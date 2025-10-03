دورة البيع المسبق لعام 2025 مليئة بالمتنافسين. من ضجيج مسبق مدفوع بعملات meme إلى شبكات تعد بتوسع طويل المدى، تتنافس المشاريع الجديدة على جذب الانتباه. ومع ذلك، في سوق يكافئ التنفيذ على الضجيج، فإن الأسماء التي تحقق جذبًا جادًا تثبت أن تصميماتها يمكن أن تصمد أمام الطلب.

تنظر هذه القائمة إلى 4 عمليات بيع مسبق رائدة، بدءًا من BlockDAG. مع تميزه بدخول محدود الوقت بقيمة 0.0015 دولار وشبكة اختبار مباشرة مربحة، يثبت فريق BlockDAG الجاذبية قبل الإطلاق.

1. BlockDAG (BDAG): شبكة الاختبار المستيقظة تظهر ما فاته الإيثريوم

يقف BlockDAG كأعلى بيع مسبق ممول للعام، والأسباب واضحة. يمزج نموذجه بين قابلية التوسع للرسم البياني الموجه الدوري (DAG) مع أمان دليل العمل (PoW). بينما تستقر العديد من السلاسل إما على سرعة المعاملات أو التحقق القوي، يستخدم BlockDAG نظامًا طبقيًا يدعم المعالجة المتوازية مع الحفاظ على معايير التحقق. يبدو الإعداد مثل إصدار Ethereum 3.0 الذي لم يصل أبدًا، ولكن بدون اختناقات.

ما يميزه هو أنه نشط بالفعل. تعمل شبكة الاختبار Awakening، مكتملة بمستكشف البلوكشين، ولوحة معلومات المنقب، وتطبيق التعدين المحمول X1، الذي يستخدمه الآن أكثر من 3 ملايين شخص يوميًا. حتى الآن، جمع BlockDAG ما يقرب من 420 مليون دولار وتم بيع 26.5 مليار عملة، مع استمرار سعر الدخول عند 0.0015 دولار.

إلى جانب هذه الأرقام، تم شحن 20,000 جهاز تعدين في جميع أنحاء العالم، مما يثبت أن التبني ليس رقميًا فقط. بالنسبة لأولئك الذين يسألون عن أفضل عملة مشفرة للبيع المسبق للشراء في الربع الحالي، فإن BlockDAG (BDAG) هو بالتأكيد جزء من المناقشة.

2. Little Pepe: شعبية الميم بدون تقدم

يتم تقديم Little Pepe كاللعبة الفيروسية التالية للميم، حيث يمزج الفكاهة مع ميزات أصحاب المصلحة لتشجيع الاحتفاظ. علامته التجارية جريئة، وتستمر الميمات في الانتشار على نطاق واسع. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتطوير الحقيقي، فإن الناتج لا يتطابق مع الاهتمام الذي اكتسبه.

تسلط الورقة البيضاء الضوء على "ثقافة المجتمع" وآليات الرهان، ولكن لا توجد منتجات مؤكدة أو عمليات تدقيق أو جداول زمنية. لا توجد شبكة اختبار أو مستكشف للتفاعل معها. لا تزال لوحة معلومات الرهان الموضحة في تحديثاتهم في مرحلة ما قبل الألفا، دون تاريخ إطلاق معلن. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفكاهة فقط، قد يخدم Little Pepe هذا الدور. ولكن بالنسبة لأي شخص ينظر إلى أفضل عملة مشفرة للبيع المسبق للشراء، حيث تهم المنتجات العاملة والأدوات القابلة للاستخدام، فإنه يتخلف كثيرًا.

3. Maxi Doge: ضجيج مسبق عبر الإنترنت، ولكن أرضية تقنية ضعيفة

بنى Maxi Doge متابعة ملحوظة في عام 2025، معززة بنشاط الميم ومجموعات تيليجرام ID وترويج المؤثرين. شهد البيع المسبق الخاص به اندفاعات من الاهتمام خلال أبريل ومايو، مرتبطة بمواضيع X (تويتر سابقًا) الفيروسية. ومع ذلك، عند المراجعة الدقيقة، تبدو الأسس التقنية غير واضحة.

الوثائق المتاحة ضئيلة. لا توجد عروض توضيحية عاملة أو مستودعات رمز عامة، وتظل الأسئلة الرئيسية حول الهيكل والاستدامة بلا إجابة. لا يوجد مستكشف، ولا شبكة اختبار، ولا نشاط للمنقب لإظهار التقدم.

قد يجذب Maxi Doge جاذبية مؤقتة من خلال الحملات الاجتماعية، ولكن بدون تسليم تقني مرئي، من الصعب اعتباره واحدًا من أفضل العملات المشفرة للبيع المسبق للشراء، خاصة عند مقارنته مع BlockDAG، الذي يظهر بالفعل بنية تحتية عاملة ومقياس قابل للقياس.

4. PepeNode: رؤية التوسع عالقة في مرحلة المفهوم

يروج PepeNode لنفسه كتصميم توسيع من الطبقة الثانية لأنظمة الميم البيئية، بهدف خفض الرسوم وزيادة السرعة. تشير خارطة الطريق الخاصة به إلى توسيع Zk-rollup وأدوات NFT وتحسين الرهان. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا يزال معظمه على الورق.

لا يوجد عرض توضيحي مباشر للطبقة الثانية. واجهت منصة الرهان تأخيرين، وتحديثات المطورين متقطعة. بالنسبة لأولئك الذين يزنون خيارات أفضل عملة مشفرة للبيع المسبق للشراء، لا يوفر PepeNode حتى الآن منتجات قابلة للاستخدام أو دليل على التسليم.

عند وضعه بجانب BlockDAG، الذي يحتوي بالفعل على شبكة اختبار كاملة وأكثر من 19,500 منقب تم شحنها، فإن PepeNode واضح أنه في مرحلته المبكرة. قد يجذب الاهتمام لاحقًا، ولكن في الوقت الحالي، لا يتم وضعه كبيع مسبق من الدرجة الأولى.

ملاحظة ختامية

يتم تشكيل سوق البيع المسبق في عام 2025 من خلال إثبات التسليم. يقدم Little Pepe الفكاهة ولكنه يفتقر إلى التقدم. يجمع Maxi Doge حشدًا ولكنه يفتقد الهيكل. لدى PepeNode أفكار ولكن نتائج قليلة. ومع ذلك، فإن BlockDAG يحقق بالفعل نتائج من الناحيتين التقنية والمالية.

مع أكثر من 26.5 مليار عملة مباعة، وما يقرب من 420 مليون دولار تم جمعها، وبنية تحتية حية مدعومة بشبكة اختبار تعمل، أظهر BlockDAG تقدمًا حقيقيًا. بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى أفضل العملات المشفرة للبيع المسبق للشراء، فإنه يقدم واحدًا من أقوى مزيج من المنتجات العاملة، والدخول المخفض، وإمكانات النمو.