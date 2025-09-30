صندوق Tuttle للاستثمار في الاحتيال الحكومي مقرر إطلاقه هذا الأسبوع - ما تحتاج إلى معرفته

من المحتمل أن يتم إطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) جديد يركز على النفوذ السياسي لصناع السياسات الأمريكيين وشركائهم المقربين في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل. يهدف صندوق Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT) المقترح إلى تزويد المستثمرين بالتعرض لنشاط التداول السياسي والروابط المؤسسية المرتبطة بالرئاسة الأمريكية، مما يوفر رؤى حول تقاطع السياسة والأسواق المالية في عصر الكريبتو.

يمكن أن يبدأ الصندوق المتداول المقترح في وقت مبكر من يوم الجمعة، بانتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث سيصبح التسجيل ساريًا في 3 أكتوبر.

يتتبع GRFT نشاط التداول السياسي من خلال تحليل تقارير معاملات قانون STOCK، مع التركيز على التداولات التي يقوم بها أعضاء الكونغرس وأزواجهم.

يستهدف الصندوق الشركات ذات النفوذ السياسي المثبت أو الروابط بالبيت الأبيض، بما في ذلك تلك التي أشاد بها الرئيس ترامب.

سيحتفظ بين 10 و30 سهمًا وصناديق ETF، مع أحجام صفقات تعكس نشاط التداول والنفوذ الرئاسي المتصور.

تم دمج أصول الكريبتو والاتصالات الصناعية بشكل دقيق في مشهد الاستثمار السياسي، مع اكتساب الشركات المرتبطة بترامب وعملات meme اهتمامًا ملحوظًا.

يمكن أن يسلط صندوق ETF القادم الضوء على الديناميكيات السياسية التي تؤثر على الأسواق الأمريكية، بما في ذلك تلك الموجودة داخل قطاع العملات المشفرة سريع التطور. قد يتم إطلاق صندوق Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT)، الذي تم اقتراحه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 3 أكتوبر كتاريخ فعال لتسجيله.

سيستخدم الصندوق المتداول تقارير المعاملات العامة بموجب قانون STOCK، والتي تتطلب من أعضاء الكونغرس وأزواجهم الكشف عن التداولات، لتتبع نشاطهم في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل GRFT شركات ذات روابط وثيقة بالنفوذ الرئاسي، مثل الشركات التي لديها مديرين تنفيذيين مرتبطين بالبيت الأبيض أو تلك التي تتلقى إشادة من الإدارة الحالية، وخاصة دونالد ترامب.

من المتوقع أن يتتبع GRFT سلة من 10 إلى 30 سهمًا وصناديق ETF، مع وزن كل صفقة يعكس مستوى التداول في الكونغرس والتأثير المتصور للتأييد الرئاسي. وفقًا لنشرة الإصدار، فإن فرضية الصندوق هي أن الشخصيات السياسية وشركائهم يمكنهم التأثير على الأسواق المالية أو امتلاك معلومات مميزة تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

اتصلت Cointelegraph بـ Tuttle للحصول على مزيد من التفاصيل ولكنها لم تتلق ردًا فوريًا. من المثير للاهتمام أن الإدراج المحتمل للعملات المشفرة في محفظة الصندوق المتداول يشير إلى الخطوط الضبابية بين التمويل السياسي التقليدي والأصول الرقمية.

دور الكريبتو في مشهد تأثير ترامب

إن مشاركة دونالد ترامب في قطاع العملات المشفرة موثقة جيدًا وغالبًا ما يتم فحصها بدقة. من الجدير بالذكر أن مجموعة Trump Media & Technology Group (DJT) تمتلك حوالي 15,000 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، في حين أن شركتها الفرعية Truth Social قدمت طلبًا للحصول على صناديق ETF للكريبتو الفورية. وبالمثل، فإن الأسهم المدعومة من ترامب مثل شركة تعدين البيتكوين المتداولة علنًا American Bitcoin Corp (ABTC) وشركات أخرى مرتبطة بعائلة ترامب تؤكد نفوذه داخل أسواق الكريبتو.

على الرغم من أنها ليست كلها مدرجة علنًا، إلا أن روابط ترامب بعملات meme - التي سميت على اسمه واسم زوجته ميلانيا - وحصص الملكية في منصات مثل World Liberty Financial، التي تمتلك مليارات من التوكنات، تعزز اتصالاته العميقة بمجال الأصول الرقمية.

صناديق ETF للكريبتو الحالية والتطورات التنظيمية

تدير Tuttle بالفعل العديد من المنتجات المتداولة في البورصة التي تركز على الكريبتو، بما في ذلك صناديق ETF ذات الرافعة المالية التي تتتبع عملات مشفرة مختلفة مثل XRP وSolana وLitecoin وChainlink. توسع هذه المنتجات خيارات المستثمرين داخل أسواق الكريبتو الأوسع وتعكس الاهتمام المؤسسي المستمر.

في الوقت نفسه، يمكن أن تسهل تحركات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخيرة - بما في ذلك الموافقة على معايير الإدراج العامة - الموافقة الأسرع على صناديق ETF جديدة للكريبتو بما يتجاوز البيتكوين والإيثر. يعتقد مراقبو السوق أن هذا التحول التنظيمي قد يزيد بشكل كبير من احتمالية دخول صناديق ETF إضافية للكريبتو الفورية إلى السوق، مما يوسع الوصول السائد إلى الأصول الرقمية.

مع تطور المشهد التنظيمي، فإن كلاً من المنتجات المالية التقليدية وأصول الكريبتو مهيأة لزيادة التكامل، مما يشير إلى مزيج قوي من السياسة والتنظيم والابتكار الرقمي الذي يشكل مستقبل أسواق الكريبتو.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان صندوق Tuttle الحكومي المتداول في البورصة يستعد للإطلاق هذا الأسبوع - ما تحتاج إلى معرفته على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار الكريبتو وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوكتشين.