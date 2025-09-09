ترامب يشيد بويست بوينت لإلغاء حفل جوائز توم هانكس

العنوان الرئيسي أشاد الرئيس دونالد ترامب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت لإلغاء حفل توزيع جوائز مخصص لتكريم توم هانكس، واصفاً الممثل بأنه "متيقظ" وسط اتهامات بأن جمعية خريجي المدرسة اتخذت القرار لأسباب سياسية. أشاد ترامب بويست بوينت بعد أن ألغت جمعية خريجيها حفل توزيع جوائز كان مخططًا لتكريم توم هانكس. (صورة من SAUL LOEB / AFP) (صورة من SAUL LOEB/AFP عبر Getty Images) AFP عبر Getty Images

حقائق رئيسية

"نحن لا نحتاج إلى متلقين متيقظين ومدمرين يحصلون على جوائزنا الأمريكية المقدرة،" قال ترامب في منشور على تروث سوشيال صباح الاثنين، مشيداً بويست بوينت لإلغائها "بذكاء" حفل جائزة هانكس. جاء منشور ترامب بعد أيام من إخبار جمعية خريجي ويست بوينت لأعضاء هيئة التدريس أنها لن تقيم بعد الآن حفل توزيع جوائز لمنح هانكس جائزة سيلفانوس ثاير، المخصصة لتكريم غير خريجي ويست بوينت الذين يجسدون مثل المدرسة في الواجب والشرف والوطن. دفع الإعلان بعض قدامى المحاربين والسياسيين الديمقراطيين إلى اتهام المؤسسة بإلغاء الحفل لأسباب سياسية، حيث انتقد هانكس ترامب سابقًا وجمع التبرعات للرئيس السابق جو بايدن. نشر اللواء بول إيتون، الذي قاد تدريب القوات خلال الغزو الأمريكي للعراق، على X صباح الاثنين: "لقد تم اختطاف جامعتي الأم، ويست بوينت، ومثل أمريكا، من قبل MAGA من خلال رفض توم هانكس. مستوى جديد من الانحطاط." هاجم ترامب، في منشوره، أيضًا جوائز الأوسكار وغيرها من "عروض الجوائز المزيفة"، داعيًا إياها إلى "مراجعة معاييرها وممارساتها باسم العدالة والإخلاص". تواصلت فوربس مع جمعية خريجي ويست بوينت للتعليق (قالت واشنطن بوست، التي أبلغت أولاً عن إلغاء الحفل، إن جمعية الخريجين لم ترد على طلبات التعليق، وأنه لم يتم التواصل مع هانكس).

لماذا ألغت ويست بوينت حفل جائزة توم هانكس؟

قال العقيد المتقاعد مارك بيجر، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية خريجي ويست بوينت، في بيان لأعضاء هيئة التدريس إن الإلغاء سيسمح للمؤسسة "بمواصلة تركيزها على مهمتها الأساسية المتمثلة في إعداد طلاب الضباط للقيادة والقتال والفوز كضباط في أكثر القوات فتكًا في العالم، الجيش الأمريكي." من غير الواضح ما إذا كانت جائزة هانكس قد تم إلغاؤها بالكامل، أو ما إذا كان سيتم تقديم الجائزة له بتنسيق مختلف. كانت جمعية خريجي ويست بوينت قد أعلنت في يونيو أن هانكس سيتلقى الجائزة في 25 سبتمبر، مستشهدة بدفاع الممثل عن قدامى المحاربين وتصويره لجنود الجيش في الأفلام. اتهمت إيمي ماكغراث، وهي قدامى المارينز ومنافسة ديمقراطية للسيناتور ميتش ماكونيل، جمهوري كنتاكي، في عام 2020، الأكاديمية بإلغاء الحفل "لأن [هانكس] لا يتماشى مع ترامب." كما مارس ترامب نفوذه على ويست بوينت في فترة ولايته الثانية، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا في يناير يمنع المؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة من الترويج لأفكار "غير أمريكية"، بما في ذلك "أيديولوجية الجنس" وأن "وثائق تأسيس أمريكا عنصرية أو متحيزة جنسيًا." كما سحبت ويست بوينت عرض عمل لجين إيسترلي، وهي مسؤولة سابقة في إدارة بايدن للأمن السيبراني، في يوليو وسط شكاوى من الموالية لترامب لورا لومر.

مماس

يأتي انتقاد ترامب لعروض الجوائز بعد ساعات من فوز "The Late Show with Stephen Colbert" بأول جائزة إيمي له على الإطلاق بعد 33 ترشيحًا إجماليًا، حيث حصل على جائزة أفضل إخراج لسلسلة متنوعة. يأتي الانتصار بعد أشهر من قول CBS إن البرنامج سيتم إلغاؤه لأسباب مالية، على الرغم من أن الكثيرين فسروا ذلك على أنه قرار سياسي لتأمين الموافقة الفيدرالية على اندماجها مع Skydance. كما جاء الإلغاء بعد تسوية الشبكة مع ترامب، الذي رفع دعوى قضائية بشأن ما زعم أنه مقابلة "60 دقيقة" محررة بشكل مخادع لخصمه في الانتخابات، نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس. احتفل ترامب بإلغاء كولبير في منشور على تروث سوشيال في يوليو: "أحب تمامًا أن كولبير تم طرده. كانت موهبته أقل حتى من تقييماته." رد كولبير، الذي كان بالفعل منتقدًا متكررًا لترامب، على ترامب على الهواء: "اذهب وا--- نفسك."

ما يجب مراقبته

يمكن أن يفوز كولبير بجائزة إيمي في حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم هذا الأسبوع، حيث تم ترشيحه لأفضل سلسلة حوارية إلى جانب منتقدي ترامب جون ستيوارت، لبرنامج ذا ديلي شو، وجيمي كيميل، لبرنامجه الليلي على ABC.

