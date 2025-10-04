أفضل الخيارات لقائمة العملات المشفرة للبيع المسبق 2025: BlockDAG وMaxi Doge وBitcoin Hyper وSUBBD

يبحث الكثير من الناس عن العملات في مراحلها المبكرة حيث لا تزال أسعار الدخول منخفضة للغاية. الحديث حول الإمكانات المحتملة يجعل قائمة كريبتو تجريبي موضوعًا ساخنًا. غالبًا ما تقدم هذه العروض المسبقة أكثر من مجرد عملات. قد تشمل Staking، وبرامج الإحالة، وميزات فريدة تبني الإثارة قبل الإطلاق.

في الوقت الحالي، هناك أربعة أسماء تجذب اهتمامًا قويًا: BlockDAG، وMaxi Doge (MAXI)، وBitcoin Hyper (HYPER)، وSUBBD (SUBBD). يسلط كل منها الضوء على نقاط قوة مختلفة، من تطبيقات testnet العاملة إلى النمو المدفوع بعملات meme إلى الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليك نظرة على سبب تصدر هذه العملات للعناوين الرئيسية وكيف تتناسب مع قائمة كريبتو تجريبي لعام 2025.

1. BlockDAG: إيقاظ شبكة الاختبار ونجاح البيع المسبق

تمضي BlockDAG قدمًا مع شبكة الاختبار Awakening الخاصة بها. تتعامل الشبكة الآن مع 1,400 معاملة في الثانية. كما أنها تدعم تجريد الحساب، مما يمنح المطورين طرقًا أسهل للعمل على السلسلة. من خلال BlockDAG (BDAG) IDE، يمكن للبناة إصدار الرموز غيرالقابلة للاستبدال، وإنشاء عملات ERC20، واختبار تطبيقات لامركزية مباشرة. على عكس العديد من المشاريع التي تشارك فقط خرائط الطريق، تُظهر BlockDAG التسليم المباشر. تطبيقات Reflection وLottery اللامركزية نشطة بالفعل، مما يمنح المستخدمين ميزات حقيقية قبل الشبكة الرئيسية.

البيع المسبق هو أبرز النقاط الرئيسية. تم جمع ما يقرب من 420 مليون دولار حتى الآن. العملات عند 0.0015 دولار في الدفعة 30. تم بيع أكثر من 26.5 مليار عملة بالفعل، وهناك أكثر من 312,000 حامل. اعتماد التعدين قوي أيضًا. تجاوز تطبيق X1 للهاتف المحمول 3 ملايين مستخدم، وتم شحن 20,000 منقب مادي. هذا يظهر جذبًا واسعًا في كل من الأجهزة والبرامج.

يشير المؤيدون إلى سعر الإدراج المتوقع البالغ 0.05 دولار كسبب كبير لارتفاع الطلب. مع عمولة الإحالة التي تجلب مشترين جدد والدفعات التي تتحرك بسرعة، تتربع BlockDAG على رأس قائمة كريبتو تجريبي. قد يكون تخطي هذا الأمر مكلفًا بمجرد وصول الشبكة الرئيسية.

2. Maxi Doge (MAXI): قوة الميم مع الهيكل

يستلهم Maxi Doge من ثقافة الميم ولكنه يستخدم بيعًا مسبقًا منظمًا. تتبع علامته التجارية Dogecoin، لكن النموذج يعتمد على الندرة والتوزيع المرحلي والرهان الذي يقدم ما يصل إلى 135% APY.

بحلول أواخر سبتمبر، كان MAXI عند 0.000259 دولار. جمع البيع المسبق حوالي 2.5 مليون دولار، مما يظهر الطلب المبكر. نظرًا لارتفاع السعر في الجولات اللاحقة، يبحث العديد من المشترين عن وصول مبكر قبل زيادة التكاليف.

يبني Maxi Doge أيضًا الاهتمام من خلال التسويق المستهدف، وينمي قاعدة مؤيديه. هذا يعكس التحركات المستخدمة من قبل عملات meme السابقة قبل الإدراج. في حين أنه لا يتطابق بعد مع حجم BlockDAG، يقدم Maxi Doge خيارًا بسيطًا لأولئك الذين يبحثون عن الطلب المدعوم بالميم. إذا ظل مجتمعه قويًا، فقد يقف بين أفضل العروض المسبقة للكريبتو في عام 2025.

3. Bitcoin Hyper (HYPER): ادعاءات السرعة، أسئلة الإثبات

يروج Bitcoin Hyper لنفسه كشبكة أسرع وأكثر قابلية للتوسع. البيع المسبق قوي، مع تسعير HYPER عند 0.012975 دولار وجمع أكثر من 18 مليون دولار. يركز المؤيدون على ادعائه بالسرعة وتجربة المستخدم السلسة كأسباب رئيسية للاهتمام.

ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عقبات. على عكس BlockDAG، لا توجد شبكة اختبار عامة حتى الآن. لا توجد تطبيقات مباشرة تظهر كيف يعمل النظام تحت الحمل. في الوقت الحالي، لديه قوة تمويلية ولكن ليس هناك ما يكفي من الأدلة على التسليم.

حتى مع تلك الفجوات، يظل Bitcoin Hyper على العديد من القوائم بسبب جمع التبرعات ونقطة الدخول منخفضة التكلفة. يوفر البيع المسبق طريقة ميسورة التكلفة للدخول، بينما ينتظر السوق إثبات مزاعمه التقنية.

4. SUBBD (SUBBD): الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين

تبني SUBBD أدوات تمزج بين الذكاء الاصطناعي وWeb3 للمبدعين والمعجبين. يبلغ سعر البيع المسبق 0.056525 دولار، مع أكثر من 1.1 مليون دولار تم جمعها. يركز المشروع على تحقيق الدخل من الاشتراك، والميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومكافآت الرهان التي تصل إلى 20% APY.

كما أنه يقدم أدوات يقودها المجتمع مثل مكافآت المبدعين ودعم الخزينة. تشير توقعات الأسعار إلى أن SUBBD يمكن أن يتجاوز 0.40 دولار في عام 2025، مع دعوة البعض إلى 1 دولار على المدى الطويل. هذه تخمينات مبكرة، لكنها تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد.

من خلال التركيز على المبدعين بدلاً من الميمات أو الشبكات، يتميز SUBBD. حتى مع التركيز المتخصص، يتم تجميعه مع أفضل العروض المسبقة لعام 2025.

أي عملة تتصدر قائمة كريبتو تجريبي

مرحلة البيع المسبق هي المكان الذي تهم فيه التحركات المبكرة أكثر. كل مشروع هنا له نقاط قوته. تُظهر BlockDAG فائدة مختبرة، وبيعًا مسبقًا يحطم الأرقام القياسية، وتطبيقات لامركزية حقيقية نشطة الآن. يجلب Maxi Doge طاقة الميم مع الهيكل. جمع Bitcoin Hyper الملايين، لكن يجب أن يثبت نفسه أكثر. يقدم SUBBD أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصل مباشرة بالمبدعين.

بالنسبة لأي شخص يتابع قائمة كريبتو تجريبي، السؤال ليس ما إذا كانت هذه الأسماء تستحق المشاهدة، ولكن أيها يجب أن نزن أكثر. تبدو BlockDAG الأقوى الآن لأنها تجمع بين التسليم والحجم. يضيف كل من Maxi Doge وBitcoin Hyper وSUBBD تنوعًا، مما يوفر مجموعة أوسع من الخيارات. الاختبار التالي هو أي منها يمكنه تحويل ضجيج مسبق إلى نمو طويل المدى.

