حدث جانبي لا يُفوَّت في KBW قريباً: جيسي لينغارد ينضم إلى يوم الأداء العالي في 25 سبتمبر

حدث SOON KBW الجانبي الذي لا يمكن تفويته: جيسي لينغارد ينضم إلى يوم الأداء العالي في 25 سبتمبر
هل أنت مستعد لمزيج مثير من ابتكار البلوكشين ونجومية الرياضة؟ استعد لـ حدث SOON KBW الجانبي، "يوم الأداء العالي"، حيث يجمع توسيع SVM عالي الأداء SOON بين قادة الصناعة والمستثمرين، وليس سوى نجم كرة القدم في نادي سيول، جيسي لينغارد! يعد هذا التجمع الفريد بأن يكون أبرز أحداث أسبوع البلوكشين الكوري 2025، مما يوفر رؤى لا مثيل لها وفرص للتواصل.
يضج عالم الكريبتو حول "يوم الأداء العالي" القادم من SOON، المقرر في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت UTC في 25 سبتمبر. هذا ليس مجرد لقاء صناعي آخر؛ إنه حدث SOON KBW الجانبي مخطط بدقة مصمم لعرض تقنية البلوكشين المتطورة وتعزيز المشاركة المجتمعية القوية. تُعرف SOON بتوسيع SVM عالي الأداء، وهي في طليعة حلول التوسع للتطبيقات اللامركزية.
لكن ما هو بالضبط توسيع SVM؟ ببساطة، إنها تقنية متطورة تساعد شبكات البلوكشين على معالجة المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إنها مثل بناء مسار سريع للبيانات، مما يضمن تشغيل تطبيقاتك اللامركزية بسلاسة دون ازدحام الشبكة. تجعل هذه البراعة التكنولوجية SOON لاعبًا مهمًا في مشهد Web3 المتطور.
سيشمل الحضور في هذا التجمع الحصري مزيجًا من الشخصيات المؤثرة:
جدول الأعمال مليء بالجلسات الجذابة، بما في ذلك مناقشات اللوحات الديناميكية وفرص التواصل الوفيرة، مما يضمن اكتساب كل مشارك معرفة وعلاقات قيمة.
يصل الحماس المحيط بـ حدث SOON KBW الجانبي إلى مستوى جديد مع ظهور لاعب كرة القدم المشهور جيسي لينغارد كضيف خاص. يلعب لينغارد حاليًا لصالح نادي سيول، ومشاركته تسد الفجوة بين عالم الرياضة التقليدي وعالم Web3 سريع التوسع. يشير حضوره إلى اتجاه متزايد للشخصيات الرئيسية التي تدرك إمكانات وأهمية تقنية البلوكشين.
خلال الحدث، سيشارك لينغارد في محادثة جذابة بجانب المدفأة. يقدم هذا المقطع فرصة نادرة للاستماع إلى وجهات نظره حول الابتكار، ومشاركة المشجعين، وربما حتى أفكاره حول كيف يمكن للبلوكشين أن يحدث ثورة في الرياضة. من المتوقع أن تجذب وجهة نظره الفريدة جمهورًا متنوعًا، بما في ذلك عشاق الرياضة الفضوليين حول الكريبتو ومتخصصي البلوكشين المتحمسين لرؤية التعاون بين الصناعات.
يسلط هذا التعاون الضوء على كيف أن البلوكشين لم يعد محصورًا في الدوائر التقنية. إنه يجذب الانتباه من قطاعات مختلفة، مما يدل على تطبيقه الواسع وقوته التحويلية. مشاركة لينغارد في حدث SOON KBW الجانبي هي شهادة على هذا التأثير المتوسع.
أوضحت SOON أن "يوم الأداء العالي" هذا هو أكثر من مجرد حدث؛ إنه جزء محوري من مبادرتها الاستراتيجية لتعميق جذورها في السوق الكورية الجنوبية. البلد هو مركز للتبني التكنولوجي والابتكار، مما يجعلها منطقة حاسمة لتطوير البلوكشين. تهدف SOON إلى تعزيز تواصلها وبناء علاقة قوية مع المجتمع المحلي من خلال حدث SOON KBW الجانبي هذا والأنشطة ذات الصلة.
قبل الحدث الرئيسي، تشارك SOON بنشاط مع الجمهور من خلال برامج توعية مختلفة:
تؤكد هذه الجهود التزام SOON بإمكانية الوصول وتعزيز قاعدة مستخدمين محلية قوية ومطلعة. الأمر يتعلق بأكثر من مجرد التكنولوجيا؛ إنه يتعلق ببناء الثقة والمجتمع.
حدث SOON KBW الجانبي القادم، "يوم الأداء العالي"، يتشكل ليكون مناسبة لا يمكن تفويتها لأي شخص مهتم بمستقبل البلوكشين، وخاصة توسيعات SVM عالية الأداء. مع ضيف نجم مثل جيسي لينغارد، ومناقشات مبصرة، وتركيز واضح على المشاركة المجتمعية في كوريا الجنوبية، تستعد SOON لإحداث تأثير كبير.
يمثل هذا الحدث خطوة حاسمة لـ SOON في توسيع وجودها العالمي وتعزيز التزامها بالابتكار والتطوير المتمحور حول المستخدم. تأكد من تحديد تقويمك ليوم 25 سبتمبر واستعد ليوم مليء بالأفكار الرائدة والاتصالات المثيرة.
