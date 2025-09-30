البورصةDEX+
الذهب المرمّز يصل إلى رقم قياسي بقيمة 2.88 مليار دولار مع تهافت مستثمري التشفير على XAUT وPAXG

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 16:08
ملخص سريع

  • وصلت سوق الذهب المرمز إلى رقم قياسي بلغت قيمته السوقية 2.88 مليار دولار في 29 سبتمبر مع ارتفاع أسعار الذهب الفوري إلى ما فوق 3,800 دولار للأونصة
  • سجل كل من Tether Gold (XAUT) و PAX Gold (PAXG) أكثر من 3.2 مليار دولار في حجم التداول الشهري خلال سبتمبر
  • جذب PAXG 40 مليون دولار في صافي التدفقات الواردة خلال الشهر مع وصوله إلى أعلى مستوى على الإطلاق للقيمة السوقية بلغ 1.12 مليار دولار
  • حقق الذهب مكاسب بنسبة 47% منذ بداية العام مقارنة بعائد بيتكوين البالغ 22% خلال نفس الفترة
  • دفعت توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف التضخم، واحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية إلى ارتفاع الذهب

وصلت سوق الذهب المرمز إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في 29 سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي القيمة السوقية إلى 2.88 مليار دولار. جاء هذا الإنجاز مع اختراق أسعار الذهب الفوري حاجز 3,800 دولار للأونصة، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة.

يهيمن Tether Gold (XAUT) و PAX Gold (PAXG) على مساحة الذهب المرمز. هذه الرموز المميزة مدعومة باحتياطيات الذهب الفعلية لكنها تتداول على شبكات البلوكشين. بلغت القيمة السوقية لـ XAUT 1.43 مليار دولار بينما وصل PAXG إلى 1.12 مليار دولار، وكلاهما في مستويات قياسية.

Tether Gold (XAUT) Priceسعر Tether Gold (XAUT)

ارتفع نشاط التداول عبر كلا الرمزين المميزين خلال سبتمبر. سجل PAXG حجم تداول شهري تجاوز 3.2 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً للرمز المميز. وحقق XAUT أداءً مماثلاً بحجم شهري بلغ 3.25 مليار دولار.

التدفقات القوية تدفع نمو PAXG

جذب PAXG أكثر من 40 مليون دولار في صافي التدفقات الواردة طوال سبتمبر. رافقت التدفقات الواردة ارتفاع القيمة السوقية للرمز المميز. جاء نمو القيمة السوقية لـ XAUT بالكامل من ارتفاع سعر الذهب، حيث لم يتم إصدار رموز جديدة خلال الشهر.

يتناقض هذا مع شهر أغسطس عندما شهد XAUT 437 مليون دولار في إنشاء رموز جديدة. توفر الرموز المميزة تداولًا على مدار الساعة وتحويلات شبه فورية. يتم إصدار كل من XAUT و PAXG من قبل شركات معروفة بشكل أساسي بمنتجات العملة المستقرة الخاصة بها.

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر الذهب طوال الشهر. حقق المعدن الثمين مكاسب بنسبة 47% تقريبًا منذ بداية العام حتى أواخر سبتمبر. تفوق هذا الأداء على بيتكوين، الذي حقق عائدًا بنسبة 22% خلال نفس الفترة.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف الاقتصادية تغذي الارتفاع

دفعت عدة عوامل أسعار الذهب للارتفاع في سبتمبر. زادت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. واستمرت ضغوط التضخم في التأثير على الأسواق.

أضافت المخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية إلى عدم اليقين الاقتصادي. خلقت هذه الظروف بيئة مواتية للذهب. كما دعم التوقعات الأضعف للدولار الأمريكي أسعار المعادن الثمينة.

توفر النسخ المرمزة من الذهب بديلاً للاستثمار التقليدي في السبائك. تسوي الرموز المميزة القائمة على البلوكشين المعاملات على الفور. وتمكن من الوصول إلى التداول على مدار 24 ساعة، على عكس أسواق الذهب المادية ذات الساعات المحددة.

تحافظ الرموز المميزة الرائدة على مواقعها من خلال نهج مختلفة. يركز XAUT على النمو العضوي للقيمة السوقية من خلال ارتفاع الأسعار. يجمع PAXG بين مكاسب الأسعار وإصدار الرموز المميزة النشط لتلبية الطلب.

تتبعت بيانات من DeFiLlama مقاييس الحجم والقيمة السوقية لكلا الرمزين المميزين. قدم CoinGecko بيانات إجمالي القيمة السوقية لقطاع الذهب المرمز. أكد كلا المصدرين المستويات القياسية التي تم الوصول إليها في 29 سبتمبر.

تمثل سوق الذهب المرمز قطاعًا متناميًا من العملات المشفرة. تدعم احتياطيات الذهب المادية كل رمز مميز على أساس واحد لواحد. يخزن المصدرون السبائك في خزائن آمنة ويقدمون شهادات منتظمة.

ظهر منشور الذهب المرمز يصل إلى رقم قياسي بلغ 2.88 مليار دولار مع تهافت مستثمري التشفير على XAUT و PAXG لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
