ارتد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أدنى مستوياته في أغسطس قرب 146.20 لكنه لا يزال محدودًا بالمتوسط المتحرك لـ 200 يوم. سيؤدي الفشل في تجاوز مستوى المقاومة حول 150.90-151.20 إلى استمرار مخاطر الهبوط، مع فتح الباب أمام تصحيح أعمق في حالة الكسر دون 146.20، وفقًا لمحللي تداول العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال. المقاومة الرئيسية تظهر عند قمة النطاق 150.90-151.20 "ارتد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد تأسيس قاع مؤقت قرب 146.20 في أغسطس. ومع ذلك، لا يزال يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. إذا حدث تقدم قصير المدى، فمن المحتمل أن يكون الحد الأعلى للنطاق الأخير عند 150.90/151.20 منطقة مقاومة مهمة." "سيشير الفشل في تجاوز هذه العقبة إلى خطر تراجع متجدد. قد يؤدي الكسر دون مستوى الارتكاز الأخير عند 146.20 إلى تراجع السوق بشكل أعمق." المصدر: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154

ارتداد الدولار الأمريكي/الين الياباني يتوقف دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم - سوسيتيه جنرال

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:25
NEAR
NEAR$2.529-0.58%
PlaysOut
PLAY$0.02432+0.24%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.005461-8.15%
Everclear
CLEAR$0.01044-3.60%

ارتد زوج الدولار/الين من أدنى مستوياته في أغسطس بالقرب من 146.20 لكنه لا يزال محدودًا بالمتوسط المتحرك لـ 200 يوم. سيؤدي الفشل في تجاوز مستوى المقاومة حول 150.90-151.20 إلى استمرار مخاطر الهبوط، مع فتح الباب أمام تصحيح أعمق في حالة الكسر دون 146.20، كما يلاحظ محللو تداول العملات الأجنبية (FX) في سوسيتيه جنرال.

مقاومة رئيسية عند الحد الاعلى للنطاق 150.90-151.20

"ارتد زوج الدولار/الين بعد تأسيس قاع مؤقت بالقرب من 146.20 في أغسطس. ومع ذلك، لا يزال يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. في حالة حدوث تقدم قصير المدى، من المحتمل أن يكون الحد العلوي للنطاق الأخير عند 150.90/151.20 منطقة مقاومة مهمة."

"سيشير الفشل في تجاوز هذه العقبة إلى خطر تجدد الانخفاض. قد يؤدي الكسر دون المستوى المحوري الأخير عند 146.20 إلى تراجع السوق بشكل أعمق."

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

