هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تؤجل ETF كناري HBAR وجرايسكيل بولكادوت، إليك السبب

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:08
أخرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الموافقة على صندوقين إضافيين من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للعملات البديلة، وفقًا للملفات الرسمية. هذه المرة، تم تمديد القرار بشأن Canary HBAR و Grayscale Polkadot (DOT) من قبل المنظم، مما أثار التكهنات في مجتمع التشفير الأوسع.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمدد الجدول الزمني للموافقة على صندوق Canary HBAR ETF

حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات فترة انتظار أطول لصندوق Canary spot HBAR ETF وصندوق Grayscale Polkadot ETF، وفقًا لأحدث ملف. حافظ محللو Bloomberg على احتمالية 90% للموافقة على صندوق ETF من قبل الوكالة الحكومية.

قدمت Nasdaq طلبًا لإدراج وتداول صندوق Hedera ETF الذي يتتبع سعر HBAR الفوري في 21 فبراير، مع تعديل يحل محل الطلب الأصلي المقدم في 4 مارس. بعد أسابيع، تم نشر صندوق HBAR ETF الفوري في 13 مارس، مما بدأ فترة 180 يومًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات لرفض أو الموافقة على صندوق ETF.

لقد أخرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل الموافقة على صندوق Canary spot HBAR ETF في أبريل ويونيو، طالبة المزيد من التعليقات حول ما إذا كان سيتم إدراج وتداول الأسهم بموجب قاعدة أسهم الثقة القائمة على السلع في Nasdaq.

تقوم اللجنة بتمديد الفترة الزمنية للموافقة أو رفض التغيير المقترح في القاعدة لمدة 60 يومًا إضافية. هذا يجعل 8 نوفمبر هو التاريخ النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات للموافقة أو رفض صندوق ETF.

ارتفع سعر HBAR بنسبة 1% في الـ 24 ساعة الماضية، حيث يتم تداول السعر حاليًا عند 0.2206 دولار. بلغت أدنى وأعلى مستويات 24 ساعة 0.2174 دولار و 0.2222 دولار على التوالي.

قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صندوق Grayscale Polkadot ETF

مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا الجدول الزمني للموافقة على صندوق Grayscale Polkadot ETF حتى 8 نوفمبر. أخرت اللجنة صندوق ETF مرتين في أبريل ويونيو، بشكل مماثل لصناديق HBAR ETFs.

ترى الوكالة أنه من المناسب تحديد فترة أطول للموافقة أو الرفض بموجب التغيير المقترح في قواعد Nasdaq. تحتاج إلى وقت كافٍ للنظر في الموافقة على صندوق ETF متعلق بالعملات البديلة بموجب التغيير المقترح في القاعدة.

جدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعمل بصمت مع البورصات على معايير الإدراج العامة لصناديق ETF للعملات المشفرة الفورية. كما ذكرت CoinGape أولاً، قامت Nasdaq و NYSE و CBOE BZX بإجراء تعديلات لإزالة "السلع المستبعدة" من تعريف "السلعة" في معيار الإدراج.

ارتفع سعر DOT بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 4.03 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. بلغت أدنى وأعلى مستويات التداول خلال اليوم 3.85 دولار و 4.08 دولار على التوالي. علاوة على ذلك، زاد حجم التداول بشكل كبير بنسبة 225% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فاريندر سينغ

فاريندر هو قائد متمرس في وسائل الإعلام المالية والتشفير مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة، بما في ذلك أكثر من 6 سنوات مخصصة لتطورات البلوكتشين والتشفير وWeb3. وهو معروف بتغطية قصص إخبارية عالية التأثير وذات جودة لناشرين مثل CoinGape وThe Coin Republic وThe Crypto Times، مع تحسين وتدريب العديد من الصحفيين خلال فترة عمله. كونه حاصلًا على درجة الماجستير في التكنولوجيا، ومفكرًا تحليليًا، ومتحمسًا للتكنولوجيا، فقد شارك معرفته بالتقنيات المبتكرة في أكثر من 5000 مقال إخباري وورقة بحثية.

لماذا تثق في CoinGape: غطت CoinGape صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى مفيدة لقرائنا. يجلب صحفيونا ومحللونا سنوات من الخبرة في تحليل السوق وتكنولوجيا البلوكتشين لضمان الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة. من خلال اتباع سياستنا التحريرية، يتحقق كتابنا من كل مصدر، ويتحققون من صحة كل قصة، ويعتمدون على مصادر موثوقة، وينسبون الاقتباسات والوسائط بشكل صحيح. نتبع أيضًا منهجية مراجعة صارمة عند تقييم البورصات والأدوات. من مشاريع البلوكتشين الناشئة وإطلاق العملات إلى فعاليات الصناعة والتطورات التقنية، نغطي جميع جوانب مساحة الأصول الرقمية بالتزام لا يتزعزع بالمعلومات الدقيقة والمناسبة.

إخلاء مسؤولية الاستثمار: يعكس المحتوى وجهات النظر الشخصية للمؤلف وظروف السوق الحالية. يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في العملات المشفرة، حيث لا يتحمل المؤلف ولا المنشور مسؤولية أي خسائر مالية.

الإفصاح عن الإعلانات: قد يعرض هذا الموقع محتوى برعاية وروابط تابعة. جميع الإعلانات معلمة بوضوح، وليس لشركاء الإعلان أي تأثير على محتوانا التحريري.

المصدر: https://coingape.com/us-sec-delays-canary-hbar-and-grayscale-polkadot-etf-heres-why/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

