ترامب وفايزر يعلنان عن اتفاق لخفض أسعار أدوية ميديكيد

يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في قاعة روزفلت في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 12 مايو 2025.

سيعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن اتفاق مع فايزر لبيع أدويتها طواعية بسعر أقل، حيث تسعى إدارته لربط أسعار الأدوية الأمريكية بالأسعار الأرخص في الخارج.

سيعلن ترامب عن صفقة تسعير الأدوية مع فايزر في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما أخبر مسؤول في البيت الأبيض إيمون جافرز من CNBC. وقال المسؤول إن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا سيكون حاضرًا.

تتضمن الاتفاقية أسعارًا مخفضة في برنامج ميديكيد وإعفاءً لمدة ثلاث سنوات من الرسوم الجمركية المخطط لها على المستحضرات الصيدلانية طالما أن الشركة تبني مصانع تصنيع في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره مصدر لأنجيليكا بيبلز من CNBC.

تأتي الصفقة في الوقت الذي تواجه فيه فايزر و16 شركة أدوية أخرى الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الاثنين لاتخاذ خطوات لخفض أسعار الأدوية، كما هو موضح في رسائل من الرئيس.

لم ترد فايزر على الفور على طلب للتعليق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر الخبر يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسهم فايزر بأكثر من 3% يوم الثلاثاء بعد التقرير.

وقع ترامب في مايو أمرًا تنفيذيًا لإحياء خطة مثيرة للجدل، وهي سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً"، التي تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية من خلال ربط أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة بالأسعار المنخفضة بشكل كبير في الخارج.

تأتي الصفقة في الوقت الذي تستعد فيه شركات الأدوية للرسوم الجمركية التي يخطط لها ترامب على المستحضرات الصيدلانية المستوردة إلى البلاد.

هذا خبر عاجل. يرجى التحديث للحصول على آخر المستجدات.