دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض تعرفة على سويسرا

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض رسوم جمركية على سويسرا" على موقع BitcoinEthereumNews.com. (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. ماثيو ستوكمان | صور غيتي ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض رسوم جمركية على البلد الأم لصانع الساعات. شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والمتحدثة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة NBC News. تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق. جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذه النسبة أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في الوسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. آل بيلو | غيتي إيمدجز سبورت | صور غيتي كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق". وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار...ظهر منشور "دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض رسوم جمركية على سويسرا" على موقع BitcoinEthereumNews.com. (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. ماثيو ستوكمان | صور غيتي ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض رسوم جمركية على البلد الأم لصانع الساعات. شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والمتحدثة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة NBC News. تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق. جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذه النسبة أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في الوسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. آل بيلو | غيتي إيمدجز سبورت | صور غيتي كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق". وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار...

دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض تعرفة على سويسرا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:25
Chainbase
C$0.09666+2.32%
Threshold
T$0.01226-0.56%
Union
U$0.006197+0.78%
Whiterock
WHITE$0.000148-3.58%
Manchester City Fan
CITY$0.6507-0.91%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.519-4.33%
OpenLedger
OPEN$0.27167-0.89%

(من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك.

ماثيو ستوكمان | غيتي إيماجز

ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض تعريفة جمركية على البلد الأم لصانع الساعات.

شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والسكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق.

جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب معدل تعريفة جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذا أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

منظر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك.

آل بيلو | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز

كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق".

وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار نتيجة للرسوم. وقال المحلل إن الرسوم البالغة 39% تقريبًا ضعف ما كان متوقعًا سابقًا للبلد.

لكن سولكا قال أيضًا إن المجموعة شهدت تقدمًا في الشحنات قبل تنفيذ التعريفة الجمركية، مما يمكن أن يوفر "حاجزًا" على بطاقات الأسعار لمدة ستة أشهر تقريبًا.

يمثل حضور ترامب في مقصورة رولكس أحدث تفاعل له مع الشركات الكبرى، التي تهدف إلى كسب الرضا بعد عودته إلى المنصب هذا العام. استضاف الرئيس العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

كانت زيارة يوم الأحد هي المرة الأولى لترامب في الحدث الرياضي منذ عام 2015، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

رولكس هي شركة خاصة تأسست في عام 1905 ويقع مقرها في جنيف. تكلف تذاكر نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بحد أدنى أكثر من 800 دولار مع أسعار المقاعد القريبة تصل إلى آلاف الدولارات.

المصدر: https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-us-open-invitation-rolex-tariff-switzerland.html

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

ظهر منشور "Botanix تطلق stBTC لتقديم العائد المحلي للبيتكوين" على BitcoinEthereumNews.com. أطلقت Botanix Labs توكن stBTC، وهو توكن حصة سائلة مصمم لتحويل بيتكوين إلى أصل مدر للعائد من خلال إعادة توزيع رسوم شبكة الغاز مباشرة إلى المستخدمين. سيبدأ البروتوكول في تراكم العائد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع جدولة فتح Genesis Vault في 25 سبتمبر، بحد أقصى 50 BTC. تمثل المبادرة إحدى المحاولات الأولى لتوليد العائد المحلي للبيتكوين دون الاعتماد على نماذج التوكن التضخمية أو الأوصياء المركزيين. يعمل stBTC من خلال السماح للمستخدمين بإيداع بيتكوين في العقد الذكي غير المقيد لـ Botanix، وتلقي توكنات stBTC التي تمثل حصتهم في خزنة الحصة. مع حدوث المعاملات، تتدفق 50٪ من رسوم شبكة Botanix، المدفوعة بـ BTC، مرة أخرى إلى حاملي stBTC. بمرور الوقت، تزداد قيمة stBTC بالنسبة إلى BTC، مما يمكن المستخدمين من استرداد إيداعهم الأصلي بالإضافة إلى العائد. تقدر Botanix أن العوائد المبكرة يمكن أن تصل إلى 20-50٪ سنويًا قبل أن تستقر حول 6-8٪، وهو مستوى مشابه لحصة الإيثريوم ولكنه مقوم بالكامل بالبيتكوين. تقول Botanix أن عمليات تدقيق الأمان قد اكتملت بواسطة Spearbit و Sigma Prime، وتم بناء البروتوكول على معيار خزنة EIP-4626، الذي يدعم أيضًا منتجات الحصة القائمة على الإيثريوم. تؤمن بنية Spiderchain الخاصة بالشركة، التي تديرها 16 كيانًا مستقلاً بما في ذلك Galaxy و Alchemy و Fireblocks، الشبكة. إذا نما التبني، تجادل Botanix بأن النظام يمكن أن يجعل البيتكوين أصلاً منتجًا وقابلاً للتركيب للتمويل اللامركزي، مع تعزيز إجماع الشبكة. هذه قصة متطورة. تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل المحرر Jeffrey Albus قبل النشر. احصل على الأخبار في صندوق الوارد الخاص بك. استكشف رسائل Blockworks الإخبارية: المصدر: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
مشاركة
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02672+0.07%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00402+4.09%
1
1$0.01975-10.75%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أفضل عملة مشفرة للشراء في 2025: ارتفاع بيانات BlockchainFX ($BFX) والمواقف الحالية لـ TRON (TRX) و Cardano (ADA)

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,761.69
$101,761.69$101,761.69

-0.46%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,415.90
$3,415.90$3,415.90

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3880
$2.3880$2.3880

+0.84%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11288
$0.11288$0.11288

+5.48%