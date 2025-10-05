قد يؤخر إغلاق الحكومة الأمريكية الموافقات على صناديق ETF للعملات المشفرة الفورية وفقًا للخبراء

صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو تحتاج إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على عكس صناديق المؤشرات الأخرى التي يتم إطلاقها تلقائيًا.

صندوق Teucrium XRP ETF تجاوز موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من خلال الاحتفاظ بسندات الخزانة بدلاً من الكريبتو.

بيل مورغان يعتقد أن موافقات أواخر أكتوبر لصناديق الكريبتو لا تزال ممكنة.

يمكن أن يؤدي إغلاق الحكومة إلى تعطيل مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لملفات صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو.

مع مواجهة الحكومة الأمريكية لإغلاق محتمل، يظل مستقبل الموافقات على صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو غير مؤكد. تناول الخبير القانوني بيل مورغان المخاوف بشأن كيفية تأثير الإغلاق على عملية الموافقة، مقدمًا رؤى حول الاختلافات بين أنواع مختلفة من صناديق المؤشرات. في حين أنه قد تتم الموافقة على بعض صناديق المؤشرات، يقترح مورغان أن الجدول الزمني للموافقة على صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو قد يواجه تأخيرات، خاصة إذا ظلت الحكومة مغلقة.

إليانور تيريت توضح عملية الموافقة على صناديق المؤشرات

قدمت صحفية فوكس بيزنس إليانور تيريت مؤخرًا شرحًا مفصلاً لعملية الموافقة على أنواع مختلفة من صناديق المؤشرات، مع التركيز على صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو. أوضحت تيريت أن ليست كل صناديق المؤشرات المتداولة تتبع نفس إجراء الموافقة.

على سبيل المثال، صندوق Teucrium XRP ETF، الذي يحتفظ بسندات الخزانة والنقد ومستحقات المبادلة بدلاً من أصول الكريبتو المباشرة، مسجل بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. سمح هذا الهيكل بتجنب الحاجة إلى موافقة صريحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ودخل حيز التنفيذ تلقائيًا بمجرد انتهاء فترة الانتظار القانونية.

في المقابل، تخضع صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو، مثل تلك الخاصة بالأصول الرقمية الشائعة مثل Litecoin (LTC)، Solana (SOL)، أو XRP، للتنظيم بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. تتطلب هذه المنتجات موافقة نشطة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل إطلاقها. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤثر أي اضطراب في عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك إغلاق الحكومة، بشكل مباشر على الجدول الزمني للموافقة عليها.

بيل مورغان يناقش تأثير الإغلاق

قدم بيل مورغان، وهو خبير قانوني في هذا المجال، رؤاه حول التأثيرات المحتملة لإغلاق الحكومة الأمريكية على موافقات صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو. وأشار إلى أن قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مسؤول عن مراجعة والموافقة على ملفات صناديق المؤشرات.

في حين أن بعض وظائف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يمكن أن تستمر خلال إغلاق الحكومة، لاحظ مورغان أن الوكالة من المرجح أن تقلل من عملياتها. قد يؤدي هذا التخفيض إلى تأخير في عملية الموافقة على صناديق المؤشرات للكريبتو، حيث سيبطئ قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على التعامل مع الملفات.

ظل مورغان متفائلاً بحذر، مقترحًا أنه إذا أعيد فتح الحكومة قريبًا، فقد تظل الموافقات على بعض صناديق الكريبتو ممكنة في أواخر أكتوبر. ومع ذلك، اعترف بعدم اليقين المحيط بالوضع، قائلاً: "الكريبتو لا يفشل أبدًا في المفاجأة"، مسلطًا الضوء على الطبيعة غير المتوقعة للصناعة والعمليات التنظيمية.

ردود فعل المجتمع على الأخبار

أثارت تعليقات مورغان ردود فعل متباينة من مجتمع الكريبتو. أعرب العديد من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) عن تفاؤلهم بشأن الإمكانات طويلة المدى للأصول الرقمية مثل XRP، على الرغم من التأخيرات التي سببها الإغلاق. كما شارك بعض أعضاء المجتمع إحباطهم من بطء وتيرة التقدم التنظيمي، وهي مشكلة مستمرة للصناعة.

ردت إليانور تيريت على رؤى مورغان، شاكرة له "تقييمه العادل والصادق" للوضع. أكد هذا التبادل على الطبيعة المعقدة للبيئة التنظيمية لأصول الكريبتو، حيث أظهر أصحاب المصلحة كلاً من الصبر والقلق في انتظار المزيد من التطورات.

تأخيرات محتملة في موافقات صناديق المؤشرات

سيؤثر تأثير الإغلاق على موافقات صناديق المؤشرات بشكل أساسي على تلك التي تتطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. في حين أن صناديق المؤشرات المسجلة بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، مثل صندوق XRP ETF من Teucrium، قد لا تواجه نفس التأخيرات، ترتبط صناديق المؤشرات الفورية للكريبتو مباشرة بعملية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا استمر الإغلاق، فقد يؤخر الجدول الزمني لصناديق الكريبتو، تاركًا المستثمرين والشركات في انتظار الوضوح.

في غضون ذلك، يواصل أصحاب المصلحة في الصناعة مراقبة الوضع عن كثب، على أمل التوصل إلى حل سريع. مع استمرار إغلاق الحكومة، ينظر الكثيرون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على مزيد من التحديثات حول حالة ملفات وموافقات صناديق المؤشرات. يؤكد عدم اليقين حول الموافقة التنظيمية التحديات التي تواجهها صناعة الكريبتو في سعيها نحو تكامل أكبر في الأسواق المالية التقليدية.