النظام البيئي TON وSERA يسعيان إلى 'دمقرطة' السفر إلى الفضاء من خلال التصويت للرواد الفضاء على السلسلة

تعمل بلوكتشين TON على تمكين تصويت عالمي على السلسلة لإرسال ستة مدنيين إلى الفضاء، خمسة منهم من دول ممثلة تمثيلاً ناقصاً، وواحد من العنوان العام.

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء والبحوث (SERA) الأمريكية ومؤسسة النظام البيئي TON تطبيقًا مصغرًا جديدًا على تيليجرام سيسمح للمستخدمين بالتصويت على من سيطير إلى الفضاء على متن صاروخ Blue Origin.

وفقًا لإعلان يوم الثلاثاء الذي تمت مشاركته مع Cointelegraph، تعد المبادرة، التي تسمى Mission Control، جزءًا من جهد أوسع "لدمقرطة" الوصول إلى الفضاء من خلال فتح اختيار رواد الفضاء للمستخدمين العالميين عبر التصويت على السلسلة على بلوكتشين TON.

وفقًا للإعلان، أمّنت SERA جميع المقاعد الستة في مهمة Blue Origin New Shepard المستقبلية، المقرر إطلاقها بين الربعين الأول والثاني من عام 2026.

