البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
مع بقاء حوالي أسبوعين حتى من المتوقع أن تغادر المشرفة أدريان هاريس هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، أعلنت عن تحديث لمدة عامين للإرشادات الخاصة بمستخدمي الكريبتو في نيويورك. أدريان هاريس، المشرفة في إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، أعلنت عن تحديثات لإرشادات الإدارة في حال أصبحت شركة كريبتو معسرة، بعد الإعلان عن أنها ستتنحى عن المنصب. في إشعار يوم الثلاثاء، قالت هاريس إن NYDFS قد حدثت الإرشادات التي أعلنت عنها في البداية في يناير 2023 لحماية المستخدمين بشكل أفضل "في حالة الإفلاس المالي أو إجراء مماثل." وفقًا للإرشادات، ركز المنظم المالي على توضيح ما هي "شركة فرعية مقبولة"، والضمانات لحفظ الكريبتو، و"الاستخدامات المسموح بها لأصول العملاء". "مع رؤيتنا لاستخدام المزيد من علاقات الحفظ الفرعية في مجال الأصول الرقمية، توفر هذه الإرشادات التحقق الإضافي حول كيفية إدارة تلك العلاقات،" قالت هاريس. اقرأ المزيدمع بقاء حوالي أسبوعين حتى من المتوقع أن تغادر المشرفة أدريان هاريس هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، أعلنت عن تحديث لمدة عامين للإرشادات الخاصة بمستخدمي الكريبتو في نيويورك. أدريان هاريس، المشرفة في إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، أعلنت عن تحديثات لإرشادات الإدارة في حال أصبحت شركة كريبتو معسرة، بعد الإعلان عن أنها ستتنحى عن المنصب. في إشعار يوم الثلاثاء، قالت هاريس إن NYDFS قد حدثت الإرشادات التي أعلنت عنها في البداية في يناير 2023 لحماية المستخدمين بشكل أفضل "في حالة الإفلاس المالي أو إجراء مماثل." وفقًا للإرشادات، ركز المنظم المالي على توضيح ما هي "شركة فرعية مقبولة"، والضمانات لحفظ الكريبتو، و"الاستخدامات المسموح بها لأصول العملاء". "مع رؤيتنا لاستخدام المزيد من علاقات الحفظ الفرعية في مجال الأصول الرقمية، توفر هذه الإرشادات التحقق الإضافي حول كيفية إدارة تلك العلاقات،" قالت هاريس. اقرأ المزيد

منظم نيويورك الأعلى يحدث إرشادات الكريبتو بعد إعلان مغادرته

بواسطة: Coinstats
2025/10/01 01:37
TOP Network
TOP$0.000096--%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
MicroVisionChain
SPACE$0.1376-12.24%

مع بقاء حوالي أسبوعين حتى من المتوقع أن تغادر المشرفة أدريان هاريس إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أعلنت عن تحديث لمدة عامين للإرشادات لمستخدمي الكريبتو في نيويورك.

أعلنت أدريان هاريس، المشرفة في إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، عن تحديثات لإرشادات الإدارة في حال أصبحت شركة الكريبتو معسرة، بعد الإعلان عن أنها ستتنحى عن المنصب.

في إشعار يوم الثلاثاء، قالت هاريس إن إدارة الخدمات المالية في نيويورك قد حدثت الإرشادات التي أعلنت عنها في البداية في يناير 2023 لحماية المستخدمين بشكل أفضل "في حالة الإعسار المالي أو إجراء مماثل." وفقًا للإرشادات، ركز المنظم المالي على توضيح ما هي "الأمناء الفرعيون المقبولون،" والضمانات لحفظ الكريبتو، و"الاستخدامات المسموح بها لأصول العملاء."

"مع رؤيتنا لاستخدام المزيد من علاقات الحفظ الفرعية في مجال الأصول الرقمية، توفر هذه الإرشادات وضوحًا إضافيًا حول كيفية إدارة تلك العلاقات،" قالت هاريس.

اقرأ المزيد

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,903.44
$101,903.44$101,903.44

-0.33%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.79
$3,413.79$3,413.79

-0.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.44
$153.44$153.44

-1.45%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3844
$2.3844$2.3844

+0.68%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11153
$0.11153$0.11153

+4.22%