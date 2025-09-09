ارتداد الدولار الأمريكي/الين الياباني يتوقف دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم - سوسيتيه جنرال

ارتد زوج الدولار/الين من أدنى مستوياته في أغسطس بالقرب من 146.20 لكنه لا يزال محدودًا بالمتوسط المتحرك لـ 200 يوم. سيؤدي الفشل في تجاوز مستوى المقاومة حول 150.90-151.20 إلى استمرار مخاطر الهبوط، مع فتح الباب أمام تصحيح أعمق في حالة الكسر دون 146.20، كما يلاحظ محللو تداول العملات الأجنبية (FX) في سوسيتيه جنرال.

مقاومة رئيسية عند الحد الاعلى للنطاق 150.90-151.20

"ارتد زوج الدولار/الين بعد تأسيس قاع مؤقت بالقرب من 146.20 في أغسطس. ومع ذلك، لا يزال يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. في حالة حدوث تقدم قصير المدى، من المحتمل أن يكون الحد العلوي للنطاق الأخير عند 150.90/151.20 منطقة مقاومة مهمة."

"سيشير الفشل في تجاوز هذه العقبة إلى خطر تجدد الانخفاض. قد يؤدي الكسر دون المستوى المحوري الأخير عند 146.20 إلى تراجع السوق بشكل أعمق."