أنفق فريق BF 185,000 دولار في 15 ساعة لشراء 817,000 ORDER

ذكرت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لمحلل البيانات على السلسلة العمة آي (@ai9684xtpa)، أنفق فريق BF 185,000 دولار لشراء 817,000 رمز ORDER خلال الـ 15 ساعة الماضية، بمتوسط سعر 0.2265 دولار. أصبح ORDER الآن أكبر ممتلكاتهم على السلسلة.
