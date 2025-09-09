يرى المتداولون فرصة لخفض الفيدرالي بمقدار نصف نقطة

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "المتداولون يرون فرصة لخفض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة" على BitcoinEthereumNews.com. يعمل المتداولون في بورصة نيويورك في 29 أغسطس، 2025. يترك متداولو بورصة نيويورك الخيار مفتوحًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، على الرغم من أن معظم المتداولين في وول ستريت يعتقدون أن الحاجز للقيام بذلك مرتفع جدًا. في السيناريو الأكثر احتمالًا الذي تسعره الأسواق، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر سعر الأموال الليلية بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية. كانت الاحتمالات لخفض ربع نقطة حوالي 88% ظهر يوم الاثنين، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME التي تقيس احتمالات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بناءً على عقود الأموال الفيدرالية المستقبلية لمدة 30 يومًا. ومع ذلك، فقد ترك ذلك فرصة بعيدة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لا تزال يمكن أن تنفذ تخفيضًا بمقدار نصف نقطة، كما فعلت في اجتماع سبتمبر 2024. كانت فرص ذلك عند 12% حيث تجاهل المتداولون أي احتمال لبقاء اللجنة على حالها. تحولت المشاعر السوقية أكثر نحو تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية توسعت بمقدار 22,000 فقط في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 4.3%. وقال اقتصادي سيتي جروب أندرو هولينهورست في مذكرة بعد إصدار الرواتب: "سيساعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس في دفع الإجماع عبر اللجنة على أنه ليس فقط يجب استئناف خفض الأسعار هذا الشهر، ولكن من المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية مناسبة في الأشهر المقبلة". في حين يعتقد هولينهورست أنه قد يكون هناك بعض الدعم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحرك أكبر، "لا نعتقد أن غالبية اللجنة ستدعم خفضًا بمقدار 50 [نقطة أساس]". أولئك الذين قد يفضلون تحركًا أكبر يشملون المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكذلك ستيفن ميران إذا أكده مجلس الشيوخ قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. تحتفظ سيتي بوجهة نظر خارجة قليلاً عن الإجماع بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...ظهر المنشور "المتداولون يرون فرصة لخفض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة" على BitcoinEthereumNews.com. يعمل المتداولون في بورصة نيويورك في 29 أغسطس، 2025. يترك متداولو بورصة نيويورك الخيار مفتوحًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، على الرغم من أن معظم المتداولين في وول ستريت يعتقدون أن الحاجز للقيام بذلك مرتفع جدًا. في السيناريو الأكثر احتمالًا الذي تسعره الأسواق، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر سعر الأموال الليلية بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية. كانت الاحتمالات لخفض ربع نقطة حوالي 88% ظهر يوم الاثنين، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME التي تقيس احتمالات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بناءً على عقود الأموال الفيدرالية المستقبلية لمدة 30 يومًا. ومع ذلك، فقد ترك ذلك فرصة بعيدة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لا تزال يمكن أن تنفذ تخفيضًا بمقدار نصف نقطة، كما فعلت في اجتماع سبتمبر 2024. كانت فرص ذلك عند 12% حيث تجاهل المتداولون أي احتمال لبقاء اللجنة على حالها. تحولت المشاعر السوقية أكثر نحو تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية توسعت بمقدار 22,000 فقط في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 4.3%. وقال اقتصادي سيتي جروب أندرو هولينهورست في مذكرة بعد إصدار الرواتب: "سيساعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس في دفع الإجماع عبر اللجنة على أنه ليس فقط يجب استئناف خفض الأسعار هذا الشهر، ولكن من المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية مناسبة في الأشهر المقبلة". في حين يعتقد هولينهورست أنه قد يكون هناك بعض الدعم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحرك أكبر، "لا نعتقد أن غالبية اللجنة ستدعم خفضًا بمقدار 50 [نقطة أساس]". أولئك الذين قد يفضلون تحركًا أكبر يشملون المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكذلك ستيفن ميران إذا أكده مجلس الشيوخ قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. تحتفظ سيتي بوجهة نظر خارجة قليلاً عن الإجماع بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...

يرى المتداولون فرصة لخفض الفيدرالي بمقدار نصف نقطة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:43
Moonveil
MORE$0.004023+3.95%
Movement
MOVE$0.05736-1.47%
COM
COM$0.005443-8.36%
THINK Token
THINK$0.00434-4.40%
WELL3
WELL$0.000048-16.08%

المتداولون يعملون في بورصة نيويورك في 29 أغسطس، 2025.

بورصة نيويورك

يترك المتداولون الخيار مفتوحًا بأن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، رغم أن معظم المتعاملين في وول ستريت يعتقدون أن الحد الأدنى للقيام بذلك مرتفع جدًا.

في السيناريو الأكثر احتمالاً الذي تسعره الأسواق، سيخفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر معدل الأموال الليلية بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية. كانت الاحتمالات لخفض ربع نقطة حوالي 88% ظهر يوم الاثنين، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME التي تقيس احتمالات إجراءات المجلس الاحتياطي الفيدرالي بناءً على عقود الأموال الفيدرالية المستقبلية لمدة 30 يومًا.

ومع ذلك، فقد ترك ذلك فرصة بعيدة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لا تزال قادرة على إجراء تخفيض بمقدار نصف نقطة، كما فعلت في اجتماع سبتمبر 2024. كانت فرص ذلك عند 12% حيث تجاهل المتداولون أي احتمال لبقاء اللجنة على حالها.

تحولت المشاعر السوقية أكثر نحو تخفيف المجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية توسعت بمقدار 22,000 فقط في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 4.3%.

"سيساعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس في دفع الإجماع عبر اللجنة على أنه ليس فقط يجب استئناف خفض معدل الفائدة هذا الشهر، ولكن من المحتمل أن تكون التخفيضات الإضافية مناسبة في الأشهر المقبلة،" قال اقتصادي سيتي جروب أندرو هولينهورست في مذكرة بعد إصدار الرواتب.

بينما يعتقد هولينهورست أنه قد يكون هناك بعض الدعم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحرك أكبر، "لا نعتقد أن غالبية اللجنة ستدعم خفضًا بمقدار 50 [نقطة أساس]." أولئك الذين قد يفضلون تحركًا أكبر يشملون المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكذلك ستيفن ميران إذا أكده مجلس الشيوخ قبل انعقاد المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحتفظ سيتي بوجهة نظر خارجة قليلاً عن الإجماع بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض في كل من اجتماعاتها الخمسة المقبلة حيث ينظر المسؤولون من خلال اتجاهات التضخم الحالية ويركزون أكثر على الضعف في سوق العمل. تستند الدعوة إلى استمرار مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي في القلق بشأن التضخم ولكن مع التركيز أكثر على الوظائف.

"يعزز تقرير التوظيف لشهر أغسطس حالة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقديم سلسلة من التخفيضات التأمينية في الاجتماعات القادمة،" كتب اقتصادي نومورا ديفيد سيف. "مع ارتفاع مخاطر التضخم، نتوقع أن المسؤولين سيحتاجون إلى رؤية أدلة أوضح على ضغوط سوق العمل أو تشديد حاد في ظروف السوق المالية قبل تقديم تخفيف أكثر عدوانية."

توقعات السوق الحالية هي أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الأسبوع المقبل، ويتخطى أكتوبر ويخفض مرة أخرى في ديسمبر.

في العصر الذي بدأ فيه رؤساء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقد مؤتمرات صحفية بعد كل اجتماع - بدأت في عام 2019 مع الرئيس الحالي جيروم باول - كان من النادر أن يتخطى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاجتماعات خلال فترات كان يعدل فيها الأسعار.

ومع ذلك، قال اقتصادي أبولو تورستن سلوك إن صانعي السياسات في وضع حساس الآن مع استمرار التضخم فوق المستهدف وصورة الوظائف الضعيفة، مما يضع أهداف البنك المركزي المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل في تعارض.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قادم

سيحصل مسؤولو المجلس الاحتياطي الفيدرالي على بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول أسعار المنتجين والمستهلكين، وهي آخر إصدارات البيانات الرئيسية قبل الاجتماع. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز أن يرتفع معدل التضخم لجميع البنود إلى 2.9% على الرغم من أن الأساسي من المتوقع أن يظل عند 3.1%. من المرجح أن يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عن المتوقع إلى تثبيت التحرك بمقدار ربع نقطة.

"في أسوأ الحالات، إذا فاجأنا التضخم بالارتفاع، فسيجعل الأمر صعبًا حقًا، ويمكننا أن نبدأ في مناقشة هذا المعنى الأسبوع المقبل،" قال سلوك يوم الاثنين على CNBC. "وتحديدًا، كيف يقوم المجلس الاحتياطي الفيدرالي بصنع السياسة عندما يقول جانب واحد من التفويض المزدوج إنه يجب أن يخفض والجانب الآخر يقول إنه يجب أن يرفع؟"

قال سلوك إنه لا يزال يتوقع أن يكون تحيز المجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التخفيف حتى مع التضخم العنيد.

"أعتقد أنهم سيبدأون في التحدث أكثر عن توقعات التضخم ويبدأون في وضع وزن أقل على التضخم الحالي وبدلاً من ذلك على التضخم المستقبلي،" قال.

المصدر: https://www.cnbc.com/2025/09/08/traders-see-a-chance-the-fed-cuts-by-a-half-point.html

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000237+1.71%
Swarm Network
TRUTH$0.02694-0.59%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004019+4.11%
1
1$0.01983-7.85%
EPNS
PUSH$0.0169+8.61%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,787.19
$101,787.19$101,787.19

-0.44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,417.33
$3,417.33$3,417.33

-0.31%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.73
$153.73$153.73

-1.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3898
$2.3898$2.3898

+0.91%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11262
$0.11262$0.11262

+5.24%