صناديق المؤشرات للعملات البديلة هذه يمكن أن تتحدى بيتكوين والإيثريوم

تكشف أخبار الكريبتو اليوم عن لحظة محورية لسوق صناديق المؤشرات (ETF). قد تواجه الهيمنة طويلة الأمد للبيتكوين والإيثريوم في صناديق الكريبتو منافسة قريبًا مع استعداد المنظمين لتوسيع الموافقات. يعتقد المحللين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تضع الأساس لعصر جديد حيث تصبح صناديق العلملات البديلة جزءًا من مجموعة أدوات وول ستريت المالية.
البيتكوين والإيثريوم لا يزالان يتصدران مشهد صناديق المؤشرات
في الوقت الحالي، لا يزال البيتكوين والإيثريوم يمثلان ركائز سوق صناديق المؤشرات. وضعت صناديق البيتكوين، التي تم إطلاقها بطلب قوي، معيارًا لدمج العملات المشفرة في التمويل السائد. ومع ذلك، واجهت صناديق الإيثريوم صعوبات عند إطلاقها في منتصف عام 2024. عكست التدفقات الضعيفة تردد المستشارين الذين لا يزالون يتكيفون مع صناديق البيتكوين. علاوة على ذلك، ترك نقص ميزات الرهان صناديق الإيثريوم غير مكتملة. يتوقع الكثيرون طلبًا أقوى بمجرد أن يصبح الرهان جزءًا من الهيكل، مما يسلط الضوء على الفرص والتحديات لدور الإيثريوم.
الخطوة التالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات: صناديق العملات البديلة في الأفق
وفقًا لمحللي بلومبرج، تستوفي العديد من العملات المشفرة بالفعل معايير الإدراج. وهذا يشمل Chainlink (LINK)، وStellar (XLM)، وBitcoin Cash (BCH)، وAvalanche (AVAX)، وLitecoin (LTC)، وPolkadot (DOT). كما تعتبر التوكنات الشهيرة مثل Solana (SOL)، وCardano (ADA)، وXRP من Ripple، وDogecoin (DOGE)، وShiba Inu (SHIB) منافسين أقوياء، نظرًا لسيولتها وأسواق المشتقات الراسخة.
يمكن أن يعيد هذا التحول تعريف سوق صناديق المؤشرات، مما يدخل تنوعًا أكبر يتجاوز هيمنة البيتكوين والإيثريوم.
أي العملات البديلة يمكن أن تقود موجة صناديق المؤشرات؟
من المرجح أن تركز الموجة الأولى من صناديق العملات البديلة على التوكنات ذات السيولة العالية مثل $Solana، و$Cardano، و$XRP، حيث تتمتع هذه الأصول بالفعل بطلب قوي من المستثمرين. مع مرور الوقت، قد تظهر منتجات صناديق مؤشرات أكثر تنوعًا، تجمع بين سلة من العملات البديلة مثل $LINK و$AVAX و$DOT.
في حين أن ليس كل توكن سيجذب نفس الاهتمام، فإن مجرد الموافقة على صناديق العملات البديلة سيمثل نقطة تحول - مؤكدًا أن الأصول الرقمية أصبحت الآن جزءًا دائمًا من استراتيجيات الاستثمار التقليدية.
من "إذا" إلى "متى"
لقد تغيرت الرواية. لم يعد النقاش حول ما إذا كانت صناديق العملات البديلة ستوجد ولكن متى وأي التوكنات ستتولى القيادة. سيستمر $البيتكوين و$الإيثريوم في السيطرة على مشهد صناديق المؤشرات، لكن إدراج العملات البديلة يمكن أن يشير إلى بداية سوق أكثر تنافسية وتنوعًا.
المصدر: https://cryptoticker.io/en/crypto-news-today-altcoin-etfs-challenge-bitcoin-ethereum/