شركة Thumzup تضخ قرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي في DogeHash

أقرضت Thumzup Media مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة DogeHash Technologies، وهي شركة متخصصة في تعدين Dogecoin.

وفقًا للإعلان، تدعم Thumzup شركة DogeHash Technologies في توسيع أسطولها من آلات التعدين السحابي بإضافة 500 جهاز تعدين ASIC. ستؤدي هذه الإضافة إلى زيادة أسطول DogeHash إلى 4,000 جهاز تعدين كريبتو بحلول نهاية هذا العام.

ارتفاع سهم Thumbzup بنسبة 3.80%

قفز سهم Thumzup Media، برمز التداول TZUP، بنسبة 3.80% استنادًا إلى بيانات من Yahoo Finance. أغلق السهم التداول اليوم عند 5.19 دولار أمريكي ولديه عائد منذ بداية العام (YTD) بنسبة 45.77%. بدأ TZUP التداول في بورصة Nasdaq بعد وضع العرض العام ناجح في أكتوبر من العام الماضي. جمعت الشركة المدعومة من ترامب 8.2 مليون دولار أمريكي، وحددت سعر أسهمها بـ 5 دولارات في ذلك الوقت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Thumzup، روبرت ستيل: "نحن متحمسون لجميع التطورات الأخيرة في النظام البيئي لـ Dogecoin ونتطلع إلى العمل مع DogeHash لبناء شركة تعدين Doge رائدة معًا."

في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت Cryptopolitan أن Thumzup Media اشترت حوالي 1 مليون دولار أمريكي من بيتكوين (BTC)، وأعربت عن نيتها توسيع حيازاتها في ETH وDOGE وXRP وSOL وLTC وUSDC. كما أعلنت Thumzup عن خططها للاستحواذ على DogeHash Technologies وتشغيل آلات التعدين الخاصة بها.

في 24 سبتمبر، وافقت Thumzup على خطة إعادة شراء للأسهم بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، والتي ستستمر حتى نهاية العام المقبل. أعلنت شركة الإعلانات الرقمية عن خطة إعادة شراء مماثلة من قبل، ولكن بميزانية قدرها 1 مليون دولار أمريكي. لقد أعادت شراء 212,432 سهمًا من أسهمها العادية بمتوسط سعر 4.71 دولار للسهم.

حاليًا، تمتلك Thumzup 19.106 بيتكوين وحوالي 7.5 مليون Dogecoin بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4 ملايين دولار أمريكي. تم تفويض شركة الإعلانات الرقمية من قبل مجلس إدارتها للاحتفاظ بعملات رقمية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

Dogecoin يتداول في سوق جانبي

يتم تداول Dogecoin (DOGE) حاليًا عند 0.27 دولار أمريكي. شهدت عملة meme أيامًا أفضل خلال موجة الصعود الأخيرة في عام 2021، بفضل دفعة إيلون ماسك. في ذلك الوقت، قفزت DOGE، التي كانت تتداول بالسنتات، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 0.7316 دولار أمريكي، لتقترب تقريبًا من نقطة 1 دولار أمريكي.

يواصل إيلون ماسك تأييد Dogecoin. لقد أنشأ إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) بمباركة صديقه دونالد ترامب. ومع ذلك، لم تؤد هذه الخطوة إلى دفع Dogecoin للوصول إلى 1 دولار أمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض Dogecoin (DOGE) بنسبة 68.2% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. تبلغ القيمة السوقية المتداولة لعملة meme 35.19 مليار دولار أمريكي وحجم تداول 24 ساعة يبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى البيانات المجمعة من CoinGecko.

تتم تغذية دورة سوق الكريبتو هذه بأموال مؤسسية وصناديق المؤشرات. قبل حوالي أربعة عشر يومًا، أعلنت Rex-Osprey عن إدراج أول ETF لـ Dogecoin في الولايات المتحدة، برمز التداول DOJE، في بورصة Cboe BZX. لا تزال طلبات ETF Dogecoin الأخرى من Grayscale وBitwise معلقة. يعتقد المحللين أن صناديق ETF Dogecoin ستدفع عملة meme إلى مستويات قياسية جديدة، لكن الحقيقة هي أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها.

