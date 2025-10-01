فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون المخصصات، وأعلن البيت الأبيض أن الحكومة ستغلق.

أفادت PANews في 1 أكتوبر أن البيت الأبيض أعلن رسمياً عن إغلاق وشيك للحكومة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون الإنفاق المدعوم من الجمهوريين والذي كان يهدف إلى إبقاء الوكالات الفيدرالية تعمل حتى 21 نوفمبر. وذكرت مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) أن مستويات التمويل الفيدرالي الحالية "ستنتهي الليلة في الساعة 11:59 مساءً". وأضافت المذكرة: "للأسف، يعرقل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تمرير مشروع القانون HR 5371 في مجلس الشيوخ بمطالبهم السياسية غير المعقولة، بما في ذلك إنفاق جديد بقيمة 1 تريليون دولار". وأمر مكتب الإدارة والميزانية الوكالات المتأثرة بالبدء فوراً في خطط الإغلاق المنظمة، مشيراً إلى أن مدة الإغلاق يصعب التنبؤ بها بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي سيحافظ فيها الديمقراطيون على موقفهم غير المستدام. أفادت PANews في 1 أكتوبر أن البيت الأبيض أعلن رسمياً عن إغلاق وشيك للحكومة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون الإنفاق المدعوم من الجمهوريين والذي كان يهدف إلى إبقاء الوكالات الفيدرالية تعمل حتى 21 نوفمبر. وذكرت مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) أن مستويات التمويل الفيدرالي الحالية "ستنتهي الليلة في الساعة 11:59 مساءً". وأضافت المذكرة: "للأسف، يعرقل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تمرير مشروع القانون HR 5371 في مجلس الشيوخ بمطالبهم السياسية غير المعقولة، بما في ذلك إنفاق جديد بقيمة 1 تريليون دولار". وأمر مكتب الإدارة والميزانية الوكالات المتأثرة بالبدء فوراً في خطط الإغلاق المنظمة، مشيراً إلى أن مدة الإغلاق يصعب التنبؤ بها بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي سيحافظ فيها الديمقراطيون على موقفهم غير المستدام.