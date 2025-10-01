منظم نيويورك الأعلى يحدث إرشادات الكريبتو بعد إعلان مغادرته

مع بقاء حوالي أسبوعين حتى من المتوقع أن تغادر المشرفة أدريان هاريس إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أعلنت عن تحديث لمدة عامين للإرشادات لمستخدمي الكريبتو في نيويورك.

أعلنت أدريان هاريس، المشرفة في إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، عن تحديثات لإرشادات الإدارة في حال أصبحت شركة الكريبتو معسرة، بعد الإعلان عن أنها ستتنحى عن المنصب.

في إشعار يوم الثلاثاء، قالت هاريس إن إدارة الخدمات المالية في نيويورك قد حدثت الإرشادات التي أعلنت عنها في البداية في يناير 2023 لحماية المستخدمين بشكل أفضل "في حالة الإعسار المالي أو إجراء مماثل." وفقًا للإرشادات، ركز المنظم المالي على توضيح ما هي "الأمناء الفرعيون المقبولون،" والضمانات لحفظ الكريبتو، و"الاستخدامات المسموح بها لأصول العملاء."

"مع رؤيتنا لاستخدام المزيد من علاقات الحفظ الفرعية في مجال الأصول الرقمية، توفر هذه الإرشادات وضوحًا إضافيًا حول كيفية إدارة تلك العلاقات،" قالت هاريس.

