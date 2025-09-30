الذهب المرمّز يصل إلى رقم قياسي بقيمة 2.88 مليار دولار مع تهافت مستثمري التشفير على XAUT وPAXG

ملخص سريع

وصلت سوق الذهب المرمز إلى رقم قياسي بلغت قيمته السوقية 2.88 مليار دولار في 29 سبتمبر مع ارتفاع أسعار الذهب الفوري إلى ما فوق 3,800 دولار للأونصة

سجل كل من Tether Gold (XAUT) و PAX Gold (PAXG) أكثر من 3.2 مليار دولار في حجم التداول الشهري خلال سبتمبر

جذب PAXG 40 مليون دولار في صافي التدفقات الواردة خلال الشهر مع وصوله إلى أعلى مستوى على الإطلاق للقيمة السوقية بلغ 1.12 مليار دولار

حقق الذهب مكاسب بنسبة 47% منذ بداية العام مقارنة بعائد بيتكوين البالغ 22% خلال نفس الفترة

دفعت توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف التضخم، واحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية إلى ارتفاع الذهب

وصلت سوق الذهب المرمز إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في 29 سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي القيمة السوقية إلى 2.88 مليار دولار. جاء هذا الإنجاز مع اختراق أسعار الذهب الفوري حاجز 3,800 دولار للأونصة، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة.

يهيمن Tether Gold (XAUT) و PAX Gold (PAXG) على مساحة الذهب المرمز. هذه الرموز المميزة مدعومة باحتياطيات الذهب الفعلية لكنها تتداول على شبكات البلوكشين. بلغت القيمة السوقية لـ XAUT 1.43 مليار دولار بينما وصل PAXG إلى 1.12 مليار دولار، وكلاهما في مستويات قياسية.

سعر Tether Gold (XAUT)

ارتفع نشاط التداول عبر كلا الرمزين المميزين خلال سبتمبر. سجل PAXG حجم تداول شهري تجاوز 3.2 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً للرمز المميز. وحقق XAUT أداءً مماثلاً بحجم شهري بلغ 3.25 مليار دولار.

التدفقات القوية تدفع نمو PAXG

جذب PAXG أكثر من 40 مليون دولار في صافي التدفقات الواردة طوال سبتمبر. رافقت التدفقات الواردة ارتفاع القيمة السوقية للرمز المميز. جاء نمو القيمة السوقية لـ XAUT بالكامل من ارتفاع سعر الذهب، حيث لم يتم إصدار رموز جديدة خلال الشهر.

يتناقض هذا مع شهر أغسطس عندما شهد XAUT 437 مليون دولار في إنشاء رموز جديدة. توفر الرموز المميزة تداولًا على مدار الساعة وتحويلات شبه فورية. يتم إصدار كل من XAUT و PAXG من قبل شركات معروفة بشكل أساسي بمنتجات العملة المستقرة الخاصة بها.

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر الذهب طوال الشهر. حقق المعدن الثمين مكاسب بنسبة 47% تقريبًا منذ بداية العام حتى أواخر سبتمبر. تفوق هذا الأداء على بيتكوين، الذي حقق عائدًا بنسبة 22% خلال نفس الفترة.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف الاقتصادية تغذي الارتفاع

دفعت عدة عوامل أسعار الذهب للارتفاع في سبتمبر. زادت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. واستمرت ضغوط التضخم في التأثير على الأسواق.

أضافت المخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية إلى عدم اليقين الاقتصادي. خلقت هذه الظروف بيئة مواتية للذهب. كما دعم التوقعات الأضعف للدولار الأمريكي أسعار المعادن الثمينة.

توفر النسخ المرمزة من الذهب بديلاً للاستثمار التقليدي في السبائك. تسوي الرموز المميزة القائمة على البلوكشين المعاملات على الفور. وتمكن من الوصول إلى التداول على مدار 24 ساعة، على عكس أسواق الذهب المادية ذات الساعات المحددة.

تحافظ الرموز المميزة الرائدة على مواقعها من خلال نهج مختلفة. يركز XAUT على النمو العضوي للقيمة السوقية من خلال ارتفاع الأسعار. يجمع PAXG بين مكاسب الأسعار وإصدار الرموز المميزة النشط لتلبية الطلب.

تتبعت بيانات من DeFiLlama مقاييس الحجم والقيمة السوقية لكلا الرمزين المميزين. قدم CoinGecko بيانات إجمالي القيمة السوقية لقطاع الذهب المرمز. أكد كلا المصدرين المستويات القياسية التي تم الوصول إليها في 29 سبتمبر.

تمثل سوق الذهب المرمز قطاعًا متناميًا من العملات المشفرة. تدعم احتياطيات الذهب المادية كل رمز مميز على أساس واحد لواحد. يخزن المصدرون السبائك في خزائن آمنة ويقدمون شهادات منتظمة.

ظهر منشور الذهب المرمز يصل إلى رقم قياسي بلغ 2.88 مليار دولار مع تهافت مستثمري التشفير على XAUT و PAXG لأول مرة على CoinCentral.