تويوتا، ياماها، BYD تقبل Tether في بوليفيا مع تقلص احتياطيات الدولار الأمريكي

يتم الآن قبول Tether للدفع في تويوتا وياماها وBYD في بوليفيا حيث تتجه الشركات بشكل متزايد إلى العملات المستقرة للتعامل مع نقص الدولار الأمريكي في البلاد.

بدأت ثلاث شركات عالمية كبرى لتصنيع السيارات في قبول Tether في بوليفيا للتعامل مع انهيار احتياطيات الدولار الأمريكي، مما يمثل خطوة كبيرة في تبني البلد اللاتيني للعملات المشفرة.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو أن تويوتا وياماها وBYD تقبل Tether (USDT) للدفع يوم الأحد، بينما أكدت شركة أمن العملات المشفرة BitGo أن أول سيارة تويوتا تم شراؤها في بوليفيا باستخدام USDT يوم السبت.

تُظهر الصور التي شاركها أردوينو وكالة بيع تعرض لافتات تعلن عن USDT كخيار دفع "سهل وسريع وآمن" لشراء السيارات.

