تويوتا وياماها وبي واي دي تدفع تبني التشفير في بوليفيا من خلال مدفوعات تيثر بواسطة: Coinstats 2025/09/22 11:25

اتخذت بوليفيا خطوة جريئة أخرى في عالم التمويل الرقمي حيث تقبل عمالقة السيارات العالمية تويوتا وياماها، إلى جانب BYD، الآن تيثر (USDT) لشراء المركبات. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا تاريخيًا في احتياطيات الدولار الأمريكي، مما يجبر الشركات والمستهلكين على استكشاف بدائل العملات المستقرة. الرئيس التنفيذي لتيثر باولو [...]