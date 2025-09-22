ترامب يسمي إليسون وديل وميردوخ في فريق الاستحواذ الأمريكي على تيك توك

ترامب يسمي إليسون وديل وعائلة مردوخ في خطة للسيطرة على خوارزمية تيك توك الأمريكية، مع قيادة أوراكل لحماية البيانات.

قال ترامب يوم الأحد إن مجموعة من الشخصيات المعروفة في مجال التكنولوجيا والإعلام، بما في ذلك لاري إليسون وروبرت ولاكلان مردوخ ومايكل ديل، سيكونون جزءًا من الفريق المقرر أن يتولى خوارزمية تيك توك مع تغير إدارة عمليات المنصة الاجتماعية في الولايات المتحدة. وقد حدد الأسماء وأدوارهم خلال مقابلة في برنامج "الإحاطة الأسبوعية" على قناة فوكس نيوز.

"تعلمون، إنهم أشخاص معروفون جدًا. ولاري إليسون أحدهم. إنه مشارك. إنه رجل رائع. مايكل ديل مشارك أيضًا. أكره أن أخبركم بهذا، لكن رجلاً يدعى لاكلان مشارك أيضًا،" قال ترامب، مشيرًا إلى لاكلان مردوخ، المدير التنفيذي لشركة فوكس كورب، التي تملك فوكس نيوز. وأضاف أن روبرت مردوخ "سيكون على الأرجح في المجموعة."

يمكن للمحادثات التي تشمل عائلة مردوخ أن تجلب فوكس كورب إلى اتحاد المستثمرين. ومع ذلك، لن يستثمر لاكلان وروبرت مردوخ كأفراد. يمكن أن يدعم دور في جهود تيك توك توجه فوكس كورب نحو الإعلام الرقمي حيث تواجه أجزاء من أعمالها، بما في ذلك البث التلفزيوني، ضغوطًا.

ديل، الرئيس التنفيذي لشركة ديل تكنولوجيز، من بين قادة الأعمال المذكورين في الصفقة. تشكل تصريحات ترامب تغييرًا عن قائمة المستثمرين التي نوقشت سابقًا لصفقة تيك توك. كانت الإدارة قد أشارت سابقًا إلى أوراكل التابعة لإليسون، إلى جانب أندريسن هوروفيتز وسيلفر ليك، كمستثمرين رئيسيين مرتبطين بالخطة.

قال ترامب يوم الجمعة إنه أجرى "مكالمة مثمرة للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن المحادثة دفعت محادثات تيك توك إلى الأمام. وصف التقدم نحو إنهاء الصفقة لكنه لم يشارك مزيدًا من التفاصيل حول التوقيت.

بايت دانس الصينية ستحصل على مقعد واحد من أصل 7 مقاعد في مجلس إدارة عمليات تيك توك الأمريكية، كما يقول مسؤول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم السبت إن كيان تيك توك المعاد هيكلته سيضم سبعة أعضاء في مجلس الإدارة، وستة منهم سيكونون أمريكيين. يعكس هذا الإعداد متطلبات مشروع قانون الكونغرس في أبريل 2024 الذي دعا إلى حظر وطني لتيك توك في الولايات المتحدة ما لم يتم بيع 80% من أصول التطبيق للمستثمرين في أمريكا.

كما قالت ليفيت إن خصوصية وبيانات المستخدمين الأمريكيين ستكون بقيادة أوراكل وأن أوراكل ستستثمر في المنصة. بدأت شركة إليسون في استضافة بيانات تيك توك الأمريكية في عام 2020، وهو ترتيب كان محوريًا لأهداف الحكومة المتعلقة بأمن البيانات للمنصة.

شكلت تحركات هذا الأسبوع خطوة نادرة إلى الأمام بعد أشهر من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين التي تهدف إلى تخفيف الاحتكاك حول التجارة والتكنولوجيا، والذي أثر على الأسواق.

قال ترامب يوم الجمعة إنه وشي تقدما نحو اتفاق بشأن تيك توك خلال مكالمتهما وخططا للقاء شخصيًا في غضون ستة أسابيع، على الرغم من أن التصريحات العلنية لبكين لم توضح مدى تقدم المحادثات.

لم يتضح بعد ما إذا كان الترتيب قيد المناقشة سيلبي متطلبات الكونغرس للفصل الكامل بموجب قانون 2024. لا تزال هناك أسئلة حول كيفية التعامل مع السيطرة على الخوارزمية وكيفية تحديد سلطة مجلس الإدارة الجديد داخل الهيكل الأمريكي.

منح ترامب تيك توك الكثير من الفضل لمساعدته في الفوز في انتخابات العام الماضي. على حسابه الشخصي، لدى الرئيس أكثر من 15 مليون متابع. الشهر الماضي، أنشأ البيت الأبيض أيضًا حسابًا على تيك توك، مما يسلط الضوء على وصول المنصة حتى مع دفع المسؤولين لإجراء تغييرات في ملكيتها.

بموجب الاتفاقية التي وصفها مسؤول البيت الأبيض، سيتم تخزين جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين على البنية التحتية للحوسبة السحابية الأمريكية التي تديرها أوراكل. وهذا يتطابق مع إعداد الاستضافة الذي بدأ في عام 2020 وسيستمر إذا مضت خطة الملكية قدمًا. يتسابق المفاوضون ضد التوقف في منتصف ديسمبر والموعد النهائي في يناير 2025 المحدد بموجب القانون.

