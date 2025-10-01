يكشف الرئيس التنفيذي لـ The Sandbox روبي يونغ عن رؤيته مع مبادرات جديدة في الذكاء الاصطناعي و Web3 والهاتف المحمول

سنغافورة، سنغافورة، 30 سبتمبر 2025، Chainwire

سنغافورة، 30 سبتمبر 2025 - شاركت The Sandbox، وهي منصة رائدة للألعاب وتجربة واقعية وشركة تابعة لـ Animoca Brands، اليوم رؤيتها المستقبلية للشركة. في رسالة كتبها الرئيس التنفيذي روبي يونغ، أوضحت الشركة كيف تضع نفسها في تقاطع الذكاء الاصطناعي و Web3 والهاتف المحمول لتوسيع منصتها وتمكين المبدعين عالميًا.

"منذ إطلاق لعبتنا الأصلية للهاتف المحمول في عام 2012، ركزت The Sandbox على المبدعين،" قال روبي يونغ، الرئيس التنفيذي لـ The Sandbox. "في عام 2020، تطورت The Sandbox من لعبة تقليدية ثنائية الأبعاد للاعب واحد إلى منصة ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين مدعومة بتقنيات بلوكتشين الناشئة التي مكّنت الملكية الرقمية الحقيقية والتسييل النقدي لمبدعينا."

على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت The Sandbox لتشمل أكثر من 400 شريك تجاري رئيسي، وأكثر من 400,000 مبدع، وأكثر من 8 ملايين مستخدم. وقد احتل رمز $SAND باستمرار مرتبة بين أفضل خمسة رموز للألعاب، مما يعزز مكانة The Sandbox كواحدة من أبرز مشاريع Web3.

"بينما واجهت الصناعة الأوسع رياحًا معاكسة، واصلنا البناء مع وصول مواسمنا الأخيرة إلى أعلى مستوى على الإطلاق في كل من حجم اللاعبين والمشاركة،" قال يونغ. "لكن هذا لا يزال غير كافٍ ونعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. نعتقد أننا مرة أخرى في بداية موجة تكنولوجية جديدة تتميز بتقارب Web3 والذكاء الاصطناعي التي ستغير الوضع الراهن للمبدعين، ونحن مصممون على وضع The Sandbox في طليعتها."

مبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة

تستثمر The Sandbox بكثافة في الذكاء الاصطناعي عبر بعدين: الكفاءة التشغيلية والإنشاء الموجه للمستخدم.

على جانب العمليات، تستخدم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية وتطور أدواتها الخاصة لزيادة الكفاءة في وظائف تتراوح من الترميز الوكيلي إلى اكتشاف الغش ودعم العملاء.

على جانب الإنشاء، ترى The Sandbox الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية.

"استمر إنشاء المحتوى الواقعي على نطاق واسع، سواء كانت ألعابًا أو أشكالًا أخرى من التجارب، مقيدًا بالوقت والمهارات والتكلفة،" لاحظ يونغ. "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معالجة هذا من خلال أدوات الإنشاء بدون كود (VoxEdit، Game Maker)، لكن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في هذا المجال ونخطط لقيادة هذه الثورة."

بدأت الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لتوليد الأصول وتعمل بنشاط على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الموجهة للمستخدم، مستفيدة من مكتبتها الواسعة التي تضم 1.7 مليون أصل، ومئات من قوالب الألعاب، ومجتمعها العالمي الذي يضم أكثر من 400,000 مبدع.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت The Sandbox عن شراكة مع Rosebud AI، منصة الألعاب المشفرة بالأجواء سريعة النمو. ستسمح هذه الشراكة للمبدعين بالإدراج في القائمة البيضاء لترميز الألعاب باستخدام قوالب مخصصة وأصول من The Sandbox. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل قريبًا.

مبادرات Web3 الجديدة

تقوم The Sandbox أيضًا بتوسيع بنيتها التحتية لـ Web3 لمساعدة المبدعين على النجاح بما يتجاوز إنشاء المحتوى.

"بينما شهدنا إنشاء آلاف الألعاب المذهلة والتجارب الواقعية على منصتنا، فإن أكبر تحدٍ للمبدعين غالبًا ما يحدث بعد الإنشاء في شكل التوزيع والمشاركة والتسييل النقدي. هذه المشكلة موجودة ليس فقط في The Sandbox ولكن أيضًا في العديد من أنظمة إنشاء المحتوى الأخرى، بما في ذلك المنصات التقليدية الشائعة. نعتقد أن بنية Web3 التحتية مناسبة بشكل فريد لمواجهة هذه التحديات. مع كون البلوكتشين جزءًا أساسيًا من الحمض النووي لدينا في The Sandbox، نشعر أن هذا يمنحنا ميزة كبيرة، ونحن نستثمر بنشاط في تطوير بنية Web3 تحتية جديدة ستدعم المبدعين بما يتجاوز إنشاء المحتوى نفسه،" قال يونغ.

الاستثمار الرئيسي الأول هو SANDchain، الذي طورته مؤسسة SANDChain بدعم من The Sandbox. تمكّن هذه الطبقة المخصصة عبر المنصات المبدعين من ربط المشاركة بالملكية والمكافآت. تم الكشف رسميًا عن SANDchain اليوم في TOKEN2049 في سنغافورة، مع تعيين إطلاق شبكة الاختبار في 14 أكتوبر.

تتمحور المبادرة الثانية حول التسييل النقدي. من خلال استكمال طبقة المشاركة في SANDchain بطبقة اقتصادية تعتمد على أسواق رأس المال عبر الإنترنت (ICMs)، تهدف The Sandbox إلى تزويد المبدعين بخيارات تسييل نقدي مرنة وديناميكية. "حيث تكون أطر التسييل النقدي للمنصات التقليدية للمبدعين عادة صارمة ومحدودة للغاية، نرى فرصة لآليات منحنى ربط التوكن لتوفير شيء أكثر ديناميكية من أجل تعظيم فرص المبدعين لتسييل عملهم الحالي،" أوضح يونغ.

هذه المنصة الأولى من نوعها قيد التطوير النشط ومن المتوقع إطلاقها بحلول نهاية العام، مع قائمة انتظار للوصول المبكر في الأسابيع المقبلة.

الهاتف المحمول

كان الهاتف المحمول دائمًا محوريًا في الحمض النووي لـ The Sandbox.

"قبل ثلاثة عشر عامًا، ولدت The Sandbox على الهاتف المحمول. كان الإطلاق على الهاتف المحمول دائمًا على خارطة الطريق، بفضل إمكانية الوصول والانتشار اللذين لا مثيل لهما،" قال يونغ.

تعمل The Sandbox بنشاط على تطوير مفاهيم متعددة للهاتف المحمول. الأول قيد الاختبار داخليًا حاليًا، مع التخطيط لاختبار أكبر مغلق لأعضاء المجتمع في المستقبل. "نتوقع تمامًا أن يكون الهاتف المحمول جزءًا كبيرًا من مستقبلنا ونحن متحمسون لمواصلة تطوير أفكارنا الحالية بهدف نهائي هو طرح واحد أو أكثر منها في السوق،" أضاف يونغ.

$SAND

يستمر رمز $SAND في العمل كعمود فقري للمعاملات في نظام The Sandbox البيئي. تبني كل من المبادرات الجديدة المعلنة على السكك المالية لـ $SAND، مما يزيد من المنفعة والقيمة مع توسع نظام The Sandbox البيئي. "حاملو $SAND هم عقد شبكتنا، ونخطط أيضًا لتقديم المزيد من المبادرات والبرامج المبتكرة المباشرة التي تركز على توليد فوائد لحاملينا،" قال يونغ.

الطريق إلى الأمام

في المستقبل، تتضح رؤية The Sandbox حول تركيزها: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل إنشاء المحتوى، وبناء بنية Web3 التحتية لدعم المبدعين. أعادت الشركة مؤخرًا هيكلة نفسها لضمان توافق الفرق مع هذه الأولويات والاستفادة من الدعم التشغيلي القائم على الذكاء الاصطناعي.

"مع تقدمنا، نظل ملتزمين تمامًا ببناء وتحسين The Sandbox،" قال يونغ. "سنركز أيضًا استراتيجية LiveOps حول نجاح تنسيق مواسمنا، وزيادة تواتر واتساق أحداث المنصة الرئيسية لتزويد قاعدة المبدعين واللاعبين لدينا بمزيد من فرص المشاركة. تظل الأصول الافتراضية لـ The Sandbox، بما في ذلك LANDs، وجميع مجموعات NFT، والأصول المختلفة للنظام البيئي دون تغيير. الموسم السادس ألفا متاح الآن في The Sandbox جنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية الجديدة والتجارب وطريقة لعب جديدة والميزات والمزيد. نأمل أن نراكم هناك."

من أصولها كلعبة محمولة ثنائية الأبعاد إلى أن أصبحت منصة تجربة واقعية متعددة اللاعبين ثلاثية الأبعاد، تستعد The Sandbox للفصل التالي.

"نظل مركزين على بناء أفضل الأدوات للمبدعين للإنشاء وأفضل نظام بيئي لدعمهم،" اختتم يونغ. "The Sandbox 3.0. نحن نقدر بعمق الكثيرين الذين كانوا في هذه الرحلة معنا ونأمل أن تنضموا إلى الرحلة القادمة."

تتوفر معلومات إضافية حول رؤية The Sandbox 3.0 على مدونة The Sandbox.

The Sandbox متاحة مجانًا على أجهزة كمبيوتر Windows وMac عبر sandbox.game.

تابع أو انضم إلى المحادثة عب