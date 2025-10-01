البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
أقرضت Thumzup Media مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة DogeHash للمساعدة في توسيع أسطول التعدين الخاص بعملة Dogecoin.أقرضت Thumzup Media مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة DogeHash للمساعدة في توسيع أسطول التعدين الخاص بعملة Dogecoin.

شركة Thumzup تضخ قرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي في DogeHash

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/01 06:44

أقرضت Thumzup Media مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة DogeHash Technologies، وهي شركة متخصصة في تعدين Dogecoin.

وفقًا للإعلان، تدعم Thumzup شركة DogeHash Technologies في توسيع أسطولها من آلات التعدين السحابي بإضافة 500 جهاز تعدين ASIC. ستؤدي هذه الإضافة إلى زيادة أسطول DogeHash إلى 4,000 جهاز تعدين كريبتو بحلول نهاية هذا العام.

ارتفاع سهم Thumbzup بنسبة 3.80%

قفز سهم Thumzup Media، برمز التداول TZUP، بنسبة 3.80% استنادًا إلى بيانات من Yahoo Finance. أغلق السهم التداول اليوم عند 5.19 دولار أمريكي ولديه عائد منذ بداية العام (YTD) بنسبة 45.77%. بدأ TZUP التداول في بورصة Nasdaq بعد وضع العرض العام ناجح في أكتوبر من العام الماضي. جمعت الشركة المدعومة من ترامب 8.2 مليون دولار أمريكي، وحددت سعر أسهمها بـ 5 دولارات في ذلك الوقت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Thumzup، روبرت ستيل: "نحن متحمسون لجميع التطورات الأخيرة في النظام البيئي لـ Dogecoin ونتطلع إلى العمل مع DogeHash لبناء شركة تعدين Doge رائدة معًا."

في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت Cryptopolitan أن Thumzup Media اشترت حوالي 1 مليون دولار أمريكي من بيتكوين (BTC)، وأعربت عن نيتها توسيع حيازاتها في ETH وDOGE وXRP وSOL وLTC وUSDC. كما أعلنت Thumzup عن خططها للاستحواذ على DogeHash Technologies وتشغيل آلات التعدين الخاصة بها.

في 24 سبتمبر، وافقت Thumzup على خطة إعادة شراء للأسهم بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، والتي ستستمر حتى نهاية العام المقبل. أعلنت شركة الإعلانات الرقمية عن خطة إعادة شراء مماثلة من قبل، ولكن بميزانية قدرها 1 مليون دولار أمريكي. لقد أعادت شراء 212,432 سهمًا من أسهمها العادية بمتوسط سعر 4.71 دولار للسهم.

حاليًا، تمتلك Thumzup 19.106 بيتكوين وحوالي 7.5 مليون Dogecoin بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4 ملايين دولار أمريكي. تم تفويض شركة الإعلانات الرقمية من قبل مجلس إدارتها للاحتفاظ بعملات رقمية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

Dogecoin يتداول في سوق جانبي

يتم تداول Dogecoin (DOGE) حاليًا عند 0.27 دولار أمريكي. شهدت عملة meme أيامًا أفضل خلال موجة الصعود الأخيرة في عام 2021، بفضل دفعة إيلون ماسك. في ذلك الوقت، قفزت DOGE، التي كانت تتداول بالسنتات، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 0.7316 دولار أمريكي، لتقترب تقريبًا من نقطة 1 دولار أمريكي.

يواصل إيلون ماسك تأييد Dogecoin. لقد أنشأ إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) بمباركة صديقه دونالد ترامب. ومع ذلك، لم تؤد هذه الخطوة إلى دفع Dogecoin للوصول إلى 1 دولار أمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض Dogecoin (DOGE) بنسبة 68.2% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. تبلغ القيمة السوقية المتداولة لعملة meme 35.19 مليار دولار أمريكي وحجم تداول 24 ساعة يبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى البيانات المجمعة من CoinGecko.

تتم تغذية دورة سوق الكريبتو هذه بأموال مؤسسية وصناديق المؤشرات. قبل حوالي أربعة عشر يومًا، أعلنت Rex-Osprey عن إدراج أول ETF لـ Dogecoin في الولايات المتحدة، برمز التداول DOJE، في بورصة Cboe BZX. لا تزال طلبات ETF Dogecoin الأخرى من Grayscale وBitwise معلقة. يعتقد المحللين أن صناديق ETF Dogecoin ستدفع عملة meme إلى مستويات قياسية جديدة، لكن الحقيقة هي أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها.

كن مرئيًا حيث يهم. أعلن في Cryptopolitan Research وتواصل مع أذكى مستثمري وبناة الكريبتو.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,934.02
$101,934.02$101,934.02

-0.30%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.82
$3,413.82$3,413.82

-0.41%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.42
$153.42$153.42

-1.47%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3835
$2.3835$2.3835

+0.65%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11148
$0.11148$0.11148

+4.17%