يجب أن تكون ثورة البلوكتشين غير مرئية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 17:15
إفصاح: الآراء والمواقف المعبر عنها هنا تخص المؤلف وحده ولا تمثل آراء ومواقف هيئة تحرير crypto.news.

عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن كل شخص لديه في النهاية نفس الاحتياجات الأساسية: نحتاج إلى أن نكون قادرين على ادخاره وإرساله وإنفاقه، بأمان وبساطة. ولكن حتى في عام 2025، لا يزال مليارات الأشخاص مستبعدين من النظام المالي الرسمي. ويحدث هذا ليس فقط في الأسواق الناشئة، ولكن من المفارقات، أيضًا في الدول الرائدة في العالم. 

ملخص

  • لا يزال عشرات الملايين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية في الأسواق المتطورة، لكن البلوكشين لم يقدم بعد حلولًا عملية يومية بسبب ضعف تجربة المستخدم والتعقيد.
  • يعتمد التبني على القابلية للتعلق - النماذج الناجحة مثل Nubank في البرازيل، وGCash في الفلبين، ومدفوعات TON من تيليجرام تظهر أن الناس يتبنون التكنولوجيا عندما تكون بسيطة ومدمجة وتحل المشكلات اليومية.
  • يجب أن تعطي البلوكشين الأولوية للمنفعة على الأيديولوجية - عمليات الإطلاق غير المتقنة مثل تجربة السلفادور مع بيتكوين تظهر المخاطر، بينما تقدم العملات المستقرة والأصول المرمزة مسارًا أوضح للاستخدام والثقة.
  • يتطلب التبني الجماعي البساطة - يجب أن تصبح العملات المشفرة سهلة مثل التطبيقات الحالية، مما يجعل الادخار والإرسال والإنفاق طبيعيًا؛ وإلا، فإن البلوكشين يخاطر بالبقاء في نطاق ضيق لعقود.

وفقًا للاستطلاعات الأخيرة، لا يزال أكثر من 36 مليون مستهلك يفتقرون إلى الخدمات المصرفية في أمريكا الشمالية وحدها، بينما هناك أكثر من 20.2 مليون بالغ لا يحصلون على خدمات كافية في المملكة المتحدة. سواء كان ذلك بسبب نقص البنية التحتية أو عدم الثقة في الخدمات المصرفية، فإن هذا الاستبعاد المالي يستمر في خنق الحراك الاقتصادي والحد من الوصول إلى الفرص الأساسية. لا يزال الكثيرون يرون البلوكشين كحل ثوري، يقدم خدمات مالية أسرع وأرخص وبلا حدود للعالم. ومع ذلك، في الواقع، لم نفِ بعد بهذا الوعد للمستخدمين اليوميين.

اليوم، يُنظر إلى العملات المشفرة والبلوكشين، بشكل أوسع، على أنها طرق مضاربة لاستخراج القيمة، بدلاً من أدوات عملية لحل مشاكل العالم الحقيقي. غالبًا ما تكون التكنولوجيا غير مرنة ومخيفة للمستخدم العادي، مع تجربة مستخدم ضعيفة تبدو مصممة للمطورين بدلاً من الأشخاص العاديين. إن إعداد المحافظ، وإدارة المفاتيح الخاصة، وربط الأصول، والتنقل في واجهات غير مألوفة يؤدي إلى احتكاك في كل خطوة. هذه العمليات ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا لا تغفر، حيث يمكن أن يعني خطأ واحد فقدان الأموال بشكل دائم. كان التبني بطيئًا لأن الناس لا يريدون الابتكار من أجل الابتكار - وهم لا يريدون بشكل خاص محاولات الصناعة المتشددة لإدخالهم إلى عالم جديد لا يفهمونه أو لا يرون قيمة فيه. إنهم يريدون حلولًا بديهية للمشاكل التي يواجهونها كل يوم.

هذا هو السبب في أن مستقبل البلوكشين لن يفوز به أولئك الذين يصرخون بأعلى صوت حول اللامركزية أو اقتصاديات الرموز — بل سيفوز به أولئك الذين يبسطون المعقد، ويوفرون منفعة قاتلة، ويدمجون التكنولوجيا في التطبيقات التي يثق بها الناس بالفعل.

التبني العالمي يتطلب القابلية للتعلق

غالبًا ما يأتي الإلهام من الأسواق التي ليس لديها نظام مالي تقليدي راسخ. انظر فقط إلى كيف أعاد الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية تشكيل البرازيل. قام Nubank بتحويل الوصول المالي من خلال منح المستخدمين طريقة بسيطة تعتمد على الهاتف المحمول لإدارة الأموال دون الاحتكاك أو حواجز البنوك التقليدية. ازدهر النموذج لأنه يتماشى مع سلوكيات المستخدم الحالية ويعالج احتياجات محلية محددة. بينما كانت التكنولوجيا جديدة على المستهلكين، إلا أنها حلت على الفور المشاكل التي تواجههم يوميًا. والأهم من ذلك، لم يحتج هؤلاء المستهلكون إلى فهم كيفية عمل التكنولوجيا الأساسية.

هنا تصبح تجربة المستخدم هي العنصر الفائز، من خلال جعل الأدوات المالية تبدو طبيعية في الحياة اليومية. خذ GCash في الفلبين، الذي أصبح مركزًا لجميع العمليات المالية: دفع الفواتير، وإرسال، والأهم من ذلك، استلام التحويلات المالية، والتسوق، والوصول إلى الائتمان. يمكن تطبيق نفس المبدأ على البلوكشين. نرى هذا مع منصات مثل تيليجرام، التي تسمح الآن بمدفوعات قائمة على النظام البيئي TON مباشرة في التطبيق، مما يوضح كيف يمكن جعل ميزات البلوكشين سهلة وطبيعية مثل إرسال رسالة نصية. من خلال الحفاظ على التعقيد وراء الكواليس، توضح هذه المنصات كيف يمكن للكريبتو أن يصبح غير مرئي ولكنه مفيد، مندمجًا في الأدوات التي يعتمد عليها الناس بالفعل.

بالطبع، نجح Nubank لسكان البرازيل البالغ عددهم 200 مليون نسمة. يقدم توسيع نطاق هذا النموذج عالميًا مجموعة مختلفة من التحديات: الوصول إلى مجموعات سكانية متنوعة، والتنقل في بيئات تنظيمية مختلفة، والتكامل مع عادات الدفع الحالية. 

يوضح نمو تيليجرام إلى أكثر من مليار مستخدم كيف يمكن للمنصات ذات الجماهير الكبيرة والمشاركة أن تكون بمثابة قناة توزيع فعالة للخدمات الجديدة، بما في ذلك أدوات مالية قائمة على البلوكشين. من خلال دمج الميزات المالية بهدوء، يصبح من الممكن تقديم إمكانيات مثل المدفوعات بلا حدود أو الأصول المرمزة دون مطالبة المستخدمين بتعلم نظام جديد. بالنسبة لمعظم الناس، لن تشعر هذه الميزات وكأنها تستخدم الكريبتو على الإطلاق — مجرد ميزة موثوقة أخرى لتطبيق يعتمدون عليه بالفعل.

بناء السكك الحديدية أم الحواجز؟

البلوكشين هو وسيلة لإزالة الحواجز، ولكن عند تطبيقه بشكل غير متقن، يمكن أن يخلق حواجز بدلاً من ذلك. في كثير من الأحيان، يبني المطورون حول المثل بدلاً من حالات الاستخدام. لا ينبغي أن يكون التركيز على إقحام الكريبتو حيث لا حاجة إليه. يجب أن تأخذ البساطة والمنفعة الأسبقية على الجدة والأيديولوجية: يجب أن يكون تبني التكنولوجيا مدفوعًا بالوضوح والفوائد الواضحة بدلاً من جاذبية الابتكار وحده.

تعد تجربة السلفادور مع بيتكوين (BTC) كعملة قانونية مثالاً مثاليًا. كانت الدولة الأمريكية الوسطى تعمل لسنوات على توطيد موقفها من بيتكوين، لكن يبدو أن المبادرة واجهت عقبات كبيرة، بما في ذلك تقلبات الأسعار، وعدم ثقة الجمهور، وضعف التبني للتحويلات المالية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. اختار العديد من المواطنين صرف أي بيتكوين بمجرد استلامها، أو تجنب النظام تمامًا، مما يؤكد الفجوة بين الوعد النظري والقابلية للاستخدام العملي.

يكمن مسار أفضل للمضي قدمًا في العملات المستقرة المرتبطة بسعر العملات الورقية. تقدم هذه العملات استقرار سعر العملات الورقية مع فوائد الكريبتو: تحويلات فورية منخفضة التكلفة، ووصول عالمي. عند دمجها في تطبيقات مألوفة، يمكن للعملات المستقرة أن تدعم بهدوء التحويلات المالية، والمدفوعات اليومية، وحتى حلول المدخرات عبر المجتمعات التي لا تحصل على خدمات كافية. بعيدًا عن المدفوعات، يمكن للبلوكشين أن يفتح الباب أمام أدوات مالية أكثر تعقيدًا لل

