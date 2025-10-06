نشرة HackerNoon: عصر جديد للإعلانات الرقمية - أعادت تعريفها Klink Finance (5/10/2025)

كيف حالك، أيها الهاكر؟
🪐 ماذا يحدث في عالم التكنولوجيا اليوم، 5 أكتوبر، 2025؟
تجلب نشرة HackerNoon الصفحة الرئيسية لـ HackerNoon مباشرة إلى بريدك الوارد. في هذا اليوم، أصدرت فرقة البيتلز أول أغنية منفردة لها في عام 1962، عُرض أول فيلم جيمس بوند في لندن في عام 1962، توفي ستيف جوبز في عام 2011، ونقدم لك هذه القصص ذات الجودة العالية. من من الخيال العلمي إلى الواقع: ما مدى قربنا من اعتبار القمر موطنًا لنا؟ إلى Klink Finance تعطل إعلانات Web2 الفاشلة - إطلاق توكن $KLINK هذا أكتوبر، دعونا نتعمق مباشرة.
بواسطة @ivyhackwell [ قراءة 6 دقائق ] اكتشف كيف أصبح حزام كلارك الخيالي في الخيال العلمي أساسًا للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض اليوم، مما أحدث ثورة في الاتصالات العالمية. اقرأ المزيد.
بواسطة @isaacsamuel [ قراءة 4 دقائق ] من أحلام الخيال العلمي إلى خطط ناسا أرتميس، اكتشف كيف تحول البشرية القمر إلى حدودنا التالية للعيش والاستكشاف. اقرأ المزيد.
بواسطة @klink_finance [ قراءة 6 دقائق ] Klink Finance هي البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأرباح Web3، مما يدفع إنشاء ثروة العملات المشفرة من خلال النظام البيئي للشركاء متعدد السلاسل وتكنولوجيا التكامل. اقرأ المزيد.
بواسطة @hacker53037367 [ قراءة 12 دقيقة ] جعل ChatGPT الذكاء الاصطناعي سائدًا، لكن التحول الحقيقي يأتي من الأنظمة البيئية التي تدمج الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وليس من الاعتماد على نموذج واحد. اقرأ المزيد.
بواسطة @klink_finance [ قراءة 4 دقائق ] Klink هي منصة أرباح حيث يتم الدفع لك نقدًا أو بالعملات المشفرة لإكمال العروض عبر الإنترنت، ولعب الألعاب، والمهام الاجتماعية. اقرأ المزيد.
بواسطة @slotozilla [ قراءة 6 دقائق ] تستضيف Slotozilla أكثر من 40 ألف عرض توضيحي للفتحات من أكثر من 200 مزود، وتتوسع عالميًا بدون إيداعات. إليك كيف تحقق مجموعة التقنيات الخاصة بها الملايين بدون لعب بالمال الحقيقي. اقرأ المزيد.
بواسطة @membrane [ قراءة 5 دقائق ] استخدم Membrane (تطبيق التكامل) لبناء تكاملات لأي تطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي. اقرأ المزيد.
بواسطة @samuelogbonna138 [ قراءة 5 دقائق ] الحطام الفضائي يهدد الأقمار الصناعية والاقتصادات. انظر كيف يمكن لتكنولوجيا التنظيف أن تفتح صناعة تكنولوجيا الفضاء بقيمة تريليون دولار. اقرأ المزيد.
