مع بيع حيتان Dogecoin لـ 40 مليون توكن، يبحث المستثمرون عن بدائل موجهة للمنفعة مع تطبيقات في العالم الحقيقي وقيمة نمو عالية. Mutuum Finance (MUTM) هو الأكثر إثارة للإعجاب. بسعر 0.035 دولار حاليًا، وصل MUTM بالفعل إلى أكثر من 16.55 مليون دولار في البيع المسبق وكان لديه أكثر من 16,660 من حائزي صفقات، مما يوفر تعرضًا أعلى للسوق. تقدم Mutuum Finance [...]

أفضل عملة بديلة مدفوعة بالمنفعة للشراء مع تفريغ حيتان Dogecoin لـ 40 مليون توكن

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/01 09:00
مع بيع حيتان Dogecoin لـ 40 مليون توكن، يبحث المستثمرون عن بدائل موجهة نحو المنفعة مع تطبيقات واقعية وقيمة نمو عالية. Mutuum Finance (MUTM) هو الأكثر إثارة للإعجاب. بسعر 0.035 دولار حاليًا، وصل MUTM بالفعل إلى أكثر من 16.55 مليون دولار في البيع المسبق وحصل على أكثر من 16,660 حامل، مما يوفر تعرضًا أعلى للسوق. 

تقدم Mutuum Finance منصة DeFi عاملة مع إقراض من نظير إلى نظير وإقراض مجمع، ومرونة مكافآت Staking، ومجتمع عالمي يتوسع بسرعة. على عكس عملات meme، تقدم Mutuum Finance منفعة مالية فعلية، وتجذب مستثمري التجزئة والحيتان، وتتحول إلى عملة بديلة صاعدة للمتابعة في عام 2025.

بيع حيتان Dogecoin يثير ضجة في السوق، ما يجب على المستثمرين مراقبته

كان Dogecoin (DOGE) في الأخبار خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد مبيعات أكثر من 40 مليون توكن من قبل محافظ الحيتان التي تخلق مضاربة حول تحركات الأسعار على المدى القصير.

تشير مبيعات التوكن الكبيرة هذه إلى ضغط السوق، لكن ليست كل نشاطات الحيتان هابطة، كما يقول المحللون، وقد يكون بعضها جني أرباح أو تحول إلى فئة أصول مختلفة كجزء من اتجاهات السوق الأكبر.

تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن DOGE يرتد بعد مثل هذه التصحيحات، لكن المتداولين يراقبون بدقة تدفقات التبادل وأحجام التداول لأخذ إشارة حول الاتجاه التالي. بينما يسعى المستثمرون إلى فك شفرة هذه التقلبات المتزايدة في DOGE، يراقب آخرون العملات المشفرة البديلة ذات المنفعة القوية وآفاق النمو مثل منصات DeFi الناشئة مع فرص مالية أكثر استقرارًا.

Mutuum Finance تسجل زخمًا قويًا في البيع المسبق 

تواصل Mutuum Finance (MUTM) تحقيق مكاسب قوية في المرحلة 6 من البيع المسبق، حيث استقطبت أكثر من 16,660 مستثمرًا، وحققت ارتفاعًا بأكثر من 16.55 مليون دولار. الدخول المتزايد هو مؤشر على زيادة الإيمان بالإمكانات طويلة المدى ورؤية المشروع لمستقبل التمويل اللامركزي.

في مثال آخر على ثقافة الأمان والشفافية، تعاونت Mutuum Finance مع CertiK لإطلاق برنامج مكافآت الأخطاء بقيمة 50,000 دولار. من خلال البرنامج، يمكن لمهندسي الأمان والمطورين البحث عن نقاط ضعف المنصة في أربعة مستويات من الخطورة، أي حرجة، رئيسية، ثانوية، ومنخفضة. البرنامج هو مجرد واحد من الخطوات العديدة التي تتخذها Mutuum لتكون أكثر أمانًا في بنيتها التحتية وكسب ثقة مجتمعها المتزايد.

أسعار الفائدة الديناميكية والكفاءة القصوى

في مركز بروتوكول Mutuum Finance يوجد نظام سعر فائدة عائم في الوقت الفعلي خوارزمي يتم تعديله وفقًا لمستويات السيولة. خلال السيولة العالية، تنخفض تكلفة الاقتراض، مما يعزز الإقراض ورأس المال الوارد. خلال قلة السيولة، ترتفع تكلفة الاقتراض لتحفيز الإيداعات الجديدة وسداد القروض. يضمن التوازن الذاتي التوازن الطبيعي، مما يثبط مخاطر الرفع المالي المفرط وصحة النظام البيئي بشكل عام.

تنتج الكفاءة أيضًا من تحسين الضمانات، خاصة حيث يتم ضمان الأصول المترابطة.

تتمتع الحيازات المضمونة التي يتم تنفيذها بطريقة صحيحة بقدرة اقتراض أعلى مع تحسين شروط نسبة القرض إلى القيمة (LTV)، وتعمل عوامل الاحتياطي كوسائد عند وجود عدم يقين في السوق.

تخضع تقلبات الأصول لمتطلبات احتياطي متزايدة لتقليل عدم اليقين، ولكن يمكن أن يكون للأصول المستقرة ذات التقلبات المنخفضة اقتراض أعلى مع مخاطر تصفية أقل. يتم تحجيم نسب LTV ونقاط التصفية ديناميكيًا لتناسب ملفات تعريف التقلبات المميزة لكل من الرموز المدرجة، مما ينشر المخاطر بالتساوي في جميع أنحاء المنصة. 

مع النجاح في البيع المسبق، وتكنولوجيا إدارة المخاطر المتطورة، والتفاني الثابت في الشفافية والأمان، أصبحت Mutuum Finance (MUTM) بسرعة شبكة متكاملة وقابلة للتطبيق للاعتماد طويل المدى والنمو والنجاح في شبكة DeFi. 

انضم إلى البيع المسبق

تصل Mutuum Finance (MUTM) إلى قائمة العلملات البديلة القائمة على المنفعة الأكثر جدوى لعام 2025، حيث جمعت أكثر من 16.55 مليون دولار من أكثر من 16,660 مستثمرًا وباعت أكثر من 50٪ من المرحلة 6 من البيع المسبق بسعر 0.035 دولار للعملة. مع تسبب حيتان Dogecoin في عدم يقين السوق من خلال إلقاء 40 مليون توكن، يتجه المستثمرون الآن نحو التحول إلى مشاريع ذات منفعة حقيقية وأساسيات قوية. مع منصة الإقراض DeFi المبتكرة، ونموذج الفائدة الديناميكي، والنظام البيئي الذي يركز على الأمان، يعد MUTM منافسًا قويًا مع إمكانات نمو عالية. احجز مكانك قبل انتهاء البيع المسبق. 

لمزيد من المعلومات حول Mutuum Finance (MUTM)، يرجى استخدام الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

