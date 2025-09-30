تركيا تتحرك لتشديد الرقابة على التشفير والبنوك بواسطة: CoinPedia 2025/09/30 13:23 مشاركة

تستعد تركيا لوضع قواعد جديدة لتوسيع صلاحيات مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK). ستسمح الإصلاحات لـ MASAK بتجميد الحسابات المصرفية وحسابات التشفير، ووضع حدود للمعاملات، وإدراج محافظ التشفير المرتبطة بالأنشطة غير القانونية في القائمة السوداء. تقول السلطات إن الإجراءات تستهدف بشكل رئيسي "الحسابات المستأجرة" المستخدمة في المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال. وتأتي هذه الخطة، التي تم تأطيرها كجزء من حزمة الإصلاح القضائي الحادية عشرة، متوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) لتعزيز الرقابة المالية والحد من الاستخدام غير المشروع للتشفير.