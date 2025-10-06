البورصةDEX+
بيتكوين ($BTC) يتصدر المحققين لأعلى مستوى على الإطلاق مؤخرًا حيث وصلت $USDAI و$BNB و$ORDER و$HYPE إلى أسعار ذروة، مما يعيد تشكيل التحليل المعنوي لسوق العملات المشفرة واهتمام المتداولين.

الأصول المشفرة الأعلى ذات أحدث أعلى مستوى على الإطلاق (ATH)، $BTC يهيمن على السوق اليوم

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/06 04:45
وفقًا لتقرير مجموعة فينيكس بتاريخ 5 أكتوبر 2025، هناك بعض العملات الرقمية البارزة التي حققت أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) مؤخرًا. يؤثر تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق بشكل كبير على تفاؤل سوق الكريبتو ويجذب متداولي ومستثمري العملات الرقمية. تتضمن هذه القائمة أفضل 10 عملات رقمية حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى جانب رائد الكريبتو، بيتكوين بأعلى مستوى تاريخي فوق 125 ألف دولار.

USDai ($USDAI) هي العملة الرقمية الأولى التي نجحت في تحقيق سعر أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 1.06 دولار في 4 أكتوبر 2025. بعد تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق، انخفض سعر $USDAI بنسبة -0.3% على الرغم من عودته إلى 1.06 دولار، ويتم تداوله الآن بهذه القيمة. بالإضافة إلى ذلك، جذبت $BNB و$ORDER و$HYPE وعدد قليل آخر متداولي ومستثمري العملات الرقمية بمسار السعر التصاعدي.

بيتكوين يحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125 ألف دولار بينما تكافح العلملات البديلة للحفاظ على المكاسب

بيتكوين ($BTC) في المركز الثاني في قائمة محققي أعلى مستوى على الإطلاق بين العلملات البديلة الأخرى. حقق $BTC سعر أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 125,559.20 دولار في 5 أكتوبر 2025. وبالمثل، يتم تداول BNB ($BNB) حاليًا عند 1164.01 دولار بعد انخفاض بنسبة -2.3% من قيمة أعلى مستوى على الإطلاق البالغة 1190 دولار. تتقلب هذه القيم بعد كل يوم يمر وتحقق أعلى مستوى على الإطلاق وأحيانًا منخفضة على الإطلاق (ATL). كشفت فينيكس عن هذه البيانات الإحصائية حول إحدى هذه العملات الرقمية على حساب X الرسمي الخاص بها.  

Orderly ($ORDER) هي أيضًا واحدة من هذه العملات الرقمية التي حققت سعر أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 0.47 دولار في 5 أكتوبر 2025، ولكنها تتداول الآن عند 0.43 دولار بعد تحمل انخفاض بنسبة -7.4%. نسبة انخفاض $ORDER أكبر بكثير من $USDAI و$BTC و$BNB.

وبالمثل، تبذل Hyperliquid ($HYPE) جهدًا في المركز الخامس في قائمة محققي أعلى مستوى على الإطلاق. حققت $HYPE سعر أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 59.26 دولار في 18 سبتمبر 2025، وبعد ذلك واجهت انخفاضًا حادًا بنسبة -17.2% وتتداول الآن بسعر جديد قدره 49.07 دولار.

Falcon Finance ينخفض بنسبة 73% من أعلى مستوى على الإطلاق، والآخرون يتبعون

Aster ($ASTER) هي العملة التي حققت أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 2.41 دولار وهي متاحة الآن للتداول عند 1.83 دولار بعد انخفاض بنسبة -23.9% في سعرها. العملة التالية، Hemi ($HEMI)، يتم تداولها حاليًا عند 0.092 دولار؛ كما واجهت انخفاضًا كبيرًا بنسبة -51.0% من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 0.18 دولار.

حصلت Avantis ($AVNT) على المركز قبل الأخير في هذا السباق، وقد نجحت في تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 2.62 دولار، ثم واجهت فجأة انخفاضًا بنسبة -56.7%، وظهرت بسعر تداول جديد قدره 1.14 دولار. وأخيرًا وليس آخرًا، حققت Falcon Finance ($FF) أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 0.66 دولار وتعتبر أيضًا العملة الوحيدة التي واجهت انخفاضًا هائلاً بنسبة -73.1%، ويتم تداولها حاليًا عند 0.18 دولار.

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
