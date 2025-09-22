رأس المال المغامر: العالم يتجه نحو الإنترنت أولاً—إليك ما تحتاج معرفته

وفقًا لبالاجي سرينيفاسان، المدير التنفيذي السابق لشركة Coinbase ومؤلف كتاب "دولة الشبكة"، فإن الاقتصادات الحديثة في الدول المتقدمة تتحول بسرعة نحو مشهد رقمي يعتمد على الإنترنت تهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا والمنصات اللامركزية.

وأكد سرينيفاسان في منشور حديث على X قائلاً: "الاقتصاد التقليدي يتلاشى لصالح اقتصاد الإنترنت". وشارك رسمًا بيانيًا مقنعًا يسلط الضوء على التباين الصارخ في أداء الأسهم: بينما تشهد أسهم التكنولوجيا المعروفة باسم "السبعة الرائعة" - التي تضم Apple وMicrosoft وAmazon وشركة Alphabet الشركة الأم لـ Google وMeta Platforms وNvidia وTesla - نموًا هائلاً، فإن بقية مؤشر S&P 500 شهد أداءً راكدًا نسبيًا منذ عام 2005.

أداء أسهم التكنولوجيا السبعة الرائعة مقابل الشركات الـ 493 المتبقية في مؤشر S&P 500. المصدر: بالاجي سرينيفاسان

يتتبع مؤشر S&P 500، وهو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي، أداء أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية. وأكد سرينيفاسان أنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، انتقلت معاملاتنا المالية - المعاملات والاتصالات - إلى الإنترنت، مما ينذر بمستقبل تعمل فيه المجتمعات والمدن وحتى الحكومات بأكملها على منصات تعتمد على الإنترنت. وقال: "العالم يتحول إلى الإنترنت أولاً".

تشمل أسهم التكنولوجيا الأسطورية ضمن السبعة الرائعة قادة الصناعة: Apple وMicrosoft وAmazon وGoogle وMeta Platforms وNvidia وTesla. تجسد هذه العمالقة كيف تعيد شركات التكنولوجيا والإنترنت تشكيل مشهد سوق الأسهم الأمريكية، مما يعكس الاتجاه الأوسع لتركيز الثروة المدفوعة بالتكنولوجيا.

أسهم التكنولوجيا والإنترنت تهيمن على سوق الأسهم الأمريكية. المصدر: TradingView

كان سرينيفاسان صوتًا بارزًا في النقاش حول "دول الشبكة" - وهي مجتمعات موزعة عبر الإنترنت يتنبأ بأنها ستحل في النهاية محل الدول القومية التقليدية. ستعتمد هذه الكيانات المبنية رقميًا على العملات المشفرة الأصلية للإنترنت، مما يمثل تحولًا ثوريًا مماثلًا للانتقال من المجتمعات الزراعية إلى الاقتصادات الصناعية خلال الثورة الصناعية.

مع نضوج النظام البيئي للعملات المشفرة، أصبحت تقنية البلوكشين والتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) جزءًا لا يتجزأ من هذا التحول، مجسدة شكلاً جديدًا من السيادة الرقمية والاستقلال الاقتصادي.

تعطيل الأنظمة القديمة بواسطة البلوكشين والذكاء الاصطناعي

تاريخيًا، كانت الأنظمة المالية التقليدية والوكالات الحكومية بطيئة في تبني التقنيات المبتكرة. ومع ذلك، يستكشف المنظمون الأمريكيون الآن بنشاط دمج البلوكشين والذكاء الاصطناعي لتحديث الأسواق.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانًا مشتركًا في سبتمبر، يقترح الانتقال إلى أسواق رأس المال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - مما يسهل التداول على مدار الساعة بما يتماشى مع أسواق العملات المشفرة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت الحكومة مع مزودي أوراكل مثل شبكة Pyth وChainlink لنشر البيانات الاقتصادية على السلسلة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.

يشير هذا الدفع نحو البنية التحتية الرقمية إلى تحول أوسع في النموذج حيث تستعد تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل التمويل والحوكمة، مما يعزز مشهدًا ماليًا أكثر ديناميكية وشفافية وترابطًا.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان رأسمالي مغامر: العالم يتجه نحو الإنترنت أولاً - إليك ما تحتاج لمعرفته على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوكشين.