ملخص تخطط وزارة المالية الفيتنامية لترخيص عدد صغير فقط من منصات تداول الكريبتو ضمن برنامجها التجريبي الجديد الذي يمتد لخمس سنوات.

تهدف البلاد إلى تنظيم إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار رسمي.

تسعى فيتنام إلى جلب نشاط الكريبتو الخارجي إلى الداخل، مع وجود أكثر من 17 مليون متداول وحجم تداول سنوي يبلغ 100 مليار دولار.

كشف نائب وزير المالية الفيتنامي، نجوين دوك تشي، خلال مؤتمر صحفي حكومي مؤخرًا أنه سيتم ترخيص عدد قليل فقط من منصات التداول لبرنامج سوق الكريبتو التجريبي. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيُسمح لخمس شركات فقط بالعمل خلال هذه المرحلة.

تأتي تعليقاته بعد الإطلاق الأخير للبرنامج التجريبي الذي يمتد لخمس سنوات لتداول سوق الكريبتو، والذي يهدف إلى إدخال إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار تنظيمي. وأضاف الوزير أنه لم يتم تلقي أي طلبات من الشركات الراغبة في المشاركة حتى الآن، على الرغم من التوقعات العالية بوجود اهتمام قوي.

لتنفيذ البرنامج التجريبي، تقوم الحكومة بصياغة خطط تنفيذ مفصلة، بما في ذلك السياسات الضريبية ورسوم التحويل ومعايير المحاسبة ولوائح مكافحة غسل الأموال. كما تنسق الوزارة مع مؤسسات أخرى، مثل البنك المركزي ووزارة الأمن العام وغيرها، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الترخيص.

وأكد تشي أن الحكومة تهدف إلى ترخيص الشركات المؤهلة وجعلها عاملة قبل عام 2026، على الرغم من أن التقدم سيعتمد على مدى سرعة استعداد الشركات لتلبية المتطلبات.

البرنامج التجريبي يهدف إلى جلب نشاط الكريبتو الفيتنامي إلى الداخل

يعد البرنامج التجريبي الجديد جزءًا من خطة أوسع لإخضاع سوق الكريبتو سريع النمو في البلاد للإشراف الرسمي. على الرغم من امتلاكها لواحدة من أعلى معدلات تبني الكريبتو في العالم، إلا أن معظم نشاط التداول ظل خارجيًا.

من خلال ترخيص عدد صغير من منصات التداول، تهدف الحكومة إلى جلب المزيد من هذا النشاط إلى الداخل، والاستفادة من حوالي 17 مليون متداول فيتنامي. يُعتقد أن أحجام التداول السنوية تتجاوز 100 مليار دولار، يتدفق الكثير منها حاليًا عبر منصات التداول الأجنبية.

كما يستهدف البرنامج تكاملًا أقوى بين الكريبتو والنظام المالي المحلي. بموجب البرنامج التجريبي، ستكون منصات التداول المرخصة مطالبة بتقديم التداول مباشرة بالدونغ الفيتنامي، مما يربط الأصول الرقمية بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني.