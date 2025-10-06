البورصةDEX+
تتكثف عملية البحث عن العملات البديلة ذات القيمة المنخفضة مع بداية الربع الرابع مع تحسن السيولة والمحفزات الرئيسية. المحللين والسوق [...] ظهر منشور أفضل 3 عملات بديلة مخفية للشراء الآن — تم تسليط الضوء على ADA وKaspa وXRP قبل ارتفاع 2025 لأول مرة على Coindoo.

أفضل 3 عملات بديلة مخفية للشراء الآن — تسليط الضوء على ADA وKaspa وXRP قبل ارتفاع 2025

بواسطة: Coindoo
2025/10/06 10:30
تتزايد حدة البحث عن العلملات البديلة ذات القيمة المنخفضة مع بداية الربع الرابع مع تحسن السيولة والمحفزات الرئيسية. المحللين ومكاتب السوق تحوم حول كاردانو (ADAكاسبا (KAS)، وXRP بعد سلسلة من التطورات والجذب المستمر على السلسلة في اليوم الماضي.

بينما يسلط المحللون الضوء على ADA وكاسبا وXRP قبل ارتفاع عام 2025، يظهر MAGACOIN FINANCE بهدوء كمنافس خفي — جوهرة الكريبتو يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تنافس مكاسب ADA المبكرة من عام 2017 إذا استمر الزخم في البناء بوتيرته الحالية.

كاردانو (ADA): ضجة ETF وارتفاع الترقية

يتم تداول ADA في نطاق 0.80-0.90 دولار بعد استعادة دعم الاتجاه، مع ملاحظة الفنيين لحركة نظيفة فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا — وهي غالبًا العلامة الأولى على تعب البائعين.

ADA TradingView

تؤكد قطع المشاعر من الـ 24 ساعة الماضية أن دورة قرار ETF بالإضافة إلى العمل المستمر على التوسع تبقي ADA على قوائم المراقبة العليا في الربع الرابع. إذا استمر السعر فوق منطقة الاختراق الأخيرة، يرسم المحللون نقاط الطريق الصعودية عند 1.15 دولار وما بعدها على استمرار الزخم.

بعيدًا عن السعر، يبقى خط القصة هو التنفيذ: عمل إنتاجية هيدرا، وتمويل النظام البيئي، والتراكم المستمر من قبل المحافظ الأكبر. جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل الدوران الأسبوعي، تشير تلك الإشارات إلى أن أي انخفاضات نحو الدعم السابق يتم النظر إليها على أنها فرص وليست مخارج من قبل رأس المال الصبور.

كاسبا (KAS): لعبة سرعة دليل العمل (PoW) مع BlockDAG

لم يتغير عرض كاسبا — وهذه هي النقطة. إنه مشروع دليل العمل الرائد الذي يستخدم بنية BlockDAG لمعالجة الكتل المتوازية مع تأكيدات شبه فورية، وهو تصميم بنى بثبات قاعدة مخلصة من المعدنين والمطورين.

تظهر متتبعات الأسعار أن KAS يتوحد مع تناوب الأسواق الأوسع، مع مراقبة المتداولين للمحفزات مثل الإدراجات الجديدة، وأدوات التمويل اللامركزي وترقيات الأداء المستمرة كمنصات إطلاق محتملة للمرحلة التالية.

XRP: العد التنازلي لـ ETF وتوسع السكك الحديدية المصرفية

يستمر XRP في جذب الاهتمام المؤسسي مع اقتراب الجداول الزمنية لـ ETF. على مدار اليوم الماضي، تحرك XRP فوق 3.00 دولار، إلى جانب طرح إقراض مرتبط بـ SBI، مما يعزز الرواية بأن سكك شبكة الدفع بالإضافة إلى المركبات الجديدة للتعرض يمكن أن تدعم التدفقات الإضافية. بالتوازي،

أبرزت التقارير كيف يتقدم مسار ETF الأخير عبر ديناميكيات الموعد النهائي، مع الحفاظ على تسليط الضوء على الموافقات الأمريكية خلال أكتوبر. تبقى المقاومة الرئيسية بالقرب من منطقة 3.10 دولار؛ سيؤكد الاختراق الثابت أهدافًا أعلى ناقشها المتداولون لنهاية العام.

تستمر ثرثرة الشراكة وتضمينات المؤشر في وضع XRP كأصل مدفوع بالمنفعة يمكن للمخصصين تبريره بالنسبة للأسماء المضاربة.

MAGACOIN FINANCE: المتسلق الهادئ

مع تجمع التغطية حول ADA وKAS وXRP، انزلق MAGACOIN FINANCE إلى المزيد من قوائم المراقبة كبديل منخفض السعر يجتاز فحوصات النظافة المؤسسية الأساسية.

يؤكد المشروع عمليات التدقيق الخارجية (HashEx/CertiK)، ونشر النتائج حول سلامة العقد وتخفيف المخاطر المعروفة — وهو صندوق مهم للمخصصين الذين يطالبون بمراجعات شفافة وقابلة للتحقق قبل تحجيم حتى المواقف الاستكشافية.

بدلاً من الاعتماد على دورات الضجيج المسبق، فإن الأطروحة هنا واضحة: الجمع بين آليات التوكن المائلة للندرة مع خارطة طريق رشيقة والسماح للسيولة باكتشافها مع تشغيل القبعات الأكبر.

الاستنتاج النهائي

مع وجود محفزات الربع الرابع في الأفق، يقدم كل من ADA وKAS وXRP أسبابًا متميزة ليكونوا على رادارات الأموال الذكية — إعادة ضبط تقنية لـ ADA، وبنية دليل العمل عالية الإنتاجية لكاسبا، وزخم ETF بالإضافة إلى المدفوعات لـ XRP.

بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون في وقت مبكر على المنحنى، يضيف MAGACOIN FINANCE قيمة شاذة منخفضة السعر تم التحقق منها لتتبعها جنبًا إلى جنب مع الأسماء الرئيسية. ابق مرنًا، واحترم المستويات، وابق شريط الأخبار قريبًا مع تشكل إعداد 2025.

لاستكشاف MAGACOIN FINANCE:
الموقع الإلكتروني: https://magacoinfinance.com

X: https://x.com/magacoinfinanceTelegram: https://t.me/magacoinfinance

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

