فيتنام ستمنح التراخيص لخمس منصات تداول فقط لتجربة سوق الكريبتو

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "فيتنام سترخص لخمس منصات تداول فقط للمشاركة في برنامج سوق الكريبتو التجريبي" على BitcoinEthereumNews.com. تمضي فيتنام قدمًا في خططها لسوق الكريبتو، حيث تحدد إطارًا لترخيص عدد قليل من منصات التداول ضمن برنامج تجريبي جديد. ملخص تخطط وزارة المالية الفيتنامية لترخيص عدد محدود فقط من منصات تداول الكريبتو ضمن برنامجها التجريبي الجديد الذي يمتد لخمس سنوات. تهدف البلاد إلى تنظيم إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار رسمي. تسعى فيتنام لنقل نشاط الكريبتو الخارجي إلى الداخل، مع وجود أكثر من 17 مليون متداول وحجم تداولات سنوية تبلغ 100 مليار دولار. كشف نائب وزير المالية الفيتنامي، نجوين دوك تشي، خلال مؤتمر صحفي حكومي مؤخرًا أنه سيتم ترخيص عدد قليل فقط من منصات التداول لبرنامج سوق الكريبتو التجريبي. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيُسمح لخمس مؤسسات فقط بالعمل خلال هذه المرحلة. تأتي تصريحاته بعد الإطلاق الأخير للبرنامج التجريبي الذي يمتد لخمس سنوات لتداول سوق الكريبتو، والذي يهدف إلى إدخال إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار تنظيمي. وأضاف الوزير أنه لم يتم تلقي أي طلبات من الشركات الراغبة في المشاركة حتى الآن، على الرغم من التوقعات العالية بوجود اهتمام قوي. لتنفيذ البرنامج التجريبي، تقوم الحكومة بصياغة خطط تنفيذ مفصلة، بما في ذلك السياسات الضريبية ورسوم التحويل ومعايير المحاسبة ولوائح مكافحة غسل الأموال. كما تنسق الوزارة مع مؤسسات أخرى، مثل البنك المركزي ووزارة الأمن العام وغيرها، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الترخيص. وأكد تشي أن الحكومة تهدف إلى ترخيص الشركات المؤهلة وتشغيلها قبل عام 2026، على الرغم من أن التقدم سيعتمد على مدى سرعة استعداد الشركات لتلبية المتطلبات. البرنامج التجريبي يهدف إلى نقل نشاط الكريبتو الفيتنامي إلى الداخل يعد البرنامج التجريبي الجديد جزءًا من خطة أوسع لإخضاع سوق الكريبتو سريع النمو في البلاد للإشراف الرسمي. على الرغم من امتلاكها لواحدة من أعلى معدلات تبني الكريبتو في العالم، ظل معظم نشاط التداول خارجيًا. من خلال ترخيص عدد صغير من منصات التداول، تهدف الحكومة إلى...ظهر المنشور "فيتنام سترخص لخمس منصات تداول فقط للمشاركة في برنامج سوق الكريبتو التجريبي" على BitcoinEthereumNews.com. تمضي فيتنام قدمًا في خططها لسوق الكريبتو، حيث تحدد إطارًا لترخيص عدد قليل من منصات التداول ضمن برنامج تجريبي جديد. ملخص تخطط وزارة المالية الفيتنامية لترخيص عدد محدود فقط من منصات تداول الكريبتو ضمن برنامجها التجريبي الجديد الذي يمتد لخمس سنوات. تهدف البلاد إلى تنظيم إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار رسمي. تسعى فيتنام لنقل نشاط الكريبتو الخارجي إلى الداخل، مع وجود أكثر من 17 مليون متداول وحجم تداولات سنوية تبلغ 100 مليار دولار. كشف نائب وزير المالية الفيتنامي، نجوين دوك تشي، خلال مؤتمر صحفي حكومي مؤخرًا أنه سيتم ترخيص عدد قليل فقط من منصات التداول لبرنامج سوق الكريبتو التجريبي. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيُسمح لخمس مؤسسات فقط بالعمل خلال هذه المرحلة. تأتي تصريحاته بعد الإطلاق الأخير للبرنامج التجريبي الذي يمتد لخمس سنوات لتداول سوق الكريبتو، والذي يهدف إلى إدخال إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار تنظيمي. وأضاف الوزير أنه لم يتم تلقي أي طلبات من الشركات الراغبة في المشاركة حتى الآن، على الرغم من التوقعات العالية بوجود اهتمام قوي. لتنفيذ البرنامج التجريبي، تقوم الحكومة بصياغة خطط تنفيذ مفصلة، بما في ذلك السياسات الضريبية ورسوم التحويل ومعايير المحاسبة ولوائح مكافحة غسل الأموال. كما تنسق الوزارة مع مؤسسات أخرى، مثل البنك المركزي ووزارة الأمن العام وغيرها، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الترخيص. وأكد تشي أن الحكومة تهدف إلى ترخيص الشركات المؤهلة وتشغيلها قبل عام 2026، على الرغم من أن التقدم سيعتمد على مدى سرعة استعداد الشركات لتلبية المتطلبات. البرنامج التجريبي يهدف إلى نقل نشاط الكريبتو الفيتنامي إلى الداخل يعد البرنامج التجريبي الجديد جزءًا من خطة أوسع لإخضاع سوق الكريبتو سريع النمو في البلاد للإشراف الرسمي. على الرغم من امتلاكها لواحدة من أعلى معدلات تبني الكريبتو في العالم، ظل معظم نشاط التداول خارجيًا. من خلال ترخيص عدد صغير من منصات التداول، تهدف الحكومة إلى...

فيتنام ستمنح التراخيص لخمس منصات تداول فقط لتجربة سوق الكريبتو

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 16:54
COM
COM$0.005453-7.96%
FINANCE
FINANCE$0.0003261-22.06%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07823-6.21%
PUBLIC
PUBLIC$0.03356+1.35%
READY
READY$0.013985-2.01%

تمضي فيتنام قدمًا في خططها لسوق الكريبتو، حيث وضعت إطارًا لترخيص عدد قليل من منصات التداول ضمن برنامج تجريبي جديد.

ملخص

  • تخطط وزارة المالية الفيتنامية لترخيص عدد صغير فقط من منصات تداول الكريبتو ضمن برنامجها التجريبي الجديد الذي يمتد لخمس سنوات.
  • تهدف البلاد إلى تنظيم إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار رسمي.
  • تسعى فيتنام إلى جلب نشاط الكريبتو الخارجي إلى الداخل، مع وجود أكثر من 17 مليون متداول وحجم تداول سنوي يبلغ 100 مليار دولار.

كشف نائب وزير المالية الفيتنامي، نجوين دوك تشي، خلال مؤتمر صحفي حكومي مؤخرًا أنه سيتم ترخيص عدد قليل فقط من منصات التداول لبرنامج سوق الكريبتو التجريبي. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيُسمح لخمس شركات فقط بالعمل خلال هذه المرحلة.

تأتي تعليقاته بعد الإطلاق الأخير للبرنامج التجريبي الذي يمتد لخمس سنوات لتداول سوق الكريبتو، والذي يهدف إلى إدخال إصدار وتداول ومدفوعات الكريبتو ضمن إطار تنظيمي. وأضاف الوزير أنه لم يتم تلقي أي طلبات من الشركات الراغبة في المشاركة حتى الآن، على الرغم من التوقعات العالية بوجود اهتمام قوي.

لتنفيذ البرنامج التجريبي، تقوم الحكومة بصياغة خطط تنفيذ مفصلة، بما في ذلك السياسات الضريبية ورسوم التحويل ومعايير المحاسبة ولوائح مكافحة غسل الأموال. كما تنسق الوزارة مع مؤسسات أخرى، مثل البنك المركزي ووزارة الأمن العام وغيرها، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الترخيص.

وأكد تشي أن الحكومة تهدف إلى ترخيص الشركات المؤهلة وجعلها عاملة قبل عام 2026، على الرغم من أن التقدم سيعتمد على مدى سرعة استعداد الشركات لتلبية المتطلبات.

البرنامج التجريبي يهدف إلى جلب نشاط الكريبتو الفيتنامي إلى الداخل

يعد البرنامج التجريبي الجديد جزءًا من خطة أوسع لإخضاع سوق الكريبتو سريع النمو في البلاد للإشراف الرسمي. على الرغم من امتلاكها لواحدة من أعلى معدلات تبني الكريبتو في العالم، إلا أن معظم نشاط التداول ظل خارجيًا. 

من خلال ترخيص عدد صغير من منصات التداول، تهدف الحكومة إلى جلب المزيد من هذا النشاط إلى الداخل، والاستفادة من حوالي 17 مليون متداول فيتنامي. يُعتقد أن أحجام التداول السنوية تتجاوز 100 مليار دولار، يتدفق الكثير منها حاليًا عبر منصات التداول الأجنبية.

كما يستهدف البرنامج تكاملًا أقوى بين الكريبتو والنظام المالي المحلي. بموجب البرنامج التجريبي، ستكون منصات التداول المرخصة مطالبة بتقديم التداول مباشرة بالدونغ الفيتنامي، مما يربط الأصول الرقمية بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني.

المصدر: https://crypto.news/vietnam-to-license-only-five-exchanges-for-crypto-market-pilot/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,858.53
$101,858.53$101,858.53

-0.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,411.11
$3,411.11$3,411.11

-0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.48
$153.48$153.48

-1.43%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3822
$2.3822$2.3822

+0.59%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11151
$0.11151$0.11151

+4.20%