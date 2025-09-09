دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض تعرفة على سويسرا

ظهر منشور "دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض رسوم جمركية على سويسرا" على موقع BitcoinEthereumNews.com. (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. ماثيو ستوكمان | صور غيتي ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض رسوم جمركية على البلد الأم لصانع الساعات. شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والمتحدثة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة NBC News. تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق. جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذه النسبة أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في الوسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. آل بيلو | غيتي إيمدجز سبورت | صور غيتي كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق". وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار... ظهر منشور "دعوة ترامب لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة من رولكس تأتي بعد فرض رسوم جمركية على سويسرا" على موقع BitcoinEthereumNews.com. (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور يصلان إلى جناح رولكس قبل مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. ماثيو ستوكمان | صور غيتي ظهر الرئيس دونالد ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة رولكس جان-فريدريك دوفور، بعد أسابيع من فرض رسوم جمركية على البلد الأم لصانع الساعات. شاهد ترامب نهائي فردي الرجال في نيويورك يوم الأحد في مقصورة وسط الملعب تديرها رولكس، التي ترعى البطولة أيضًا. وانضم إلى الرئيس أفراد من عائلته ومسؤولون بارزون من البيت الأبيض بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت والمتحدثة الصحفية كارولين ليفيت، وفقًا لشبكة NBC News. تمت دعوة ترامب من قبل رولكس، وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس يوم السبت نقلاً عن شخص على دراية بالتفاصيل. ولم ترد رولكس والبيت الأبيض على طلب CNBC للتعليق. جاءت دعوة رولكس المزعومة في غضون أسابيع من فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 39% على سويسرا، حيث يقع مقر رولكس. وهذه النسبة أعلى مما تواجهه دول أخرى في المنطقة بعد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في الوسط) على شاشة عرض رولكس خلال مباراة نهائي فردي الرجال بين يانيك سينر من إيطاليا وكارلوس ألكاراز من إسبانيا في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع للاتحاد الأمريكي للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. آل بيلو | غيتي إيمدجز سبورت | صور غيتي كتب محلل برنشتاين لوكا سولكا للعملاء الشهر الماضي أن "الصفقة في اللحظة الأخيرة التي كان يأملها الكثيرون لم تتحقق". وقال سولكا إن صانعي الساعات السويسريين سيحتاجون على الأرجح إلى رفع الأسعار...