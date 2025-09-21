البورصةDEX+
تيلتد وماجيو تريجر لدمج الذكاء الاصطناعي وألعاب Web3 لإنشاء تجربة واقعية للعب الأدوار، واقتصاد اللاعبين، وفرص ربح جديدة.تيلتد وماجيو تريجر لدمج الذكاء الاصطناعي وألعاب Web3 لإنشاء تجربة واقعية للعب الأدوار، واقتصاد اللاعبين، وفرص ربح جديدة.

تيلتد تتشارك مع ماجيو تريجر لتحويل مستقبل ألعاب Web3

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/21 05:00
Sleepless AI
AI$0.05794-2.06%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12525-9.77%
china gaming

تعلن Tilted بكل حماس عن تعاونها الرائد مع Majyo Treasure لدمج الذكاء الاصطناعي في ألعاب البلوكتشين. تم تصميم هذه الشراكة لتمكين اللاعبين والمبدعين من خلال توفير فرص جديدة لهم. ومن خلال ذلك، يهدف هذا التحالف إلى بناء مستقبل مبتكر لألعاب Web3 سيتم تقديمه بطرق جديدة تمامًا.

أعلنت Tilted، المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي لاقتصاديات الألعاب، عن الخبر عبر حسابها الرسمي على X. أما الشريك الآخر، Majyo Treasure، فهو لعبة RPG صغيرة خاملة، مدعومة بواسطة Sei ومطورة من قبل MokokoStudio.

Tilted تدمج منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في متعة ألعاب RPG

من خلال Majyo Treasure، يمكن للمستخدمين الحصول على تجربة RPG خاملة على السلسلة تكون مرحة وواقعية. يتيح التآزر بين المنصة وTilted نقل هذه التجربة خطوة إلى الأمام. تم إعداد منصة Tilted القائمة على الذكاء الاصطناعي لبناء بيانات منظمة من التداول المباشر، مما يمكّن اقتصاديات المبدعين.

تقدم المبادرة ميزات مثل سوق البث المباشر ونظام Tag & Earn البيئي. تتيح هذه الفرصة للاعبين الاستمتاع برحلة RPG عادية مع وضع علامات على لحظات مميزة داخل اللعبة. إلى جانب ذلك، يمكنهم الآن التقدم بشكل أسرع والكسب بما يتجاوز مجرد اللعب.

Tilted وMajyo Treasure يعيدان تعريف مستقبل اللعب للربح

من خلال هذه الشراكة، تستعد Tilted وMajyo Treasure لتطوير الطبيعة الحقيقية للألعاب. في هذه الظاهرة، تسير الترفيه والمساهمة الهادفة جنبًا إلى جنب. يمكن لكل لاعب الآن الاستفادة من نهج Tilted الفريد ليصبح مبدعًا وصاحب مصلحة بدلاً من مجرد مشارك في الاقتصاد الرقمي.

في هذا التعاون، تجلب Majyo Treasure المتعة وسهولة الوصول، بينما تقدم Tilted التأثير الواقعي للوقت الذي يقضيه في اللعب. معًا، تستعد Tilted وMajyo Treasure لخلق مستقبل عند تقاطع طريقة اللعب والمشاركة المجتمعية والفرص الاقتصادية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

