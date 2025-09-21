احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية ترتفع بشكل حاد وسط الجمود في مجلس الشيوخ

النقاط الرئيسية: تزداد مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية مع نزاعات الإنفاق غير المحلولة في مجلس الشيوخ.

تظهر التوقعات احتمالية إغلاق بنسبة 66% هذا العام.

تقلبات السوق المتزايدة تؤثر على سيولة البيتكوين والإيثريوم.

يشير سوق التنبؤ Kalshi إلى احتمالية بنسبة 66% لإغلاق الحكومة الأمريكية بحلول نهاية العام مع فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

توقع إغلاق الحكومة يؤثر على البيتكوين والإيثريوم مع زيادة تقلبات السوق، مما قد يحول تركيز المستثمرين إلى الأصول الدفاعية وسط عدم اليقين الاقتصادي.

الجمود في مجلس الشيوخ يصعد مخاوف الإغلاق

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على مشروع قانون الإنفاق الحاسم يزيد من المخاوف بشأن إغلاق الحكومة. لا يزال المفاوضون الرئيسيون، بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، في مأزق بشأن أحكام الرعاية الصحية. هذا الجمود السياسي يخاطر بحدوث اضطراب اقتصادي كبير.

الأسواق المالية تستعد لاحتمالية عدم الاستقرار مع تعرض الإنفاق الفيدرالي للخطر. تم رصد انكماشات السيولة في العملات المشفرة وزيادة تقلبات السوق في أسواق البيتكوين والإيثريوم مع تفاعل المستثمرين مع هذه التطورات. في الوقت نفسه، لم تظهر أي تصريحات رسمية من شخصيات العملات المشفرة الرئيسية مثل CZ أو فيتاليك بوتيرين.

أسواق العملات المشفرة تتفاعل مع الاضطرابات الاقتصادية المحتملة

هل تعلم؟ توقع Kalshi لإغلاق الحكومة الأمريكية يعكس الأزمات السابقة حيث تفوقت المحافظ الدفاعية مثل الذهب والمرافق باستمرار، مما يظهر تفضيل المستثمرين للاستقرار في فترات تقلبات السوق.

البيتكوين (BTC) يسجل قيمة حالية قدرها 115,570.08 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 2.30 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap. انخفضت أحجام التداول بنسبة 35.91% في الـ 24 ساعة الماضية. على مدار الأيام السبعة الماضية، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 20.48%، رغم أنها سجلت زيادة بنسبة 14.05% على مدار 90 يومًا.

البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 05:06 UTC في 21 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

أبحاث Coincu تؤكد على تقلبات السوق داخل أسواق العملات المشفرة الناتجة عن إغلاق الحكومة الوشيك. يسلط التحليل الخبير الضوء على احتمالية ارتفاع في تخصيصات الأصول الدفاعية والتدقيق التنظيمي إذا حدث الإغلاق، مما قد يؤدي إلى تحولات في السيولة على المدى الطويل في أنظمة العملات المشفرة البيئية.