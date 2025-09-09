ترامب يعد بتوجيهات جديدة للحفاظ على "حق الصلاة" في المدارس العامة

العنوان الرئيسي
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن وزارة التعليم ستصدر توجيهات جديدة لتعزيز حماية الطلاب الذين يرغبون في الصلاة في المدارس العامة، على الرغم من عدم وضوح ما ستتضمنه السياسة الجديدة.
الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع حول الحرية الدينية في التعليم في متحف الكتاب المقدس في واشنطن العاصمة، في 8 سبتمبر 2025. (صورة من SAUL LOEB/AFP عبر Getty Images)
AFP عبر Getty Images
حقائق رئيسية
أعلن ترامب عن ذلك أثناء إلقاء كلمة في اجتماع لجنة الحرية الدينية التابعة لإدارته في متحف الكتاب المقدس.
وضعت إدارة ترامب الأولى سياسة مماثلة تعلن أن المدارس التي تقمع حق الطلاب في الصلاة قد تفقد التمويل الفيدرالي - على الرغم من أن السياسة لم تغير القانون الحالي الذي يمنع المدارس العامة من رعاية الصلاة أو النشاط الديني.
هذه قصة جارية وسيتم تحديثها.
المصدر: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/