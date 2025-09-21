البورصةDEX+
على الرغم من أن BTC بالكاد تفاعل بشكل إيجابي مع خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة، إلا أنه قد يفعل ذلك في حالة حدوث تخفيضات إضافية للأسعار في الأشهر القادمة.على الرغم من أن BTC بالكاد تفاعل بشكل إيجابي مع خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة، إلا أنه قد يفعل ذلك في حالة حدوث تخفيضات إضافية للأسعار في الأشهر القادمة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة - إليك كيف تفاعل بيتكوين والعملات البديلة

بواسطة: CryptoPotato
2025/09/21 22:29
Bitcoin
BTC$101,666.64-1.16%
SphereX
HERE$0.000043--%
MAY
MAY$0.02661-2.63%

على عكس التوقعات الأوسع بأن العملات المشفرة سترتفع في حالة خفض المجلس الاحتياطي الاتحاد لأسعار الفائدة، شهد السوق عدم وجود رد فعل تقريبًا منذ انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

توقع المحللين في شركة أبحاث السوق Santiment بالفعل أن خفض سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس (bps) يمكن أن يؤدي إلى اختراق كبير. من ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يؤدي عدم خفض سعر الفائدة إلى تراجع السوق الفوضوي. لم يحدث أي من السيناريوهين، لكن المحللين يعتقدون أنه لا يزال من المبكر استخلاص النتائج.

الاحتياطي الفيدرالي يخفض أخيرًا أسعار الفائدة

يوم الأربعاء، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى خفض النطاق المعياري إلى 4.00٪-4.25٪. أعادت هذه التطورات بدء دورة التيسير الأمريكية بعد توقف طويل.

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن خفض سعر الفائدة لم يحدث بسبب انخفاض مخاطر التضخم، ولكن لأن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل يبدوان أكثر ضعفًا.

شرح باول أنه لم تكن هناك بيئة قوية بما يكفي لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، تشير التوقعات عبر السوق إلى أنه قد يكون هناك تيسير إضافي هذا العام. يمكن أن تتضمن نتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السابع والثامن، المقرر عقدهما في أكتوبر وديسمبر، خفضًا يصل إلى 50 نقطة أساس.

هل سيرتفع BTC في الأشهر القادمة؟

في حالة حدوث تخفيضات إضافية في الأسعار في الأشهر القادمة، يمكن أن يشهد BTC حركة سعرية كبيرة. بينما ينتظر السوق، يقول المحللون إن المتداولين يواجهون مستوى معتدلًا من المخاطر في شراء وإضافة بيتكوين إلى محافظهم في هذا الوقت. وذلك لأن BTC من المحتمل أن يكون لديه مساحة أكبر للنمو.

على مدار الـ 30 يومًا الماضية، حققت محافظ BTC النشطة متوسط ربح بنسبة 3.5٪ على استثماراتها. في العام الماضي، ارتفع هذا الرقم بنسبة 16.1٪. مع وجود مسار مباشر محتمل نحو 120,000 دولار في الأسابيع القادمة، مدفوعًا ببيئة اقتصادية كلية مواتية، يتوقع المحللون أن تجمع هذه المحافظ أرباحًا أكثر جوهرية.

في غضون ذلك، لاحظ محللو Santiment زيادة كبيرة في الهيمنة الاجتماعية خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء. تجاوزت هذه الزيادة الهيمنة الاجتماعية لأي مناقشات أخرى حول اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو باول. لم يتم تسجيل مثل هذه الزيادة منذ أبريل، عندما كانت تعريفات الرئيس دونالد ترامب تخنق الأسواق المالية.

ظهر منشور خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للأسعار - إليك كيف تفاعل بيتكوين والعلملات البديلة لأول مرة على CryptoPotato.

