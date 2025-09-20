صندوق الصحة النفسية لرجال الإطفاء في فانكوفر سيقبل البيتكوين

أطلق عمدة فانكوفر كين سيم صندوقًا مخصصًا لدعم الصحة النفسية لرجال الإطفاء. وفقًا للكشوفات الجديدة، فإن الصندوق، الذي تديره جمعيات رجال الإطفاء في فانكوفر، سيقبل كلاً من التبرعات النقدية والأصول الرقمية، وخاصة بيتكوين.

في البيان الصادر عن مكتب العمدة، يأتي هذا التطور من الأرقام التي نشرتها جمعية الصحة النفسية الكندية والتي تظهر أن معدلات الانتحار بين رجال الإطفاء أعلى بنسبة 30٪ من عامة الناس، بسبب الصدمات التي يواجهونها في العمل.

"حتى الآن، تعهد المتبرعون بمجموع 3.5 بيتكوين للصندوق، وهي قيمة تعادل حوالي 550,000 دولار كندي،" وفقًا لبيان من مكتب العمدة.

عمدة فانكوفر يطلق صندوق الصحة النفسية لرجال الإطفاء

في البداية، جمعت جمعيات رجال الإطفاء في فانكوفر حوالي 2.7 مليون دولار كندي الأسبوع الماضي خلال حملة لجمع التبرعات. وكان ذلك خلال حملة جمع التبرعات التي أعلن فيها سيم عن الصندوق، موضحًا للجمهور كيف سيساعد الضحايا. وفقًا لمكتب العمدة، ستتم إضافة التعهدات إلى الأموال التي تم جمعها، مشيرًا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في مساعدة ضحايا مشاكل الصحة النفسية بين رجال الإطفاء في فانكوفر.

قال إريك هيملمان، المدير التنفيذي لجمعيات رجال الإطفاء في فانكوفر، إن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لتوزيع الأموال بشكل هادف. وأضاف: "أي تمويل وتوعية تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للصحة النفسية لرجال الإطفاء الذين يعانون هو أمر مقدر للغاية وضروري الآن أكثر من أي وقت مضى". ومن المتوقع أن يقدم الموظفون تقريرًا هذا الخريف.

تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه تقلبات السعر في سوق الكريبتو. كما ذكرت كريبتوبوليتان سابقًا، أعلن المجلس الاحتياطي الاتحاد مؤخرًا عن أول خفض لسعر الفائدة لعام 2025، مما دفع المحللين والخبراء إلى التكهن بأنه قد يؤدي إلى هبوط في السوق على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، أيقظ الخفض الحيتان، الذين يقومون الآن بتحويل الأصول، والتي، وفقًا للمحللين، قد تكون تحركات لجني الأرباح قبل أن ينخفض الأصل أكثر.

كين سيم يواصل الدفع نحو مدينة صديقة للبيتكوين

هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها كين سيم مع الأصول الرقمية، حيث ذكر عمدة فانكوفر العام الماضي أنه مهتم باستثمارات العملات المشفرة. وذكر ذلك في اجتماع للمجلس في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أنه يخطط لتقديم اقتراح بعنوان "الحفاظ على القوة الشرائية للمدينة من خلال تنويع الموارد المالية لتصبح مدينة صديقة للبيتكوين".

جاءت هذه الدفعة في وقت كانت فيه الشركات تتجه نحو بيتكوين، وكانت البلدان تتطلع أيضًا إلى إنشاء احتياطي بيتكوين الاستراتيجي الخاص بها. عندما سُئل عن مزيد من المعلومات حول اقتراحه، لم يقدم سيم، في ذلك الوقت، الكثير من التفاصيل. وأشار إلى أنه لم يكن لديه أي تفاصيل إضافية لمشاركتها حتى قدم الاقتراح النهائي، وهي خطوة تسببت منذ ذلك الحين في انقسام بين سكان فانكوفر.

وفقًا لبعض السكان، يبدو أن سيم مؤيد للبيتكوين، وهم يحبونه لذلك. يعتقدون أنه يريد أن تصبح فانكوفر المدينة الصديقة للبيتكوين التالية في العالم. وقال أحد السكان: "يبدو أن هذا هو الهدف، لذا سنرى إلى أين سيذهب، لكنه أمر مثير". في الوقت نفسه، لم يبدو أن الفكرة لاقت استحسانًا من أندرياس بارك، أستاذ التمويل في جامعة تورونتو، الذي حث على توخي الحذر بشأن هذه الأنواع من الاستثمارات.

وقال: "أنا لا أحب عندما يستثمر المسؤولون الحكوميون، بأي شكل من الأشكال، الأموال العامة في أي شيء". "ليس من شأنهم القيام بذلك." وذكر بارك أنه بدلاً من الغوص رأسًا في الأصول الرقمية، يجب أن تركز الحكومة على تقنية البلوكتشين، مشيرًا إلى أنها قد تكون مفيدة للمدينة بأكملها.

في غضون ذلك، واصل سيم الدفع لتصبح فانكوفر مدينة صديقة للبيتكوين، حيث نُقل عن العمدة في مقابلة حديثة قوله إن الدفع من أجل بيتكوين هو معركة مستعد للموت من أجلها.

