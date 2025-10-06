البورصةDEX+
أفضل عملات الميم المستعدة لتحقيق مكاسب كبيرة مع تجاوز بيتكوين حاجز 125 ألف دولار

بواسطة: CoinPedia
2025/10/06 14:45
Purple Pepe Price Prediction

ظهر المنشور أولاً بعنوان "عملات meme الرائدة مستعدة لتحقيق مكاسب كبيرة مع تجاوز البيتكوين 125 ألف دولار" على Coinpedia Fintech News

حطم البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع إلى 125,559 دولارًا في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025. والآن، قد يتحول الاهتمام إلى عملات meme ذات القيمة السوقية الكبيرة حيث يشير المتداول الموسمي Altcoin Sherpa إلى أن عملات مثل Dogecoin وFartcoin قد شهدت تاريخياً ارتفاعات بعد ارتفاعات البيتكوين الكبرى، مما يجعل هذه فرصة محتملة لمستثمري عملات meme.

اختراق البيتكوين يشعل عملات meme ذات القيمة السوقية الكبيرة

يقول متداول العملات المشفرة Altcoin Sherpa إن عملات meme ذات القيمة السوقية الكبيرة غالباً ما تتحرك أولاً عندما يُظهر البيتكوين حركة سعرية قوية. على سبيل المثال، ارتفعت DOGE في نوفمبر 2024، لتصل إلى 0.438 دولار بمكاسب شهرية بلغت 40% مع ارتفاع البيتكوين.

وبالمثل، شهدت Fartcoin مكاسب ضخمة في مايو 2025، متجاوزة 0.90 دولار مع وصول أحجام التداول اليومية إلى 160 مليون دولار. تُظهر هذه الأمثلة نمطاً واضحاً، عندما يرتفع البيتكوين، غالباً ما تتبعه عملات meme بسرعة.

Fartcoin price chart

عامل آخر يدعم نمو عملات meme هو أن العديد من هذه الرموز كانت تنخفض لشهور، مما يضعها في مرحلة مختلفة من دورة السوق مقارنة بالعملات الأخرى. 

كانت التحركات المبكرة من عملات مثل Fartcoin و$SPX إيجابية بالفعل، مما يشير إلى أن السوق قد يستعد لارتفاع آخر مدفوع بعملات meme.

أي عملات meme يمكن أن تقود الارتفاع القادم؟

في كل دورة، عادة ما تصبح 1 إلى 4 عملات meme فقط هي الأفضل أداءً، مما يجعل اختيار الفائزين القادمين تحدياً حقيقياً. 

في الوقت نفسه، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة للمستثمرين لتقرير ما إذا كانوا سيلتزمون بالأسماء القديمة مثل Doge وShiba Inu وPepe، أو يجربون خيارات أحدث وأكثر خطورة مثل Fartcoin وغيرها من "عملات عديمة الفائدة والساخرة"؟ 

يحذر Sherpa أيضاً من أن معظم عملات meme قد تتخلف عن الركب، ومن المرجح أن تقود القليل منها فقط الارتفاع القادم. يحتاج المتداولون إلى النظر في المخاطر والأموال المتاحة بعناية. 

راقب البيتكوين قبل اتخاذ الخطوات

في النهاية، سيتبع مسار عملات meme ذات القيمة السوقية الكبيرة عن كثب تحركات البيتكوين القادمة. ينصح Altcoin Sherpa المتداولين بمراقبة البيتكوين عن كثب لأن كيفية تحرك BTC بعد هذا الاختراق ستحدد أي عملات meme سترتفع في الأسابيع القادمة.

تاريخياً، تتحرك هذه العملات أولاً، مما يوفر فرصاً مبكرة لأولئك المستعدين لركوب موجة ارتفاع عملات meme.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

