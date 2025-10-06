العملة المستقرة المرتبطة بترامب USD1 تواجه تدقيقاً بسبب تأخر تقارير التصديق

ملخص

أحدث تقرير تصديق لـ USD1 يعود إلى يوليو، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية.

78% من عرض USD1 محتفظ به في عناوين خارجية مرتبطة بالبورصات.

قد يواجه USD1 تحديات مع قواعد العملة المستقرة القادمة في قانون GENIUS.

تأخير BitGo في الإبلاغ يثير تساؤلات حول إدارة احتياطي USD1.

تواجه العملة المستقرة USD1، التي أطلقتها World Liberty Financial، وهو مشروع له صلات بعائلة ترامب، تدقيقًا بسبب التأخير في تقارير التصديق الخاصة بها. وفقًا لـ NYDIG، فإن التقارير، التي تعتبر ضرورية للشفافية مع المستثمرين والمنظمين، قديمة، حيث يعود أحدث تقرير إلى يوليو. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن توافق المشروع مع معايير الصناعة، حيث حافظ المنافسون مثل USDC وTether على جداول إبلاغ أكثر تحديثًا.

تأخيرات التصديق تثير مخاوف بشأن USD1

تعرض الفريق وراء USD1 للانتقاد لفشله في تقديم تحديثات في الوقت المناسب لتقارير التصديق الشهرية. تعتبر هذه التقارير عنصرًا حيويًا للحفاظ على الثقة مع كل من المستثمرين والسلطات التنظيمية.

اعتبارًا من أكتوبر 2025، تم نشر أحدث تقرير من USD1 في يوليو، وهو متأخر كثيرًا عن جداول المنافسين مثل USDC من Circle وTether. على سبيل المثال، كانت بيانات احتياطي USDC لشهر أغسطس متاحة في وقت هذا التقرير.

أكد غريغ سيبولارو، رئيس الأبحاث العالمي في NYDIG، على أهمية التصديقات المحدثة لمشروع بحجم USD1. وصرح قائلاً: "بالنسبة لمشروع بمكانة USD1، فإن التصديقات المحدثة غير قابلة للتفاوض". قد يشير التأخير في الإبلاغ إلى مشكلات في الشفافية وقد يؤدي إلى مزيد من التدقيق من المستثمرين والمنظمين في المستقبل القريب.

دور BitGo وحفظ احتياطيات USD1

لم تقدم BitGo، الشركة المسؤولة عن حفظ احتياطيات USD1، تفسيرًا واضحًا للتأخير في تقارير تصديق العملة المستقرة. هذا أمر مثير للقلق نظرًا للنمو السريع لـ USD1، حيث وصل إجمالي العرض إلى 2.7 مليار دولار. على الرغم من هذا النمو، فإن نقص الإبلاغ في الوقت المناسب قد يؤثر على الثقة في استقرار المشروع وآفاقه المستقبلية. تشرف BitGo Trust على تخزين وإدارة الاحتياطيات، ولكن لم يتم تلقي أي رد رسمي من BitGo أو World Liberty Financial بخصوص هذه المسألة.

في حين أن مشاركة BitGo في حفظ USD1 أمر بالغ الأهمية، فإن التأخير في الإبلاغ المنتظم يثير تساؤلات حول العمليات الداخلية للشركة. تعتبر الشفافية أحد العوامل الرئيسية لضمان مصداقية وأمان العملات المستقرة، وأي ثغرات في هذا الصدد يمكن أن تقوض ثقة المستثمرين.

التوزيع الخارجي والمخاطر التنظيمية

مما يزيد الوضع تعقيدًا هو توزيع USD1. وفقًا لتحليل NYDIG، يتم الاحتفاظ بحوالي 78% من عرض USD1 في عناوين مرتبطة بالبورصات الخارجية. هذا يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من استخدام وتداول العملة المستقرة يحدث خارج الولايات المتحدة، مما قد يخلق تحديات للرقابة التنظيمية والامتثال.

يمكن أن يؤدي هذا التوزيع الخارجي أيضًا إلى مشكلات محتملة مع قانون GENIUS القادم، الذي يهدف إلى تنظيم إصدار العملات المستقرة. من المتوقع أن يحد القانون، المتوقع سنه بحلول عام 2027، من إصدار العملات المستقرة للشركات التابعة للبنوك المنظمة أو الكيانات المؤهلة من الدولة. نظرًا لأن BitGo Technologies، التي تصدر USD1، لا تستوفي هذه المعايير، فقد تحتاج إلى إجراء تغييرات هيكلية لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية المستقبلية.

عدم اليقين التنظيمي والتعديلات المستقبلية

مع استمرار تطور المشهد التنظيمي للعملات المستقرة، قد يعتمد مستقبل USD1 على كيفية تكيفه مع قانون GENIUS القادم واللوائح الأخرى. من المتوقع أن يفرض القانون إرشادات أكثر صرامة لمصدري العملات المستقرة، مما يجعل من الضروري لـ USD1 تلبية معايير معينة إذا كان ينوي مواصلة نموه.

إذا لم يمتثل USD1 للوائح القادمة، فقد يواجه تحديات في الحفاظ على موقعه في السوق. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات المحتملة في الإطار التنظيمي إلى تعديلات كبيرة للمشروع، خاصة من حيث حوكمته وهيكله. حتى الآن، لا يزال يتعين معرفة كيف سيعالج المشروع هذه القضايا وما إذا كان سيتمكن من تلبية المتطلبات التي يحددها قانون GENIUS.

