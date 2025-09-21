تلميحات وإجابة لعبة Wordle اليوم #1555 ليوم الأحد، 21 سبتمبر

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور تلميحات وإجابة Wordle اليوم #1555 ليوم الأحد، 21 سبتمبر على BitcoinEthereumNews.com. كيفية حل Wordle اليوم. SOPA Images/LightRocket عبر Getty Images إنه آخر سبت في الصيف، أعزائي لاعبي Wordle. الاعتدال الخريفي هو يوم الاثنين. استمتعوا بآخر أشعة الشمس المتلاشية. كلها أوراق متساقطة ومشروبات لاتيه بنكهة اليقطين من هنا حتى الهالوين، ثم يأتي موسم الديك الرومي. وعروض العطلات. لدينا لغز Wordle لحله، لذا دعونا نحله! تبحث عن Wordle يوم الجمعة؟ تحقق من دليلنا هنا. كيفية لعب Wordle Wordle هي لعبة ألغاز كلمات يومية حيث هدفك هو تخمين كلمة مخفية من خمسة أحرف في ست محاولات أو أقل. بعد كل تخمين، تقدم اللعبة ملاحظات لمساعدتك على الاقتراب من الإجابة: الأخضر: الحرف موجود في الكلمة وفي المكان الصحيح. الأصفر: الحرف موجود في الكلمة، ولكن في المكان الخطأ. الرمادي: الحرف غير موجود في الكلمة على الإطلاق. استخدم هذه الأدلة لتضييق نطاق تخميناتك. كل يوم يجلب كلمة جديدة، والجميع حول العالم يحاولون حل نفس اللغز. بعض لاعبي Wordle يلعبون أيضًا Wordle التنافسي ضد الأصدقاء والعائلة أو روبوت Wordle أو حتى ضدي، راويك المتواضع. انظر قواعد Wordle التنافسي نحو نهاية هذا المنشور. تلميحات وإجابة Wordle اليوم كلمة البداية لروبوت Wordle: SLATE كلمة البداية الخاصة بي اليوم: CHORE (12 كلمة متبقية) التلميح: تحتاج على الأقل ثلاثة لهذا النوع من التجمعات. الدليل: تبدأ هذه الكلمة وتنتهي بحرف ساكن. حسنًا، المفسدات أدناه! الإجابة قادمة! . . . الإجابة: Wordle اليوم لقطة شاشة: Erik Kain تحليل Wordle كل يوم أتحقق من روبوت Wordle لمساعدتي في تحليل لعبة التخمين الخاصة بي. يمكنك التحقق من نتيجة Wordle الخاصة بك مع روبوت Wordle من هنا. كانت CHORE محظوظة تقريبًا مثل BEARD بالأمس، تاركة لي فقط 12...ظهر المنشور تلميحات وإجابة Wordle اليوم #1555 ليوم الأحد، 21 سبتمبر على BitcoinEthereumNews.com. كيفية حل Wordle اليوم. SOPA Images/LightRocket عبر Getty Images إنه آخر سبت في الصيف، أعزائي لاعبي Wordle. الاعتدال الخريفي هو يوم الاثنين. استمتعوا بآخر أشعة الشمس المتلاشية. كلها أوراق متساقطة ومشروبات لاتيه بنكهة اليقطين من هنا حتى الهالوين، ثم يأتي موسم الديك الرومي. وعروض العطلات. لدينا لغز Wordle لحله، لذا دعونا نحله! تبحث عن Wordle يوم الجمعة؟ تحقق من دليلنا هنا. كيفية لعب Wordle Wordle هي لعبة ألغاز كلمات يومية حيث هدفك هو تخمين كلمة مخفية من خمسة أحرف في ست محاولات أو أقل. بعد كل تخمين، تقدم اللعبة ملاحظات لمساعدتك على الاقتراب من الإجابة: الأخضر: الحرف موجود في الكلمة وفي المكان الصحيح. الأصفر: الحرف موجود في الكلمة، ولكن في المكان الخطأ. الرمادي: الحرف غير موجود في الكلمة على الإطلاق. استخدم هذه الأدلة لتضييق نطاق تخميناتك. كل يوم يجلب كلمة جديدة، والجميع حول العالم يحاولون حل نفس اللغز. بعض لاعبي Wordle يلعبون أيضًا Wordle التنافسي ضد الأصدقاء والعائلة أو روبوت Wordle أو حتى ضدي، راويك المتواضع. انظر قواعد Wordle التنافسي نحو نهاية هذا المنشور. تلميحات وإجابة Wordle اليوم كلمة البداية لروبوت Wordle: SLATE كلمة البداية الخاصة بي اليوم: CHORE (12 كلمة متبقية) التلميح: تحتاج على الأقل ثلاثة لهذا النوع من التجمعات. الدليل: تبدأ هذه الكلمة وتنتهي بحرف ساكن. حسنًا، المفسدات أدناه! الإجابة قادمة! . . . الإجابة: Wordle اليوم لقطة شاشة: Erik Kain تحليل Wordle كل يوم أتحقق من روبوت Wordle لمساعدتي في تحليل لعبة التخمين الخاصة بي. يمكنك التحقق من نتيجة Wordle الخاصة بك مع روبوت Wordle من هنا. كانت CHORE محظوظة تقريبًا مثل BEARD بالأمس، تاركة لي فقط 12...

تلميحات وإجابة لعبة Wordle اليوم #1555 ليوم الأحد، 21 سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:58
SIX
SIX$0.01637-0.12%
Hyperbot
BOT$0.01816-13.93%
SUN
SUN$0.022189-1.19%
PlaysOut
PLAY$0.02432-1.97%
GET
GET$0.001071-2.98%

كيفية حل Wordle اليوم.

SOPA Images/LightRocket via Getty Images

إنه آخر سبت في الصيف، أعزائي لاعبي Wordle. الاعتدال الخريفي هو يوم الاثنين. استمتعوا بآخر أشعة الشمس المتلاشية. كلها أوراق متساقطة ومشروبات لاتيه بنكهة اليقطين من هنا حتى الهالوين، ثم يأتي موسم الديك الرومي. ومبيعات العطلات. لدينا لغز Wordle لحله، لذا دعونا نحله!

هل تبحث عن Wordle يوم الجمعة؟ تحقق من دليلنا هنا.

كيفية لعب Wordle

Wordle هي لعبة ألغاز كلمات يومية حيث يكون هدفك هو تخمين كلمة مخفية من خمسة أحرف في ست محاولات أو أقل. بعد كل تخمين، تقدم اللعبة ملاحظات لمساعدتك على الاقتراب من الإجابة:

  • الأخضر: الحرف موجود في الكلمة وفي المكان الصحيح.
  • الأصفر: الحرف موجود في الكلمة، ولكن في المكان الخطأ.
  • الرمادي: الحرف غير موجود في الكلمة على الإطلاق.

استخدم هذه التلميحات لتضييق نطاق تخميناتك. كل يوم يأتي بكلمة جديدة، والجميع حول العالم يحاولون حل نفس اللغز. بعض لاعبي Wordle يلعبون أيضًا Wordle التنافسي ضد الأصدقاء والعائلة وروبوت Wordle أو حتى ضدي، أنا الراوي المتواضع. انظر قواعد Wordle التنافسي نحو نهاية هذا المنشور.

تلميحات وإجابة Wordle اليوم

الكلمة الأولى لروبوت Wordle: SLATE

كلمتي الأولى اليوم: CHORE (12 كلمة متبقية)

التلميح: تحتاج على الأقل إلى ثلاثة لهذا النوع من التجمع.

الدليل: تبدأ كلمة Wordle هذه وتنتهي بحرف ساكن.

حسنًا، تنبيه بوجود حرق للأحداث أدناه! الإجابة قادمة!

.

.

.

الإجابة:

Wordle اليوم

لقطة شاشة: Erik Kain

تحليل Wordle

كل يوم أتحقق من روبوت Wordle للمساعدة في تحليل لعبة التخمين الخاصة بي. يمكنك التحقق من نتيجة Wordle الخاصة بك مع روبوت Wordle من هنا.

كانت CHORE محظوظة تقريبًا مثل BEARD بالأمس، تاركة لي 12 حلًا ممكنًا فقط. توصلت إلى بعض الكلمات، وبرزت COVEN بالنسبة لي لأنني كنت أفكر في الخريف وفي الهالوين واعتقدت أنها على الأقل ستستبعد بعض الكلمات الأخرى. لحسن حظي، كانت هي كلمة Wordle!

نتيجة Wordle التنافسية

روبوت Wordle اليوم

لقطة شاشة: Erik Kain

فوز آخر بعد العديد من الخسائر هذا الشهر. لو كان اليوم هو الجمعة بنقاط مضاعفة! حصلت على نقطتين للتخمين في محاولتين ونقطة واحدة للفوز على الروبوت. يحصل الروبوت على 0 نقطة للتخمين في أربع محاولات و-1 للخسارة أمامي. مجاميع سبتمبر الخاصة بنا تعود متقاربة:

إريك: 16 نقطة

روبوت Wordle: 18 نقطة

كيفية لعب Wordle التنافسي

  • التخمين في المحاولة الأولى يستحق 3 نقاط؛ التخمين في المحاولة الثانية يستحق نقطتين؛ التخمين في المحاولة الثالثة يستحق نقطة واحدة؛ التخمين في المحاولة الرابعة يستحق 0 نقطة؛ التخمين في المحاولة الخامسة يستحق -1 نقطة؛ التخمين في المحاولة السادسة يستحق -2 نقطة وعدم حل Wordle يستحق -3 نقاط.
  • إذا تغلبت على خصمك، تحصل على نقطة واحدة. إذا تعادلت، تحصل على 0 نقطة. وإذا خسرت أمام خصمك، تحصل على -1 نقطة. اجمعها للحصول على نتيجتك. احتفظ بنتيجة يومية مستمرة أو العب للحصول على نتيجة جديدة كل يوم.
  • أيام الجمعة هي أيام النقاط المضاعفة، مما يعني أنك تضاعف نقاطك—إيجابية أو سلبية.
  • يمكنك الاحتفاظ بحساب مستمر أو اللعب يومًا بيوم. استمتع!

أصل كلمة Wordle اليوم

تأتي كلمة coven من الإنجليزية الوسطى covent (بمعنى "تجمع" أو "اتفاق")، والتي تأتي بدورها من الفرنسية القديمة covent أو couvent ("تجمع، دير")، من اللاتينية conventus ("اجتماع، تجمع")، الصيغة الماضية من convenīre ("للاجتماع معًا، التجمع"). تطور ارتباطها بتجمعات السحرة لاحقًا، حوالي القرن السابع عشر، متأثرة باستخدامها للأديرة أو التجمعات الرهبانية.

تأكد من متابعتي للحصول على جميع أدلة حل الألغاز اليومية ومراجعات العروض التلفزيونية والأفلام والمزيد هنا على هذه المدونة!

المصدر: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2025/09/20/todays-wordle-1555-hints-and-answer-for-sunday-september-21st/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,899.37
$101,899.37$101,899.37

-0.33%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.42
$3,413.42$3,413.42

-0.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.45
$153.45$153.45

-1.45%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3838
$2.3838$2.3838

+0.66%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11130
$0.11130$0.11130

+4.00%