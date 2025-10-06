مستقبل الروبوتات رائع أم مخيف؟ بواسطة: Medium 2025/10/06 12:33 مشاركة

كلب الروبوت الصيني يتفوق على بوسطن ديناميكس. في مكان ما داخل مختبر في بوسطن، يذرف كلب روبوت يدعى سبوت دموعاً هيدروليكية بصمت. لأن قائداً جديداً قد حدد أراضيه - وهو ينطلق من الصين. تعرف على النمر الأسود II، أسرع كلب روبوت في العالم. صنعته شركة Mirror Me الصينية الناشئة، وقد قطع هذا المتسابق ذو الأرجل الأربعة مسافة 100 متر في 13.17 ثانية على التلفزيون المباشر. هذه سرعة بمستوى يوسين بولت. من روبوت. مرحباً بكم في عام 2025، المستقبل مشرق وجميل. هذه ليست مجرد حيلة مبهرجة. وصل النمر الأسود II إلى ذروة سرعة بلغت 9.7 متر في الثانية، بل وصل إلى 10.9 في التجارب. للمقارنة، فإن WildCat من بوسطن ديناميكس - الذي كان الأسرع سابقاً - وصل إلى سرعة قصوى بلغت 8.8 متر/ثانية. لذا نعم، لقد تمت سرقة التاج. اضغط على Enter أو انقر لعرض الصورة بالحجم الكامل ولم يكن ذلك بطريقة خفية. هذا هو نفس البلد الذي ينتج 556,000 روبوت صناعي سنوياً (بزيادة 14.2% في عام 2024)، وهو في طريقه للهيمنة على الروبوتات البشرية بحلول عام 2030، ويريد الآن آلات ثنائية الأرجل تجري بسرعات أولمبية في غضون عامين.