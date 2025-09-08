البورصةDEX+
كبير المستشارين الاقتصاديين يقول إن تعريفات ترامب تشكل تهديداً للناتج المحلي الإجمالي للهند

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:16
حذر المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، في. أناندا ناجيسواران، من أن تعريفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع الهندية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.

وقال ناجيسواران في حديثه لقناة بلومبرج التلفزيونية إن التعريفات يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنحو 0.5% إلى 0.6% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وضاعفت الولايات المتحدة الشهر الماضي التعريفات على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، مستشهدة باستمرار الهند في شراء النفط الروسي المخفض، وهي خطوة يدعي ترامب أنها تنتهك العقوبات الأمريكية ضد موسكو.

معدل التعريفة هو الأعلى لأي اقتصاد آسيوي، ويضع المصدرين الهنود في وضع غير مواتٍ مقارنة بنظرائهم في فيتنام وبنغلاديش وإندونيسيا. الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للهند، حيث تشتري ما يقرب من خمس صادراتها. المنسوجات والمجوهرات والأحذية والسلع الجلدية من بين المستخدمين الكبار للعمالة الرخيصة ومن المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً.

كما يحذر الاقتصاديون من أن حرب التعريفات الطويلة يمكن أن تقلل أكثر من 0.8% من نمو الهند في العام المقبل. وذهبت بعض البنوك الاستثمارية إلى حد التحذير من خسارة بنسبة 1% إذا انهار الطلب على الصادرات الهندية بشكل أكبر.

توقف الصادرات مع تأثير التعريفات

قال ناجيسواران إن تعريفة 50% تتكون من زيادتين متتاليتين. فرضت الولايات المتحدة في البداية تعريفة بنسبة 25% هذا العام. وتم إضافة عقوبة ثانية بنسبة 25% في أواخر أغسطس بعد أن واصلت الهند شراء النفط الروسي المخفض رغم التحذيرات من واشنطن.

هذه الزيادة المفاجئة فاجأت المصدرين الهنود. العناصر التي كانت أرخص في السوق الأمريكية تكلف الآن أكثر بكثير. وقال المحللون إن الرسوم الباهظة جعلت المنتجات الهندية غير قابلة للاستمرار مقارنة بالواردات الأرخص من فيتنام وبنغلاديش وإندونيسيا.

الصناعات الأكثر تضرراً هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطلب من الولايات المتحدة. المنسوجات والمجوهرات والأحذية والسلع الجلدية، التي توظف الملايين في مصانع الهند، تحت ضغط شديد. وقال العديد من المصدرين الآخرين إنهم فقدوا طلبات وتم تقليص شحناتهم. في عاصمة قطع الماس الهندية سورات، يؤخر التجار الأمريكيون المشتريات ويتجهون إلى بدائل أكثر بأسعار معقولة من الموردين في جنوب شرق آسيا.

الولايات المتحدة هي أكبر سوق تصدير للهند، حيث تشكل حوالي 18% من جميع التجارة الخارجية. أي انقطاع في الشحنات إلى الولايات المتحدة سيؤثر على الميزان التجاري للهند ويضر بالتوظيف في الولايات الموجهة للتصدير مثل غوجارات وتاميل نادو ومهاراشترا. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري لهذه الصناعات معرضة بشكل خاص للخطر.

الهند تنظف اقتصادها بعد صدمة التعريفة

على الرغم من هذه التحديات، لا يزال ناجيسواران واثقًا من قصة النمو الأوسع للهند. وأكد توقعات الحكومة بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 6.3% إلى 6.8% حتى مارس 2026.

حمت الحكومة الطلب المحلي للبلاد من الصدمات الخارجية. وضعت تخفيضات الإنفاق وضريبة الدخل الأخيرة المزيد من المال في جيوب الأسر. التضخم قريب من أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات، مما يعطي المستهلكين مجالًا للإنفاق. خفض المسؤولون الأسبوع الماضي ضريبة السلع والخدمات (GST) على العديد من العناصر الرئيسية. يلاحظ ناجيسواران أن الناتج المحلي الإجمالي لن يزيد بنسبة 0.2% إلى 0.3% من معيار السكان المنقح مع هذه التغييرات.

على الجانب المالي، يجب أن تكون الهند قادرة على الوصول إلى هدف العجز البالغ 4.4% هذا العام. مبيعات الأصول القياسية والدفعات العالية من البنك المركزي تفوق الصادرات الضعيفة. اقتصاد روسيا قوي مثل أضعف حلقاته: الطاقة. اقتصادها قوي لأن الإيرادات السخية من مبيعات الأصول والدفعة القياسية من البنك المركزي ربما فاقت الخسائر من الصادرات الضعيفة.

هل تريد مشروعك أمام أفضل العقول في مجال العملات المشفرة؟ قم بعرضه في تقريرنا الصناعي القادم، حيث تلتقي البيانات بالتأثير.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/trump-tariffs-could-hit-indias-gdp/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

