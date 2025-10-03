البورصةDEX+
الخلاصة: انخفض سعر UXLINK بنسبة 15% مع استعداد المجتمع للتصويت على الاسترداد المبكر في 4 أكتوبر. قد يؤثر التصويت على الاسترداد المبكر على السيولة والبورصات، لكنه يخاطر بتخفيف قيمة التوكن. تهدف خطة تعويض UXLINK إلى حل مشاكل ما بعد الاختراق، مما يوفر استرداد أسرع. يواجه UXLINK خسائر بنسبة 62% خلال الشهر الماضي مع قيام المتداولين بتعديل مواقعهم قبل التصويت.

تواجه UXLINK حالة من عدم اليقين مع قرار المجتمع بشأن مقترح الفتح المبكر

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 22:47
ملخص

  • انخفض سعر UXLINK بنسبة 15% مع استعداد المجتمع للتصويت على الاسترداد المبكر في 4 أكتوبر.

  • يمكن أن يؤثر التصويت على الاسترداد المبكر على السيولة والبورصات، لكنه يخاطر بتخفيف قيمة التوكن.

  • تهدف خطة التعويض من UXLINK إلى حل مشكلات ما بعد الاختراق، وتقديم استرداد أسرع.

  • يواجه UXLINK خسائر بنسبة 62% خلال الشهر الماضي مع تعديل المتداولين لمراكزهم قبل التصويت.

شهد سعر UXLINK انخفاضًا حادًا بنسبة 15% في 3 أكتوبر، مع استعداد المجتمع للتصويت الحاسم بشأن الاسترداد المبكر للتوكن. سيقرر التصويت، المقرر في 4 أكتوبر، ما إذا كان يجب فتح جزء من توكنات الفريق والخزينة قبل جدولها الأصلي البالغ 24-48 شهرًا لتعويض ضحايا اختراق سبتمبر 2025. يأتي هذا الاقتراح بعد أن أدى الاختراق إلى استنزاف ما يقدر بـ 30 إلى 44 مليون دولار، وفقًا لشركات الأمن PeckShield و Hacken.

يمكن أن يؤثر القرار بشكل كبير على تداول UXLINK والسيولة المستقبلية، مع احتمال زيادة العرض المتداول، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن تخفيف السوق. حاليًا، يتم تداول التوكن بسعر 0.120 دولار، بانخفاض 15% في الـ 24 ساعة الماضية و 62% في الشهر الماضي. تزامن انخفاض السعر مع ارتفاع في حجم التداول، الذي زاد بنسبة 612%، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق قبل التصويت.

خطط الاسترداد المبكر للتوكن والتعويض من UXLINK

الهدف الرئيسي وراء التصويت على الاسترداد المبكر للتوكن هو تسريع عملية التعويض للمستخدمين المتضررين من الاختراق. ستأتي الأموال اللازمة لهذا التعويض من استرداد الأصول المخترقة وجزء من التوكنات من البورصات والفرق والخزينة. قامت UXLINK بالفعل بنشر عقد مدقق بإمداد ثابت وأطلقت بوابة هجرة لضمان عملية تبادل سلسة للمستخدمين المتضررين.

ومع ذلك، فإن الإصدار المبكر للتوكنات يثير مخاوف بشأن التخفيف المحتمل. إذا تم تمرير التصويت، يمكن أن يدخل 5-10% من إمدادات التوكن في التداول قبل الموعد المخطط له، مما قد يؤدي إلى استقرار المشاعر السوقية ودعم جهود إعادة الإدراج. تم تصميم هذه الخطوة لتعزيز السيولة، مما قد يدفع البورصات إلى إعادة إدراج UXLINK، مما قد يعكس اتجاه التوكن الهبوطي الأخير.

بينما يرى بعض المستثمرين أن الاسترداد المبكر خطوة ضرورية للتعويض الأسرع، يقلق آخرون بشأن التأثيرات طويلة المدى لزيادة العرض المتداول. ينعكس هذا عدم اليقين في زيادة نشاط التداول، خاصة في أسواق المشتقات، مع ارتفاع بنسبة 733% في حجم المشتقات وانخفاض بنسبة 15% في الاهتمام المفتوح، مما يشير إلى أن المتداولين يقللون من تعرضهم.

المشاعر السوقية للمجتمع ونتيجة التصويت

مع اقتراب التصويت على الاسترداد المبكر للتوكن، تظل المشاعر السوقية للمجتمع منقسمة. يتطلع العديد من الحائزين إلى التعويض وإمكانية عودة UXLINK إلى البورصات الرئيسية، بينما يخشى آخرون أن مخاطر التخفيف تفوق الفوائد. ستلعب نتيجة التصويت دورًا حاسمًا في تحديد حركة سعر التوكن على المدى القصير والسيولة.

إذا تم قبول الاقتراح، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قصير المدى في قيمة التوكن بسبب زيادة العرض. ومع ذلك، إذا سرّع الاسترداد عملية التعويض وسهّل استئناف البورصات للتداول، فقد يمهد التصويت الطريق لاسترداد محتمل.

يقترح المحللين أن UXLINK قد يشهد ارتداد مماثل للتوكنات الأخرى بعد الاختراق، اعتمادًا على فعالية خطط التبادل والتعويض.

النظرة طويلة المدى لـ UXLINK

على الرغم من التقلبات الفورية المحيطة بتصويت الاسترداد المبكر، فإن النظرة طويلة المدى لـ UXLINK ستعتمد على الأرجح على مدى حسن تعامل الفريق مع تداعيات الاختراق والتطوير المستمر للنظام البيئي.

إذا تم تمرير تصويت الاسترداد المبكر وتمكنت UXLINK من استعادة السيولة واستعادة الثقة بين حامليها، فقد يكون هناك إمكانية للاستقرار في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين من نتيجة التصويت، إلى جانب مخاطر المزيد من التخفيف، يجعل السوق حذرًا. لكي تستعيد UXLINK قيمتها السابقة، ستحتاج إلى إثبات أنها يمكن أن تتعافى من هذه الأزمة، وتعويض المستخدمين بشكل عادل، وتموضع نفسها كمشروع موثوق به على المدى الطويل.

ظهر المنشور UXLINK يواجه عدم اليقين مع قرار المجتمع بشأن اقتراح الاسترداد المبكر لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

