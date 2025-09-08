ترامب يقول إن المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا جاهزة بينما تطلب الخزينة من الاتحاد الأوروبي المساعدة في هزيمة بوتين

قال دونالد ترامب يوم الأحد في المكتب البيضاوي إنه مستعد للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، وهي خطوة من شأنها أن تستهدف مباشرة إما موسكو أو الدول التي لا تزال تشتري النفط الروسي، على الرغم من أن هذه ستكون المرة العشرين تقريبًا التي يهدد فيها الكرملين بهذه الطريقة.

لكن زعيم العالم الحر لا يبدو قادرًا على تنفيذ تهديداته.

عندما سأله مراسل مباشرة عما إذا كان مستعدًا للانتقال إلى "المرحلة الثانية"، أجاب ترامب: "نعم، أنا مستعد"، لكنه لم يقدم مزيدًا من التوضيح.

وفقًا لرويترز، يأتي هذا الموقف الجديد بعد أشهر من التحذيرات من ترامب دون اتخاذ إجراء، حيث حاول الإبقاء على المفاوضات مع فلاديمير بوتين مفتوحة.

منذ عودته إلى المنصب في يناير، ادعى ترامب علنًا أنه يمكنه إنهاء الحرب بسرعة. لكن مع عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، وشن روسيا أكبر هجوم جوي لها حتى الآن ليلاً، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإشعال النار في مبنى حكومي في كييف، تصلبت لهجة ترامب.

يأتي كل هذا بعد أن دافع ترامب بالفعل عن عقوباته السابقة الأسبوع الماضي، وتحديداً عن قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، مستشهداً باستمرار نيودلهي في تجارة النفط مع روسيا.

"لقد كلف ذلك روسيا مئات المليارات من الدولارات،" قال ترامب يوم الأربعاء الماضي. "هل تسمي ذلك عدم اتخاذ إجراء؟ ولم أنفذ المرحلة الثانية بعد أو المرحلة الثالثة."

بيسنت يدعو إلى تعاون الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات النفط

كما خرج وزير الخزانة سكوت بيسنت للعلن يوم الأحد، داعيًا الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الولايات المتحدة بعقوبات ثانوية. وفي حديثه على برنامج "ميت ذا برس" على قناة NBC، قال بيسنت إن الإدارة مستعدة لاستهداف الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، محذرًا من أن هذا يمكن أن يجبر بوتين على التفاوض إذا تم ذلك بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.

"نحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا، لكننا بحاجة إلى شركائنا الأوروبيين ليتبعونا،" قال بيسنت. وتجاهل المخاوف الاقتصادية، بما في ذلك مخاوف حدوث ركود في الولايات المتحدة، وركز بدلاً من ذلك على قدرة أوكرانيا على الصمود.

"نحن في سباق الآن بين مدة صمود الجيش الأوكراني مقابل مدة صمود الاقتصاد الروسي،" أضاف. وأوضح أن الجهد المشترك بين واشنطن وبروكسل يمكن أن يسحق اقتصاد روسيا ويجبر بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن الصين لا تزال واحدة من أكبر عملاء الطاقة في روسيا. هذا الواقع يعقد الأمور، خاصة وأن الهند، وهي مشتر كبير آخر، تواجه بالفعل عقوبات صارمة من الولايات المتحدة. لا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 50% على السلع الهندية الشهر الماضي واحدة من أشد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة ترامب في هذه الفترة.

زيلينسكي يدعم الرسوم الجمركية ويتساءل عن دور أوروبا

كما تناول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استراتيجية العقوبات خلال ظهوره في برنامج "ذيس ويك" على قناة ABC. دعم زيلينسكي علنًا فكرة ترامب لمعاقبة الدول التي تواصل ممارسة الأعمال التجارية مع روسيا.

"أعتقد أن هذه فكرة صحيحة،" قال. "بعضهم، أعني، يستمرون في شراء النفط والغاز الروسي، وهذا ليس عادلاً." وأضاف زيلينسكي، "أعتقد أن فكرة فرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل إبرام صفقات مع روسيا... هذه فكرة صحيحة."

كما تصاعدت مشاركات ترامب الدولية. سافر إلى ألاسكا الشهر الماضي للقاء بوتين للمرة الأولى منذ استعادة الرئاسة.

بعد أيام قليلة، استضاف ترامب زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض للتحدث عن إنهاء الحرب. لكن على الرغم من تلك المناقشات رفيعة المستوى، لم يتغير شيء على الأرض. الغارات الجوية الروسية مستمرة. المفاوضات متوقفة.

ولم يُظهر الكرملين أي علامات على التراجع.

تساعد KEY Difference Wire العلامات التجارية للكريبتو على اختراق العناوين الرئيسية والسيطرة عليها بسرعة