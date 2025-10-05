أبرز المحللين XRP وCardano (ADA) وHedera (HBAR) كثلاثة من أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026. إلى جانب هذه الاختيارات، تجذب MAGACOIN FINANCE الانتباه كجوهرة مخفية للمحللين، حيث يشير الكثيرون إلى فائدتها وإمكانية النمو السريع مقارنة بالتوكنات ذات القيمة السوقية الأكبر.

يمكن أن تقود XRP التدفقات المؤسسية

تظل XRP واحدة من الأسماء الأكثر متابعة بين أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026. قد تؤدي التأخيرات الأخيرة في عمليات الحكومة الأمريكية إلى إبطاء الموافقات على صناديق المؤشرات XRP، لكن المحللين يجادلون بأن هذا يخلق نافذة شراء للمشترين من التجزئة.

يستمر الطلب المؤسسي في النمو. تظهر البيانات أن المحافظ الكبيرة جمعت ما يقرب من مليار دولار من XRP في أغسطس، مع إضافة الحيتان 250 مليون توكن مؤخرًا. تبلغ إجمالي حيازاتهم الآن 9.2 مليار XRP، بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار.

ينظر المجتمع إلى هذا على أنه فرصة للتموضع قبل دخول المؤسسات من خلال صناديق المؤشرات. تشير بعض التوقعات إلى أن XRP يمكن أن ترتفع إلى أسعار ذات خانتين بمجرد تفعيل صناديق المؤشرات، مع تقديرات تتراوح من 22 دولارًا إلى 50 دولارًا.

يبلغ سعر XRP حاليًا 2.99 دولار، مع تركيز المتداولين على مستوى 3 دولارات كمعلم تالي. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026، يصف المحللون XRP بأنها الحصان الأسود في وول ستريت، جاهزة للمفاجأة مثلما فعل البيتكوين بعد الموافقة على صناديق المؤشرات.

تمت إضافة Cardano إلى مخزون الأصول الرقمية الأمريكية

تم إدراج Cardano (ADA) أيضًا كواحدة من أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026، مدعومة بإدراجها في مبادرة مخزون الأصول الرقمية للحكومة الأمريكية.

أوضح المؤسس تشارلز هوسكينسون مؤخرًا أن اهتمام الحكومة ينبع من تصميم Cardano. مثل البيتكوين، تعمل ADA وفق نموذج انكماشي، لكن نظامها البيئي يضيف المزيد من المرونة. عملت Cardano باستمرار لمدة ثماني سنوات دون توقف أو اختراقات، وهو سجل لا يمكن لسلاسل البلوكشين الأخرى أن تدعيه.

أشار هوسكينسون أيضًا إلى اللامركزية العالمية لـ Cardano، مع ملايين المستخدمين الذين يساعدون في تأمين الشبكة. يعتقد أن هذه الموثوقية تجعل ADA جذابة ليس فقط للحكومات ولكن أيضًا للاعبين المؤسسيين الذين ينظرون إليها كأصل كريبتو ذات قيمة عالية والموثوقة.

مع كون ADA جزءًا رسميًا من المخزون، يجادل العديد من المحللين بأنها تعزز موقفها كواحدة من أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026.

Hedera تنتظر موافقة صناديق المؤشرات

كانت Hedera Hashgraph (HBAR) تبني شراكات مع مؤسسات مثل SWIFT وCitigroup وBundesbank. وهي الآن قيد المراجعة لصندوق مؤشرات فورية في الولايات المتحدة. يضعها هذا التطور كـ أفضل عملة بديلة للشراء قبل عام 2026.

من المتوقع صدور القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن طلبات صناديق المؤشرات HBAR من Grayscale وCanary في نوفمبر 2025. يضع إريك بالشوناس من بلومبرج احتمالات الموافقة فوق 90٪، مستشهداً بتحسن التوافق التنظيمي مع صناديق المؤشرات السابقة للبيتكوين والإيثريوم.

في حالة الموافقة، ستنضم HBAR إلى صفوف أصول الكريبتو المنظمة، مما يفتح الباب أمام رأس المال المؤسسي الأمريكي. يلاحظ المحللون أنه حتى قبل موافقة صناديق المؤشرات، تشير أنماط الرسم البياني لـ HBAR واتجاهات التراكم إلى وجود مجال لمزيد من المكاسب.

يراقب المتداولون عن كثب حدوث اختراق فوق هذا المستوى، حيث يتم تداولها حاليًا بالقرب من 0.23 دولار. يقترح المحللون أن ارتفاعًا إلى 0.30 دولار أو أعلى يمكن أن يتبع موافقة صناديق المؤشرات، مما يجعل HBAR واحدة من أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026.

تسمية MAGACOIN FINANCE كجوهرة مخفية للمحللين

إلى جانب XRP وADA وHBAR، يطلق المحللون على MAGACOIN FINANCE جوهرة الكريبتو مخفية وواحدة من أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026. يجمع المشروع بين جاذبية عملات الميم مع فائدة DeFi الحقيقية ولديه هيكل سليم يثير حماس المشترين المبكرين.

على عكس XRP بقيمتها السوقية البالغة 180 مليار دولار، تبلغ قيمة MAGACOIN FINANCE 15 مليون دولار فقط. تمنح هذه القاعدة الأصغر مساحة أكبر لمضاعفة القيمة، حيث يقترح المحللون أنها يمكن أن تحقق مكاسب أسرع بـ 15 مرة من التوكنات الأكبر.

جعلت أساسياتها وتصميمها المدفوع بالمجتمع المحللين واثقين من أن MAGACOIN FINANCE يمكن أن تتفوق على الأسماء الأكبر وتكافئ حامليها اليوم.

الخلاصة: كيفية التموضع لعام 2026

يتفق المحللون على أن XRP وADA وHBAR تصنف من بين أفضل العلملات البديلة للشراء قبل عام 2026، لكن الجواهر المخفية مثل MAGACOIN FINANCE تقدم فرصة فريدة لتحقيق مكاسب أسرع. بالنسبة للمتداولين الذين يخططون للمستقبل، فإن أفضل استراتيجية هي الجمع بين الأسماء الكبيرة الراسخة والأسماء الجديدة الواعدة. قم بزيارة الروابط الرسمية لمعرفة المزيد أو تأمين موقف اليوم:

الموقع الإلكتروني: https://magacoinfinance.com

X: https://x.com/magacoinfinance

تيليجرام: https://t.me/magacoinfinance

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى في هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المنشور أفضل 3 عملات بديلة للشراء قبل عام 2026: تم تسمية XRP وADA وHBAR كاختيارات جوهرة مخفية للمحللين لأول مرة على Coindoo.