يرى المتداولون فرصة لخفض الفيدرالي بمقدار نصف نقطة

يترك المتداولون الخيار مفتوحًا بأن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، رغم أن معظم المتعاملين في وول ستريت يعتقدون أن الحد الأدنى للقيام بذلك مرتفع جدًا.

في السيناريو الأكثر احتمالاً الذي تسعره الأسواق، سيخفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر معدل الأموال الليلية بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية. كانت الاحتمالات لخفض ربع نقطة حوالي 88% ظهر يوم الاثنين، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME التي تقيس احتمالات إجراءات المجلس الاحتياطي الفيدرالي بناءً على عقود الأموال الفيدرالية المستقبلية لمدة 30 يومًا.

ومع ذلك، فقد ترك ذلك فرصة بعيدة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لا تزال قادرة على إجراء تخفيض بمقدار نصف نقطة، كما فعلت في اجتماع سبتمبر 2024. كانت فرص ذلك عند 12% حيث تجاهل المتداولون أي احتمال لبقاء اللجنة على حالها.

تحولت المشاعر السوقية أكثر نحو تخفيف المجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية توسعت بمقدار 22,000 فقط في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 4.3%.

"سيساعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس في دفع الإجماع عبر اللجنة على أنه ليس فقط يجب استئناف خفض معدل الفائدة هذا الشهر، ولكن من المحتمل أن تكون التخفيضات الإضافية مناسبة في الأشهر المقبلة،" قال اقتصادي سيتي جروب أندرو هولينهورست في مذكرة بعد إصدار الرواتب.

بينما يعتقد هولينهورست أنه قد يكون هناك بعض الدعم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحرك أكبر، "لا نعتقد أن غالبية اللجنة ستدعم خفضًا بمقدار 50 [نقطة أساس]." أولئك الذين قد يفضلون تحركًا أكبر يشملون المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكذلك ستيفن ميران إذا أكده مجلس الشيوخ قبل انعقاد المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحتفظ سيتي بوجهة نظر خارجة قليلاً عن الإجماع بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض في كل من اجتماعاتها الخمسة المقبلة حيث ينظر المسؤولون من خلال اتجاهات التضخم الحالية ويركزون أكثر على الضعف في سوق العمل. تستند الدعوة إلى استمرار مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي في القلق بشأن التضخم ولكن مع التركيز أكثر على الوظائف.

"يعزز تقرير التوظيف لشهر أغسطس حالة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقديم سلسلة من التخفيضات التأمينية في الاجتماعات القادمة،" كتب اقتصادي نومورا ديفيد سيف. "مع ارتفاع مخاطر التضخم، نتوقع أن المسؤولين سيحتاجون إلى رؤية أدلة أوضح على ضغوط سوق العمل أو تشديد حاد في ظروف السوق المالية قبل تقديم تخفيف أكثر عدوانية."

توقعات السوق الحالية هي أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الأسبوع المقبل، ويتخطى أكتوبر ويخفض مرة أخرى في ديسمبر.

في العصر الذي بدأ فيه رؤساء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقد مؤتمرات صحفية بعد كل اجتماع - بدأت في عام 2019 مع الرئيس الحالي جيروم باول - كان من النادر أن يتخطى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاجتماعات خلال فترات كان يعدل فيها الأسعار.

ومع ذلك، قال اقتصادي أبولو تورستن سلوك إن صانعي السياسات في وضع حساس الآن مع استمرار التضخم فوق المستهدف وصورة الوظائف الضعيفة، مما يضع أهداف البنك المركزي المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل في تعارض.