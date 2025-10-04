تواجه USDT وUSDC ضغوطًا مع انتقال العملات المستقرة إلى سلاسل متعددة

نمو العملات المستقرة لا يمكن إنكاره، حيث توسعت قيمتها السوقية المبلغ عنها إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025. العرض الإضافي يتتبع اتجاه التبادل العابر للسلاسل متعدد التوكن، مما يتحدى هيمنة USDT وUSDC.

تتغير ملامح العملات المستقرة، متحدية هيمنة USDT وUSDC، مع توسيع نطاق وصول السلاسل أيضًا.

يقود اتجاه تعدد السلاسل USDC، الذي ينتشر بقوة إلى شبكات L1 وL2 الجديدة. في الوقت نفسه، لا يزال USDT يعتمد بشكل أساسي على الإيثريوم وTRON لمعظم نشاطه. في العام الماضي، أصبح نشاط العملات المستقرة متعدد السلاسل حقًا، وإن كان ذلك يرجع في الغالب إلى جهود Circle.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 75 عملة مستقرة أصغر، بدأت للتو في النمو. تحاول العملات المستقرة ذات الأغراض المحددة إزاحة USDT وUSDC في مجالها المتخصص، موجهة المستخدمين إلى نوع جديد من الأصول.

أحد الأمثلة على ذلك هو USDH الذي قدمته Hyperliquid مؤخرًا، والذي لن يحل محل USDC بالكامل، ولكنه سيضيف استخدامات جديدة للنظام البيئي. mUSD من MetaMask هي محاولة أخرى لإضافة مكافآت للأصول المتخصصة. اختارت Tether أيضًا إطلاق عملة مستقرة جديدة للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، بدلاً من محاولة جعل USDT متوافقًا، كما أفادت Cryptopolitan سابقًا.

العملات المستقرة تحصل على دفعة من قواعد قانون Genius

يأتي الدافع لإنشاء عملات مستقرة أكثر تنوعًا من قانون Genius، الذي ينظم إنشاء العملات المستقرة في الولايات المتحدة. المحرك الرئيسي للنمو هو القدرة على شراء سندات الخزانة كضمانات، وإطلاق توكن سائل ومنظم بالكامل.

يمكن للمُصدر أيضًا كسب دخل سلبي، واختيار مشاركة الفائدة مع مستخدمي التوكن. في الأساس، ستصبح العملات المستقرة محركًا لتحويل سندات الخزانة إلى توكن، حيث يتطلب قانون Genius الاحتفاظ بالاحتياطيات في سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، بمدة تقل عن 90 يومًا.

أحد أسباب التسارع لامتلاك مصدرين متعددين للعملات المستقرة هو بالتحديد القدرة على الحصول على عائد موثوق على سندات الخزانة. لا يمرر مصدرو العملات المستقرة العائد أيضًا إلى الحاملين، على الرغم من أن بعضهم يقدم عائدًا من خلال بروتوكولات DeFi.

العملات المستقرة Genius هي أيضًا في الأساس تبيع الدين الأمريكي لمجتمع الكريبتو. بما أن العملات المستقرة تعزز أسعار أصول الكريبتو، فإن زيادة الدين هي أيضًا عامل يساهم في نمو الكريبتو، وتعمل كوسيلة لتعويض التضخم.

العملات المستقرة تظهر مستويات نشاط مختلفة وحالات استخدام

يُظهر عالم العملات المستقرة متعدد السلاسل ومتعدد التوكن أن بعض السلاسل لديها حالات استخدام ومستويات نشاط مختلفة تمامًا. كان سبتمبر شهرًا قياسيًا لتحويلات العملات المستقرة، مع تحول في الاستخدام والتدفقات الداخلية إلى المزيد من السلاسل.

وصلت تحويلات العملات المستقرة إلى ذروة جديدة في سبتمبر، رغم أن النشاط كان مختلفًا لجميع السلاسل | المصدر: Dune Analytics

بعض السلاسل تكدس العملات وتحرك فقط جزءًا من العرض، بينما لدى البعض الآخر عرض أصغر يتداول فعليًا كل يوم. اعتبارًا من أكتوبر 2025، تعد Base هي السلسلة التي تحتوي على أكثر عرض نشط للعملات المستقرة.

يظهر المحللون على السلسلة أنه على الرغم من المستوى العالي للمعاملات المبلغ عنها في TRON، فإن غالبية العرض يتم تكديسه ويبقى خاملاً. الإيثريوم هو سلسلة استخدام مختلطة، مع كل من العرض الخامل كضمانات والتوكنات النشطة للمدفوعات والتداول. ما يصل إلى 53% من عرض العملات المستقرة على الإيثريوم خامل.

احصل على مقعدك المجاني في مجتمع تداول الكريبتو الحصري - محدود بـ 1,000 عضو.