ارتفاع مبيعات ألبوم تايلر، ذا كرييتور بنسبة 12,500%

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:49
يعود ألبوم "تشيري بومب" لتايلر، ذا كرييتور إلى قوائم بيلبورد بعد إعادة إصدار الفينيل بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة، محتلاً المركز الأول في قوائم ألبومات الراب وموسيقى الآر آند بي/الهيب هوب. يؤدي مغني الراب الأمريكي تايلر غريغوري أوكونما، المعروف باسم "تايلر، ذا كرييتور" على المسرح خلال مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون في نادي إمباير بولو في إنديو، كاليفورنيا، في 13 أبريل 2024. (تصوير فاليري ماكون / وكالة الصحافة الفرنسية) (تصوير فاليري ماكون/وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيميجز)

وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيميجز

قبل أكثر من 10 سنوات بقليل، كان تايلر، ذا كرييتور يظهر كأحد أكثر الأسماء شهرة وإبداعًا في موسيقى الهيب هوب. ساعد ألبوم تشيري بومب في ترسيخ مكانته كشخصية مبتكرة في هذا النوع الموسيقي، وحقق له مراكز مثيرة للإعجاب في العديد من قوائم بيلبورد.

بعد عقد من الزمن، أعاد تايلر إصدار تشيري بومب على فينيل الذكرى السنوية العاشرة، وأصبحت المجموعة الأكثر مبيعًا والأفضل أداءً في الولايات المتحدة مرة أخرى، مع إعادة دخولها تصنيفات بيلبورد المتعددة حيث اشترى المعجبون آلاف النسخ من العنوان بشكل إجمالي.

انفجار مبيعات إصدار الذكرى السنوية

بعد أن طرح تايلر إصدار الذكرى السنوية من تشيري بومب، انفجرت المبيعات في فترة التتبع الماضية. تفيد شركة لومينيت أن المجموعة التي مر عليها عقد من الزمن باعت 50,500 نسخة في جميع أنحاء أمريكا في الأسبوع الأخير. في الإطار السابق، باع مشروع الهيب هوب 400 نسخة فقط. في أسبوع واحد فقط، شهد تشيري بومب نموًا في المبيعات بنسبة 12,500%.

تايلر، ذا كرييتور يعود إلى المركز الأول

أدت هذه الطفرة في المبيعات إلى وصول تشيري بومب إلى المركز الأول في كل من قوائم ألبومات الآر آند بي/الهيب هوب وألبومات الراب. يقضي تشيري بومب الآن أسبوعين في المركز الأول على التصنيفين الخاصين بالنوع الموسيقي، حيث ظهر لأول مرة في المركز الأول في مايو 2015.

إعادة دخول متعددة في قائمة أفضل 10

يعاود الألبوم الكامل نفسه الظهور أيضًا ضمن أفضل 10 في ثلاث قوائم أخرى، حيث يعود في المركز الثالث على قائمة ألبومات الفينيل، والمركز الرابع على مخطط مبيعات الألبومات، والمركز السادس على بيلبورد 200، بفضل 51,750 وحدة مكافئة — كانت جميعها تقريبًا مشتريات خالصة.

ارتفاع جديد في ألبومات الفينيل

يصل تشيري بومب إلى ذروة جديدة في قائمة واحدة فقط. لم تصل مجموعة تايلر أبدًا إلى مرتبة عالية مثل المركز الثالث في قائمة ألبومات الفينيل، ويصل المفضل لدى المعجبين إلى أفضل عرض جديد له في الأسبوع الثاني فقط الذي قضاه الألبوم الكامل في القائمة. في كل مخطط آخر، باستثناء بيلبورد 200، يعود إلى ذروته على الإطلاق.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/tyler-the-creators-album-surges-12500-in-sales/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

أفضل عملة مشفرة للشراء في 2025: ارتفاع بيانات BlockchainFX ($BFX) والمواقف الحالية لـ TRON (TRX) و Cardano (ADA)

