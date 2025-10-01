سحبت إدارة بايدن بشكل غير متوقع ترشيح براين كوينتينز لمنصب رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). تم الإبلاغ عن هذا القرار يوم الثلاثاء، حيث أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع تحولات أوسع في كيفية تعامل المنظمين مع تنظيم العملات الرقمية والأصول الرقمية.

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن البيت الأبيض اتخذ القرار قبل إعلانه الرسمي، مما يشير إلى إعادة تقييم محتملة لموقفه بشأن تنظيم العملات الرقمية ودور هيئة تداول السلع الآجلة في الإشراف على ابتكارات البلوكتشين.

في بيان له، أعرب كوينتينز عن تقديره لعملية الترشيح، قائلاً: "كان ترشيحي لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة والمرور بعملية التأكيد شرفًا في حياتي." وأضاف: "أنا ممتن للرئيس على هذه الفرصة وللجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على نظرها في الأمر. أتطلع إلى العودة إلى مساعي القطاع الخاص خلال هذا الوقت المثير للابتكار في بلادنا."

هذه القصة لا تزال تتطور، ومن المتوقع ظهور تفاصيل إضافية مع تكشف الموقف.