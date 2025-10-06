نشرة HackerNoon: عصر جديد للإعلانات الرقمية - أعادت تعريفها Klink Finance (5/10/2025)

كيف حالك، أيها الهاكر؟ 🪐 ماذا يحدث في عالم التكنولوجيا اليوم، 5 أكتوبر، 2025؟ تجلب نشرة HackerNoon الصفحة الرئيسية لـ HackerNoon مباشرة إلى بريدك الإلكتروني. في هذا اليوم، أصدرت فرقة البيتلز أغنيتهم الأولى في عام 1962، وعُرض أول فيلم لجيمس بوند في لندن عام 1962، وتوفي ستيف جوبز في عام 2011، ونقدم لكم هذه القصص ذات الجودة العالية. من "من الخيال العلمي إلى الواقع: ما مدى قربنا من اعتبار القمر موطنًا لنا؟" إلى "Klink Finance تعطل إعلانات Web2 الفاشلة - إطلاق توكن $KLINK هذا أكتوبر"، دعونا نتعمق مباشرة. كيف أصبح حزام كلارك من الخيال العلمي واقع الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض بواسطة @ivyhackwell [ قراءة 6 دقائق ] اكتشف كيف أصبح حزام كلارك الخيالي في الخيال العلمي أساسًا للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض اليوم، مما أحدث ثورة في الاتصالات العالمية. اقرأ المزيد. من الخيال العلمي إلى الواقع: ما مدى قربنا من اعتبار القمر موطنًا لنا؟ بواسطة @isaacsamuel [ قراءة 4 دقائق ] من أحلام الخيال العلمي إلى خطط ناسا أرتميس، اكتشف كيف يحول البشر القمر إلى حدودنا التالية للعيش والاستكشاف. اقرأ المزيد. عصر جديد للإعلان الرقمي - أعادت Klink Finance تعريفه بواسطة @klink_finance [ قراءة 6 دقائق ] Klink Finance هي البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأرباح Web3، مما يدفع إنشاء ثروة العملات المشفرة من خلال النظام البيئي للشركاء متعدد السلاسل وتكنولوجيا التكامل. اقرأ المزيد. أصبح ChatGPT وجه الذكاء الاصطناعي - لكن المعركة الحقيقية هي بناء أنظمة بيئية، وليس نماذج فردية بواسطة @hacker53037367 [ قراءة 12 دقيقة ] جعل ChatGPT الذكاء الاصطناعي سائدًا، لكن التحول الحقيقي يأتي من الأنظمة البيئية التي تدمج الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وليس من الاعتماد على نموذج واحد. اقرأ المزيد. 