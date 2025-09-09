دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض تعرفة على سويسرا

(من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك.
ماثيو ستوكمان | غيتي إيماجز
ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض تعريفة جمركية على البلد الأم لصانع الساعات.
شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والسكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.
تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق.
جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب معدل تعريفة جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذا أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
منظر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك.
آل بيلو | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز
كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق".
وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار نتيجة للرسوم. وقال المحلل إن الرسوم البالغة 39% تقريبًا ضعف ما كان متوقعًا سابقًا للبلد.
لكن سولكا قال أيضًا إن المجموعة شهدت تقدمًا في الشحنات قبل تنفيذ التعريفة الجمركية، مما يمكن أن يوفر "حاجزًا" على بطاقات الأسعار لمدة ستة أشهر تقريبًا.
يمثل حضور ترامب في مقصورة رولكس أحدث تفاعل له مع الشركات الكبرى، التي تهدف إلى كسب الرضا بعد عودته إلى المنصب هذا العام. استضاف الرئيس العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
كانت زيارة يوم الأحد هي المرة الأولى لترامب في الحدث الرياضي منذ عام 2015، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
رولكس هي شركة خاصة تأسست في عام 1905 ويقع مقرها في جنيف. تكلف تذاكر نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بحد أدنى أكثر من 800 دولار مع أسعار المقاعد القريبة تصل إلى آلاف الدولارات.
المصدر: https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-us-open-invitation-rolex-tariff-switzerland.html