الدولار يتجه نحو أسوأ عام له منذ 1973، حيث انخفض بأكثر من 10% منذ بداية العام بينما تشهد تقريباً جميع فئات الأصول الرئيسية الأخرى ارتفاعاً كبيراً. في الليلة الماضية فقط، وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,000 دولار، مما رفع قيمته السوقية الإجمالية إلى 2.5 تريليون دولار، كما ذكرت كريبتوبوليتان. الذهب الآن قريب من 4,000 دولار للأونصة بعد [...]

انخفض الدولار بأكثر من 10% في عام 2025، متجهاً نحو أسوأ عام له منذ 1973

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/06 01:33
يتجه الدولار نحو أسوأ عام له منذ عام 1973، حيث انخفض بأكثر من 10% منذ بداية العام بينما تنفجر جميع فئات الأصول الرئيسية الأخرى تقريبًا للأعلى. في الليلة الماضية فقط، وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,000 دولار، مما دفع قيمته السوقية الإجمالية إلى 2.5 تريليون دولار، كما ذكرت كريبتوبوليتان.

أصبح الذهب الآن قريبًا من 4,000 دولار للأونصة بعد تحقيق 40 مستوى قياسي في عام 2025، بقيمة سوقية تبلغ 26.3 تريليون دولار، أي أكثر من عشرة أضعاف حجم بيتكوين. ارتفعت الفضة بأكثر من 60% هذا العام لتصل إلى 2.7 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية. وتصنف الثلاثة (الذهب والفضة وبيتكوين) الآن ضمن أكبر عشرة أصول في العالم.

تحدث هذه التحركات جنبًا إلى جنب مع ازدهار الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 40% في ستة أشهر، مضيفًا 16 تريليون دولار في القيمة السوقية، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 ستة أشهر متتالية من المكاسب، وهي سلسلة لم تحدث سوى ست مرات منذ عام 1986.

تضخ الشركات السبع المعروفة باسم "الرائعة" أكثر من 100 مليار دولار كل ربع سنة في النفقات الرأسمالية لتمويل ثورة الذكاء الاصطناعي. الأصول التي كانت تعتبر تقليديًا ملاذات آمنة لم تعد تعمل كتحوطات. إنها الآن تتسلق مع الأسهم.

ارتفاع أصول الملاذ الآمن جنبًا إلى جنب مع الأسهم

تظهر البيانات من بلومبرج أن معامل الالتزام بين الذهب ومؤشر S&P 500 وصل إلى رقم قياسي بلغ 0.91 الأسبوع الماضي، مما يعني أن كلا السوقين يتحركان في نفس الاتجاه 91% من الوقت.

يلاحق المستثمرون أي شيء له مخطط سعري (الملاذات الآمنة، الأصول المخاطرة، العقارات، الكريبتو) مع ارتداد التضخم وضعف سوق العمل. يقوم المجلس الاحتياطي الاتحاد بخفض الأسعار إلى تضخم سنوي بنسبة 4.0%، وهو أمر لم يحدث منذ التسعينيات.

كما أنه يتجه نحو تضخم أساسي PCE بنسبة +2.9% لأول مرة منذ عقود. فقد الدولار بالفعل 40% من قوته الشرائية منذ عام 2000.

ترتفع توقعات التضخم المستندة إلى السوق للسنوات الخمس إلى العشر القادمة مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى سيطرة أقل على العوائد طويلة الأجل. يشير الارتفاع في جميع فئات الأصول إلى أن الناس لا يتحوطون فقط بعد الآن؛ إنهم يعيدون التموضع لعالم جديد حيث قبضة الاحتياطي الفيدرالي أضعف.

تقود ثورة الذكاء الاصطناعي طفرة استثمارية. لم يُشهد الإنفاق التكنولوجي على هذا النطاق منذ ظهور الإنترنت.

تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية تغذي الاندفاع الواسع نحو الأصول

يتكدس المستثمرون في كل شيء مع تشكل تحول الاحتياطي الفيدرالي. انخفاض الدولار هو جزء من تلك القصة، لكن الاندفاع أوسع. يحقق مالكو الأصول مكاسب هائلة بينما يتخلف بقية السكان. تمتلك أدنى 50% من الأسر الأمريكية الآن 2.5% فقط من إجمالي الثروة.

أولئك الذين يمتلكون بالفعل الأسهم أو الكريبتو أو السلع يستحوذون على الارتفاع، بينما يفوت غير المالكين الفرصة.

منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، انخفضت فرص العمل، لكن الأسهم ارتفعت، مما يوضح كيف تتفاعل الأسواق مع التغيير الهيكلي بدلاً من العناوين قصيرة المدى.

هذا التحول الجيلي جعل الأسهم والسلع والسندات والكريبتو أكثر قابلية للتداول والاستثمار في نفس الوقت. إنها المرة الأولى منذ عقود التي ترتفع فيها الملاذات الآمنة والأصول المخاطرة والتداولات المرتبطة بالتضخم معًا.

تتم إعادة كتابة أسعار الأصول في الوقت الفعلي، ولا يظهر حجم الاندفاع أي علامة على التباطؤ.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط.

