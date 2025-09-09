البورصةDEX+
التداول من أجل هذا اللاعب سيجعل ليكرز منافسين فوريين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:55
نيو أورليانز، لويزيانا - 27 مارس: ليبرون جيمس #6 من لوس أنجلوس ليكرز يتم الدفاع عنه من قبل هربرت جونز #5 من نيو أورليانز بيليكانز خلال الربع الثالث من مباراة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) في مركز سموثي كينج في 27 مارس 2022 في نيو أورليانز، لويزيانا. فاز نيو أورليانز بيليكانز بالمباراة 116 - 108. ملاحظة للمستخدم: يقر المستخدم صراحةً ويوافق على أنه من خلال تنزيل أو استخدام هذه الصورة، فإن المستخدم يوافق على شروط وأحكام اتفاقية ترخيص صور Getty Images. (تصوير: شون غاردنر/Getty Images)

Getty Images

على الرغم من امتلاك اثنين من أعظم اللاعبين الهجوميين الذين شهدتهم الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) على الإطلاق في ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش، وآخر ناشئ يصبح أكثر فتكًا مع كل موسم يمر في أوستن ريفز، إلا أن لوس أنجلوس ليكرز ليس بعد منافسًا حقيقيًا في الدائرة الداخلية.

تنظر مكاتب المراهنات الرياضية (مثل BetMGM) إليهم كفريق من الدرجة المتوسطة في المؤتمر الغربي، بشكل أساسي لأنهم لا يملكون لاعبين مساعدين رائعين يحيطون بثلاثيهم المرصع بالنجوم.

بالنظر إلى أن خمسة لاعبين فقط يمكنهم التواجد على أرض الملعب في وقت واحد وربما تريد جيمس ودونتشيتش وريفز هناك قدر الإمكان، يجب أن يتم شغل المركزين الآخرين بواسطة مركز يجري نحو الحلقة/يحمي الحلقة وجناح دفاعي عالي المستوى يمكنه حراسة مواقع متعددة والقيام بما يكفي لعدم إفشالك في الهجوم.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إضافتهم البارزة في فترة ما بعد الموسم — دياندري إيتون — يمكنه تلبية تلك الحاجة الأولى. يقدم وقته مع فينيكس صنز بعض الأمل في أنه سيكون الرجل المناسب للمهمة. ومع ذلك، هناك سبب أقل بكثير للتفاؤل عندما يتعلق الأمر بما إذا كان شخص ما في تشكيلتهم الحالية قادرًا على تغطية نقطة الضعف الواضحة الأخرى.

بالتأكيد لدى ليكرز قائمة من المرشحين الراغبين - ماركوس سمارت، روي هاشيمورا، غابي فينسنت، جاريد فاندربيلت، جيك لارافيا، ودالتون كنيشت. لكن جميعهم يأتون مع علامات استفهام خطيرة.

من المتوقع أن يكون لارافيا وكنيشت قطعًا هجومية تكميلية جيدة، لكنهما سيكونان خارج نطاقهما تمامًا إذا حاولا أن يكونا موقفي هجوم أساسيين. يتمتع فاندربيلت وسمارت بسجلات دفاعية رائعة، لكن المخاوف بشأن هجومهم وتوفرهم تفوق تلك السمعة. فينسنت هو على الأرجح اللاعب الأكثر توازنًا في هذه المجموعة، لكن حجمه (6'2) يضع سقفًا صلبًا على فعاليته الدفاعية. في الوقت نفسه، يفتقر هاشيمورا إلى السرعة والرشاقة ليكون موقفًا محيطيًا متميزًا.

هذا يعني - باستثناء قفزة غير متوقعة من أحد هؤلاء الرجال - سيحتاج ليكرز إلى الحصول على لاعب ليرتدي هذه القبعة من أجلهم. المشكلة هي أن هؤلاء اللاعبين مطلوبون بشدة، ومعظمهم يتلقون تعويضات جيدة من الفريق الذي يوظفهم (انظر أو جي أنونوبي، جالين جونسون، وجالين سوغز).

لحسن الحظ، هناك لاعب واحد هناك يناسب بالضبط ما يحتاجه ليكرز، ويمكن أن يكون متاحًا بالسعر المناسب، وليس لديه بالفعل عقد مكلف.

هربرت جونز سيكون اللاعب المثالي لفريق لوس أنجلوس ليكرز للتداول عليه

إذا لم تكن قد خمنت بالفعل من الصورة المصغرة أو الوصف الموجز من القسم السابق، فإن اللاعب الذي نشير إليه هو مهاجم نيو أورليانز بيليكانز هربرت جونز.

منذ دخوله الدوري في عام 2021، أثبت جونز نفسه كواحد من أفضل/أكثر المدافعين الجناحيين تنوعًا في الرابطة. في كل من مواسمه الأربعة الأولى، احتل جونز المرتبة 86 في المئة أو أعلى في تقدير الدفاع بلس-مينس (وفقًا لـ Dunks & Threes).

يسمح له مزيجه من الطول (امتداد ذراع 7'0) والقوة الخفية بحراسة النجوم من جميع الأشكال والأحجام. في الموسم الماضي، قضى 85٪ من دقائقه في لعب مركز القوة الأمامي أو المركز - شهادة على قدرته على الدفاع عن جميع المراكز الخمسة على أرض الملعب.

بشكل عام، يجب أن يكون لدى جونز القدرة على رفع هذا الدفاع المهتز بمفرده.

بطاقة لاعب هربرت جونز 2024-25.

BBall Index.

جونز ليس مؤثرًا في الهجوم بقدر ما هو في الدفاع، لكنه حقق خطوات كبيرة في هذا الجانب من الملعب. في موسم 2023-24، سجل جونز 41.8٪ من ثلاثياته (الشريحة المئوية 93) بينما حاول أيضًا ما يقرب من أربع تسديدات على الحلقة لكل 75 استحواذًا (الشريحة المئوية 46). من الناحية النظرية، يجب أن يكون قادرًا على الاستفادة من ما يكفي من المزايا التي يخلقها دونتشيتش/جيمس/ريفز له للبقاء على أرض الملعب.

بالإضافة إلى تناسبه الرائع على أرض الملعب مع الثلاثة الكبار، يتم التحكم في تكلفة جونز حتى عام 2029 على الأقل. على مدار الموسمين المقبلين، سيستهلك أقل من 10٪ من سقف الرواتب، قبل أن يبدأ عقده الجديد، والذي لا يزال يبقيه تحت 13٪.

نظرًا لأن تأثير سقف جونز لعام 2025-26 صغير جدًا (13.9 مليون دولار)، سيكون من السهل على ليكرز التوصل إلى الراتب المطابق المطلوب (روي هاشيمورا أو غابي فينسنت يجب أن يفعلا الحيلة). بالطبع، نظرًا لمدى مرونة تناسب جونز في التشكيلات عالية المستوى، سيتعين على ليكرز التخلي عن رأس مال مسودة قيم (تخميني هو اختياران على الأقل من الجولة الأولى، ولكن من يعرف مع مكتب بيليكانز الأمامي الجديد هذا)، لكنه سيكون يستحق ذلك لأن عمره (سيكون 27 عامًا في بداية الموسم المقبل) يتناسب جيدًا مع دونتشيتش (26) وريفز (27).

لأن جونز وقع تمديدًا في فترة ما بعد الموسم هذه، سيتعين على ليكرز الانتظار حتى 14 يناير لإتمام هذه الصفقة بالفعل. ولكن حتى ذلك الحين، سيظل لديهم بضعة أشهر لدمجه في تشكيلتهم قبل بدء التصفيات.

مع اقتراب مسيرة جيمس المجيدة في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) من نهايتها، من غير المؤكد كم من الأصول التي يرغب ليكرز في التخلي عنها لمساعدته في الحصول على بطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) الخامسة. لكن إذا كان لوس أنجلوس يحاول تعظيم هذه النواة الحالية، فإن إضافة جونز ستكون الطريقة المثالية للقيام بذلك.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/matissa/2025/09/08/trading-for-this-player-would-make-the-lakers-immediate-contenders/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

