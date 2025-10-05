انطلاق الموسم الثالث من حملة منصة Aster DEX للإيردروب

أعلنت Aster DEX على X أن المرحلة الثانية من token airdrop الخاص بها ستنتهي اليوم في الساعة 23:59 (UTC). توزع هذه المرحلة 4% من إجمالي العرض لـ $ASTER، حوالي 320 مليون توكن، قد تكون قيمتها مئات الملايين اعتمادًا على حركة السعر وقت المطالبة.

سيكون المدقق لأولئك المؤهلين للحصول على مكافآت لاستخدام منصات التداول اللامركزية متاحًا في 10 أكتوبر، مما يمنح الناس لمحة عن أهليتهم التي تعتمد على نقاط Rh المكتسبة من حجم التداول الخاص بهم، وعقد المراكز، واستخدام الضمانات ذات العائد مثل asBNB أو USDF.

تبدأ المرحلة الثالثة من token airdrop الخاص بـ Aster مباشرة بعد ذلك، ولكن بقواعد مختلفة

سيُسمح للمستخدمين المؤهلين للحصول على مكافآت المرحلة الثانية بالمطالبة بها اعتبارًا من 14 أكتوبر، دون أي استحقاق أو نظام القفل. هذا يعني أن المشاركين لديهم الضوء الأخضر للتداول على الفور أو الاستمرار في الاحتفاظ بالتوكنات الخاصة بهم.

أما بالنسبة للتوكنات التي لم تتم المطالبة بها، فسيتم تحويلها إلى الصندوق البيئي بعد 17 أكتوبر. بمعنى آخر، إذا لم تستخدمها، فستفقدها.

أوضح الفريق أن تخصيص التوكن للمرحلة الثانية سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

ما الذي يتغير في المرحلة الثالثة؟

ستكون المرحلة الثالثة مختلفة عن المرحلة الثانية بطرق متعددة، وفقًا لمنشور المشروع الأخير. خلال المرحلة الثانية، تم توجيه المستخدمين نحو زراعة نقاط تداول العقود الدائمة، مما أدى إلى الحديث عن التداول المزيف الذي يضخم الأحجام.

ومع ذلك، ستكون جميع الأنظار الآن على مرشحات مكافحة الإساءة من Aster. يميل مجتمع التشفير إلى التعبير بصوت عالٍ عن استيائهم عندما يحصل المتداولون المحليون الحقيقيون على مخصصات ضئيلة، مما يؤدي إلى النقد وضغط البيع في الحالات القصوى.

ومع ذلك، أشاد المراقبون بتصميم نظام غير مغلق. على الرغم من أنه قد يتسبب في مبيعات توكن واسعة النطاق في الأسواق المفتوحة، فإن الفريق يعتمد على الرسوم الأسبوعية التي تزيد عن 120 مليون دولار والتي يولدها لإجراء عمليات إعادة الشراء، والتي قد تكون كافية لاستقرار السعر في هذا السيناريو.

ستتضمن المرحلة الثالثة أيضًا مكافآت التداول الفوري، بالإضافة إلى تحديثات التسجيل متعددة الأبعاد، ومضاعفات التعزيز الخاصة بالرموز وآليات تعزيز الفريق المحسنة، وهي ترقيات من المفترض أن تعزز المنافسة العادلة، وتعترف بالتداول عالي الجودة، وتكافئ المتداولين الحقيقيين.

من المرحلة الثالثة، أعلنت Aster أيضًا أن معدل الإحالة المباشرة القياسي لجميع المستخدمين سيظل عند 10%. ومع ذلك، سيتمكن المتداولون الذين يصلون إلى الحجم المطلوب من التقدم بطلب لفتح معدلات إحالة أعلى. بمجرد الموافقة، سيتم ترقية معدلهم في غضون ساعات قليلة.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبحت منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة الموضوع الساخن، وظهرت بدائل مختلفة لتحدي هيمنة Hyperliquid على السوق. ومع ذلك، تبرز Aster DEX كواحدة من المتنافسين الذين لديهم فرصة حقيقية للإطاحة بالبطل.

ستؤثر مخصصات المرحلة الثانية بشكل كبير على مستوى المشاركة في المرحلة التالية. في الوقت الحالي، ستكون جميع الأنظار على 10 أكتوبر، عندما من المتوقع أن يبدأ المدقق.

