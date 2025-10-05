تقول NYDIG إن العملة المستقرة لشركة World Liberty Financial المرتبطة بترامب تحتاج إلى تقارير إثبات أفضل

وفقًا لـ NYDIG، فإن الفريق وراء USD1، وهي العملة المستقرة سريعة النمو التي أطلقها مشروع World Liberty Financial المرتبط بعائلة ترامب، قد تأخر في تحديث تقارير الشهادات الشهرية، وهو إجراء شفافية حاسم للمستثمرين والمنظمين.

اعتبارًا من أوائل أكتوبر، فإن أحدث تقرير متاح هو من يوليو. وقال غريغ سيبولارو، رئيس الأبحاث العالمي في NYDIG، في تقرير إن هذا التأخير يجعل USD1 غير متماشية مع المنافسين مثل USDC من Circle، التي نشرت بيانات الاحتياطي حتى أغسطس، وTether، التي تقدم تقارير ربع سنوية.

"بالنسبة لمشروع بمكانة USD1، فإن الشهادات المحدثة غير قابلة للتفاوض،" كتب سيبولارو.

تواصلت CoinDesk مع BitGo و World Liberty Financial للتعليق ولكنها لم تتلق ردًا حتى وقت الكتابة.

اتصال BitGo

في حين أن BitGo Trust تشرف على حفظ احتياطيات العملة المستقرة، فإن المُصدر، BitGo Technologies، لم يشرح الفجوة في التقارير. وأشار إلى أن هذا التقصير ملحوظ نظرًا لارتفاع مكانة USD1 وإمداداتها البالغة 2.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه، يشير توزيع رمز USD1 إلى أن معظم جاذبيته خارجية. تدعي NYDIG أن تحليلها للمحافظ الرئيسية يظهر أن حوالي 78% من العرض موجود في عناوين مرتبطة ببورصات خارجية.

وبالنظر إلى المستقبل، قد يتعارض هيكل USD1 مع قانون GENIUS القادم. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بحلول أوائل عام 2027، ويحد من إصدار العملات المستقرة للشركات التابعة للبنوك المنظمة أو الكيانات المؤهلة من الدولة.

وقالت NYDIG أيضًا إن BitGo Technologies لا تبدو حاليًا مناسبة في فئة البنوك المنظمة أو الكيانات المؤهلة من الدولة، مما يعني أن التغييرات الهيكلية قد تكون مطلوبة، كما كتب سيبولارو.