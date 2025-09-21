تلميحات وإجابة لعبة Wordle اليوم #1555 ليوم الأحد، 21 سبتمبر

كيفية حل Wordle اليوم. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

إنه آخر سبت في الصيف، أعزائي لاعبي Wordle. الاعتدال الخريفي هو يوم الاثنين. استمتعوا بآخر أشعة الشمس المتلاشية. كلها أوراق متساقطة ومشروبات لاتيه بنكهة اليقطين من هنا حتى الهالوين، ثم يأتي موسم الديك الرومي. ومبيعات العطلات. لدينا لغز Wordle لحله، لذا دعونا نحله!

كيفية لعب Wordle

Wordle هي لعبة ألغاز كلمات يومية حيث يكون هدفك هو تخمين كلمة مخفية من خمسة أحرف في ست محاولات أو أقل. بعد كل تخمين، تقدم اللعبة ملاحظات لمساعدتك على الاقتراب من الإجابة:

الأخضر : الحرف موجود في الكلمة وفي المكان الصحيح.

: الحرف موجود في الكلمة وفي المكان الصحيح. الأصفر : الحرف موجود في الكلمة، ولكن في المكان الخطأ.

: الحرف موجود في الكلمة، ولكن في المكان الخطأ. الرمادي: الحرف غير موجود في الكلمة على الإطلاق.

استخدم هذه التلميحات لتضييق نطاق تخميناتك. كل يوم يأتي بكلمة جديدة، والجميع حول العالم يحاولون حل نفس اللغز. بعض لاعبي Wordle يلعبون أيضًا Wordle التنافسي ضد الأصدقاء والعائلة وروبوت Wordle أو حتى ضدي، أنا الراوي المتواضع. انظر قواعد Wordle التنافسي نحو نهاية هذا المنشور.

تلميحات وإجابة Wordle اليوم

الكلمة الأولى لروبوت Wordle: SLATE

كلمتي الأولى اليوم: CHORE (12 كلمة متبقية)

التلميح: تحتاج على الأقل إلى ثلاثة لهذا النوع من التجمع.

الدليل: تبدأ كلمة Wordle هذه وتنتهي بحرف ساكن.

حسنًا، تنبيه بوجود حرق للأحداث أدناه! الإجابة قادمة!

الإجابة:

Wordle اليوم لقطة شاشة: Erik Kain

تحليل Wordle

كل يوم أتحقق من روبوت Wordle للمساعدة في تحليل لعبة التخمين الخاصة بي. يمكنك التحقق من نتيجة Wordle الخاصة بك مع روبوت Wordle من هنا.

كانت CHORE محظوظة تقريبًا مثل BEARD بالأمس، تاركة لي 12 حلًا ممكنًا فقط. توصلت إلى بعض الكلمات، وبرزت COVEN بالنسبة لي لأنني كنت أفكر في الخريف وفي الهالوين واعتقدت أنها على الأقل ستستبعد بعض الكلمات الأخرى. لحسن حظي، كانت هي كلمة Wordle!

نتيجة Wordle التنافسية

روبوت Wordle اليوم لقطة شاشة: Erik Kain

فوز آخر بعد العديد من الخسائر هذا الشهر. لو كان اليوم هو الجمعة بنقاط مضاعفة! حصلت على نقطتين للتخمين في محاولتين ونقطة واحدة للفوز على الروبوت. يحصل الروبوت على 0 نقطة للتخمين في أربع محاولات و-1 للخسارة أمامي. مجاميع سبتمبر الخاصة بنا تعود متقاربة:

إريك: 16 نقطة

روبوت Wordle: 18 نقطة

كيفية لعب Wordle التنافسي

التخمين في المحاولة الأولى يستحق 3 نقاط؛ التخمين في المحاولة الثانية يستحق نقطتين؛ التخمين في المحاولة الثالثة يستحق نقطة واحدة؛ التخمين في المحاولة الرابعة يستحق 0 نقطة؛ التخمين في المحاولة الخامسة يستحق -1 نقطة؛ التخمين في المحاولة السادسة يستحق -2 نقطة وعدم حل Wordle يستحق -3 نقاط.

إذا تغلبت على خصمك، تحصل على نقطة واحدة. إذا تعادلت، تحصل على 0 نقطة. وإذا خسرت أمام خصمك، تحصل على -1 نقطة. اجمعها للحصول على نتيجتك. احتفظ بنتيجة يومية مستمرة أو العب للحصول على نتيجة جديدة كل يوم.

أيام الجمعة هي أيام النقاط المضاعفة، مما يعني أنك تضاعف نقاطك—إيجابية أو سلبية.

يمكنك الاحتفاظ بحساب مستمر أو اللعب يومًا بيوم. استمتع!

أصل كلمة Wordle اليوم

تأتي كلمة coven من الإنجليزية الوسطى covent (بمعنى "تجمع" أو "اتفاق")، والتي تأتي بدورها من الفرنسية القديمة covent أو couvent ("تجمع، دير")، من اللاتينية conventus ("اجتماع، تجمع")، الصيغة الماضية من convenīre ("للاجتماع معًا، التجمع"). تطور ارتباطها بتجمعات السحرة لاحقًا، حوالي القرن السابع عشر، متأثرة باستخدامها للأديرة أو التجمعات الرهبانية.

تأكد من متابعتي للحصول على جميع أدلة حل الألغاز اليومية ومراجعات العروض التلفزيونية والأفلام والمزيد هنا على هذه المدونة!